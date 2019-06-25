Сенат принял закон о переносе сроков всеобщего декларирования

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в сенате состоялось расширенное заседание по обсуждению проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", передает Kazakhstan Today.

Законопроект включает в себя три блока поправок. Первый блок касается разделения регуляторных, контрольных и надзорных функций за финансовым рынком. Второй блок предусматривает ограничение рисков потребительского кредитования. Третий блок связан с изменением сроков внедрения всеобщего декларирования путем применения поэтапного внедрения, а также введением налоговой амнистии для физических лиц по списанию пени.

В ходе обсуждения председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Аскар Бейсенбаев озвучил ряд спорных моментов, связанных с введением всеобщего декларирования.

"В законопроекте имеются нормы по дальнейшему поэтапному переходу к всеобщему декларированию и продлеваются сроки его введения, что является правильным и обоснованным решением. Вместе с тем в этом вопросе нужен взвешенный подход, так как имеется ряд проблемных вопросов, которые требуют своего внимательного изучения. Мы должны четко определить основную цель всеобщего декларирования. Это или борьба с теневой экономикой, или с коррупционными проявлениями, либо это усиление роли государства в обеспечении сбора налогов. Только исходя из этого, можно переходить к полномасштабному администрированию налогообложения доходов физических лиц. Сегодня нет четких критериев сведений, подлежащих отражению во входной декларации, что может завтра вызвать справедливое возмущение со стороны населения", - отметил он.

По словам Бейсенбаева, даже у государственных служащих, которые первыми будут сдавать входную декларацию об активах и обязательствах имеется ряд вопросов, а что говорить о населении, проживающем в сельской местности или об одиноких пенсионерах, когда все они начнут сдавать декларации.

Не до конца продуманная законодательная база в период реализации может вызвать настоящий коллапс, в том числе и технический. В этой связи было бы разумно: создать максимально удобную для населения процедуру входного декларирования, с понятным и четким определением сведений, подлежащих отражению в декларации; четко определить круг лиц, на которых будет распространяться обязанность по представлению упрощенной декларации в рамках всеобщего декларирования; модернизировать информационные системы органов государственных доходов, чтобы они стали более удобными для населения; усилить информационно-разъяснительную работу среди населения по введению всеобщего декларирования как со стороны правительства, парламента и местных исполнительных органов. В целом необходимо пересмотреть концепцию всеобщего декларирования с точки зрения ее практической реализуемости", - считает он.









В Комитете сената по финансам и бюджету сената подчеркнули, что принятие законодательных изменений позволит повысить эффективность институциональной системы регулирования, устранит имеющиеся дисбалансы и обеспечит надежную защиту прав и законных интересов граждан.

Законопроект в целом соответствует Конституции Республики Казахстан, не противоречит закону Республики Казахстан "О правовых актах" и другим законодательным актам", - говорится в заключении комитета.

На первом этапе предполагается перенос ввода всеобщего декларирования с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года. На данном этапе декларированию будут подлежать лица, занимающие ответственную государственную должность и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и их супруги; лица, приравненные к лицам на выполнение и их супруги; и лица, на которых возложена обязанность по предоставлению декларации в соответствии с законодательством РК.

На втором этапе предусматривается первоначальное декларирование работников государственных учреждений и их супругов, а также работников квазигоссектора и их супругов с 1 января 2023 года. На третьем этапе предусматривается первоначальное декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов с 1 января 2025 года. Кроме того, предусматривается списание пеней физическим лицам по налоговым обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2019 года при условии погашения до конца 2019 года основного долга. При этом по налогу на имущество и земельному налогу списание пеней предлагается по обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2018 года с учетом срока их уплаты до 1 октября 2019 года", - цитирует заключение портал Kazpravda.kz .

Также законом предусматривается создание Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков с подчинением президенту Казахстана. В результате все субъекты, предоставляющие финансовые услуги, в частности, ипотечные, страховые, коллекторские организации, будут переданы в бюро агентства.

Закон принят в двух чтениях.

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