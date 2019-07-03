Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане введут регулирование всех субъектов кредитования, включая кредитные товарищества, ломбарды и онлайн-кредиторов, сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев, передает Kazakhstan Today.

По его словам, сенатом парламента принят и внесен на подпись президенту РК закон по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения, предусматривающий введение регулирования и надзора всех субъектов кредитования, включая кредитные товарищества, ломбарды и онлайн-кредиторов, и ограничивающий неконтролируемый рост долговой нагрузки населения. Вводимые законодательные изменения усилят защиту прав и интересов заемщиков, устранят регуляторный арбитраж и системные проблемы на рынке потребительского кредитования.

До конца текущего года на законодательном уровне будут приняты необходимые поправки в законы и в подзаконные нормативные правовые акты для недопущения неуправляемого роста задолженности граждан в результате увеличения размеров пени и штрафов", - проинформировал глава Нацбанка на заседании правительства.

Досаев отметил, что будет введен запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просрочкой свыше 90 дней. Это, в свою очередь, позволит защитить граждан от постоянно увеличивающейся суммы задолженности.

Глава финрегулятора напомнил, что будет введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума. Будет предусмотрен и ряд дополнительных мер регулирования: пересмотр порядка расчета коэффициента долговой нагрузки на заемщика и дополнительные требования к собственному капиталу банков.

Эти меры создадут меньше экономических стимулов к выдаче беззалоговых потребительских займов, особенно нашим гражданам с низкими доходами", - цитирует Досаева пресс-служба Нацбанка.

На заседании правительства он также проинформировал, что Нацбанком совместно с правительством, банками и микрофинансовыми организациями разработан механизм погашения задолженности граждан , оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, в сумме не более 300 тыс. тенге по беззалоговым потребительским займам по состоянию на 1 июня 2019 года.

Механизм предусматривает формирование Министерством труда и социальной защиты населения списка граждан Республики Казахстан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Далее будет проведена сверка задолженности по указанному списку с государственным кредитным бюро, банками второго уровня и микрофинансовыми организациями. После будет осуществлено перечисление денег в банки и микрофинансовые организации. Завершить механизм планируется в течение двух месяцев.

В дальнейшем, в случае уточнения списка Минтрудом, будет необходимо принятие Министерством финансов и Минтрудом соответствующих мер организационного и финансового характера", - сказал Досаев.

Он добавил, что также Нацбанком совместно с банками и микрофинансовыми организациями разработан механизм погашения штрафов и пени для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы, начисленных по состоянию на 1 июля 2019 года.

Данный механизм предполагает в качестве первого шага самостоятельное прощение банками и микрофинансовыми организациями начисленных штрафов и пени. Затем оператор осуществит компенсацию расходов банков и микрофинансовых организаций с дисконтом 70%, то есть фактически более двух третей от суммы списания штрафов и пени будет осуществлено за счет средств банков и микрофинансовых организаций. Завершить механизм также планируется в течение двух месяцев", - прокомментировал председатель Нацбанка.

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