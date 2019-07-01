Казахстанцам не нужно обращаться в банки и МФО для списания кредитов и пени - Нацбанк

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - В Национальном банке Казахстана разъяснили, как будет реализовываться указ президента РК "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан" , передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе Нацбанка, реализация указа предусмотрена по трем направлениям. Первое из них предусматривает погашение в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам для отдельных категорий граждан в размере до 300 тыс. тенге.

Сумма задолженности не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года. Национальный банк совместно с правительством и участниками рынка уже начал работу по формированию перечня лиц, соответствующих установленным критериям, и определению общего размера их задолженности", - уточнили в пресс-службе.

По ее информации, правительством в АО "Фонд проблемных кредитов" (оператор) из республиканского бюджета будет выделено целевое финансирование. В дальнейшем, оператор заключит договоры с банками и МФО для погашения задолженности отдельных категорий граждан по беззалоговым потребительским займам в размере до 300 тыс. тенге. Со своей стороны, Нацбанк обеспечит контроль за отражением сведений по погашению задолженности в базе данных кредитных историй заемщиков.

Второе направление предусматривает списание всем гражданам Казахстана начисленных сумм штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам.

По окончании текущего месяца Нацбанк совместно с банками и микрофинансовыми организациями осуществит сверку и фиксацию начисленных штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам на 1 июля 2019 года. Списание начисленных штрафов и пени будет осуществлено, в первую очередь, за счет средств банков и микрофинансовых организаций. Не более 30% от общего объема начисленных штрафов и пени будет погашено за счет средств Оператора, определенного Национальным банком", - сообщили в пресс-службе.

Для этих целей Нацбанк выделит оператору необходимый объем финансирования. При этом отмечается, что, так как банки и микрофинансовые организации уже признали значительную часть штрафов и пени в качестве расходов и списали их на внесистемный учет, конечная сумма финансирования будет уменьшена на сумму уже признанных расходов.

В обоих случаях заемщику не требуется обращаться в банк, МФО или другие организации. Вся работа по погашению задолженности и списанию начисленных штрафов и пени будет проделана банками и микрофинансовыми организациями самостоятельно. О результатах работы каждый заемщик будет уведомлен банком / микрофинансовой организацией", - пояснили в пресс-службе.

Третье направление предусматривает комплекс мер регуляторного характера по дополнительной защите заемщиков.

Учитывая, что наиболее активный рост потребительского кредитования наблюдается в нерегулируемом секторе (онлайн кредиторы, кредитные товарищества, ломбарды), 24 июня текущего года сенатом принят и внесен на подпись президенту Республики Казахстан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения" , предусматривающий введение регулирования и надзора всех субъектов кредитования. Ожидается, что закон будет подписан в ближайшее время", - сообщили в Нацбанке.

По информации регулятора, в отношении финансовых организаций будут приняты дополнительные регуляторные меры. Во-первых, это запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Это позволит защитить граждан от постоянно роста суммы задолженности.

Во-вторых, будет введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.

В-третьих, будут предусмотрены вспомогательные меры, такие как совершенствование подходов к расчету долговой нагрузки заемщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков для более осмотрительного потребительского кредитования.

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