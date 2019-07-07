Нацбанк утвердил механизм погашения пени по кредитам казахстанцев

Алматы. 6 июля. Kazakhstan Today - Национальный банк принял постановление "О мерах по реализации указа президента РК "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Сначала Фонд проблемных кредитов выпускает облигации и размещает их. Затем банки второго уровня и микрофинансовые организации в срок до 30 июля 2019 года осуществляют прощение задолженности по начисленной неустойке и направляют в срок до 2 августа в Государственное кредитное бюро информацию о суммах прощенной неустойки по договорам банковского займа и предоставлении микрокредита по состоянию на 1 июля 2019 года по форме и формату, установленным Кредитным бюро. Далее Кредитное бюро в срок до 9 августа направляет в Фонд информацию о суммах прощенной неустойки в разрезе по каждому займу или микрокредиту. После этого Фонд в срок до 15 августа заключает с каждым банком второго уровня и каждой микрофинансовой организацией соглашение о возмещении части прощенной неустойки (штрафов и пени) на условиях, предусмотренных настоящим Постановлением и предусматривающее положение об обязанности БВУ и МФО представлять информацию о фактически прощенной задолженности по уплате неустойки в Нацбанк.

Фонд в срок до 20 августа на основании Соглашения возмещает 30% от прощенной гражданам РК задолженности по неустойке (штрафам и пени). Для целей настоящего пункта беззалоговым потребительским займом является банковский заем и (или) микрокредит без условия о залоге на момент выдачи, предоставленный физическому лицу на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, пояснили в пресс-службе.

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