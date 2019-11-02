Внедрение навигационных пломб по отслеживанию транзита позволит упростить таможенные процедуры - КГД

Таможенные операции стали максимально упрощенными. Это стало возможным благодаря новому таможенному законодательству, которое действует с 1 января 2018 года и внедрению информационной системы "АСТАНА-1", - сообщил исполняющий обязанности директора Департамента оперативного контроля Комитета государственных доходов Кадыр Исмагулов.

Он отметил, что контроль транзитных грузов осуществляется только в рамках системы управления рисками и результатов контроля технических средств. Если система не дает рекомендаций к проверке и инспекционно-досмотровые комплексы не выявили несоответствий, то транзитные грузы следуют по маршруту без задержек.

Однако имеются и недобросовестные субъекты бизнеса, которые нарушают законодательство. Так, за 9 месяцев текущего года выявлено 842 нарушения и наложено 72,5 млн тенге штрафов при транзитных перемещениях товаров.

"С коллегами по Евразийскому экономическому союзу прорабатывается проект по внедрению навигационных пломб по отслеживанию транзита. Применение таких пломб позволит дополнительно упростить таможенные процедуры и снизит административную нагрузку на бизнес за счет исключения физических мер контроля в виде досмотров и физических сопровождений", - отметил К. Исмагулов.

Также совершенствуется транзит для перевозчиков, которые подают предварительную информацию по системе TIR EPD и открывают систему МДП на сопредельной стороне. Для таких перевозчиков в пунктах пропуска организованы отдельные полосы движения и имеются упрощения по системе управления рисками, подытожил К. Исмагулов.

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