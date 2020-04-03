В Казахстане стартовала программа льготного кредитования для поддержки МСБ

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд устойчивости (КФУ) сообщил о старте программы льготного кредитования для поддержки МСБ, передает Kazakhstan Today.

Согласно программе, разработанной Национальным банком совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели могут обратиться в банки на получение кредита на пополнение оборотного капитала по ставке не более 8% годовых сроком до 12 месяцев.

Заемные средства бизнес может направить на приобретение товаров и иных материальных ценностей, работ, услуг; пополнение запасов, расходных материалов и сырья; расширение ассортимента; выполнение договорных обязательств; осуществление текущих расходов, в том числе административных расходов, к примеру, выплату заработной платы работникам, оплату налогов и прочее.

Предприниматели могут получить новые займы либо новое финансирование в рамках кредитных линий. Установленный лимит для ИП составляет до 50 млн тенге, для предприятий малого и среднего бизнеса - до 3 млрд тенге. При этом никаких отраслевых ограничений программа льготного кредитования не предусматривает. Комиссии за предоставление и обслуживание займа в рамках программы не взимаются, за исключением комиссий за нарушение и (или) изменение условий займа.

Критериями, свидетельствующими об ухудшении финансового состояния предприятия или индивидуального предпринимателя, являются один либо несколько из следующих перечисленных случаев: снижение объема реализованных товаров и (или) услуг, задержка оплаты от покупателей, сокращение штатной численности работников, в период действия режима чрезвычайного положения и в течение 2 месяцев после его отмены.

Основной перечень документов для получения займа:

- документ, удостоверяющий личность гаранта (физического лица);

- пакет учредительных документов;

- свидетельство о государственной регистрации либо иной документ, подтверждающий постановку на регистрационный учет;

- документ с образцами подписей и оттиска печати (печать - при наличии);

- решение уполномоченного органа о привлечении финансирования;

- финансовая отчетность за последний отчетный год;

- документ, подтверждающий отсутствие или наличие задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;

- сведения об отсутствии / наличии ссудной задолженности в других банках;

- пакет документов по залогу (по залоговым займам).

- информация об ухудшении финансового состояния субъекта малого и среднего предпринимательства.

Полный пакет документов и актуальный список каналов принятия документов необходимо уточнять в банках.

1. Jysan Bank - сall center 7711;

2. Альфа Банк - сall center 2510, WhatsApp круглосуточно +7 771 936 11 11;

3. ВТБ - +7(727)330-50-50, с мобильного 5050;

4. Нурбанк - сall center 2552;

5. Сбербанк - 8 8000 80 60 60 - для всех регионов Казахстана (бесплатная линия); 5030 - для мобильных операторов Казахстана (бесплатная линия); Обращение по сервису и продуктам - post@sberbank.kz;

6. Bank RBK - сall center 7888 (бесплатно);

7. Forte Bank - сall center 7575. Информация и новости о работе банка в режиме ЧП будет обновляться на специальной странице https://forte.kz/covid19;

8. Халык Банк - сall center 9595;

9. АТФБанк - сall center 2424, онлайн чат WhatsApp c 9:00 до 21:00 (+7 705 776 88 62);

10. Банк ЦентрКредит - +7 (727) 244 30 44, 605 - бесплатно с мобильного;

11. Евразийский банк - e-mail: contactcenter@eubank.kz; Skype: skype.eubank.kz; мобильные номера: Beeline +7 (771) 000 77 22; Tele2-Altel +7 (700) 000 77 22; ActivKcell +7 (702) 000 77 22;

12. Алтын Банк +7 (727) 356 57 77, +7 771 330 57 77 по WhatsApp;

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