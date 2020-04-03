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В Казахстане стартовала программа льготного кредитования для поддержки МСБ

02.04.2020, 14:22 6049
Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд устойчивости (КФУ) сообщил о старте программы льготного кредитования для поддержки МСБ, передает Kazakhstan Today.
 

12 казахстанских банков поддержали поручение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и приступили к реализации программы льготного кредитования для поддержки малого и среднего бизнеса, чье финансовое состояние ухудшилось в результате введения чрезвычайного положения. В общей сложности для реализации данной программы Национальным банком выделено 600 миллиардов тенге", - сообщили в пресс-службе КФУ. 

 
Согласно программе, разработанной Национальным банком совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели могут обратиться в банки на получение кредита на пополнение оборотного капитала по ставке не более 8% годовых сроком до 12 месяцев. 
 
Заемные средства бизнес может направить на приобретение товаров и иных материальных ценностей, работ, услуг; пополнение запасов, расходных материалов и сырья; расширение ассортимента; выполнение договорных обязательств; осуществление текущих расходов, в том числе административных расходов, к примеру, выплату заработной платы работникам, оплату налогов и прочее.
 
Предприниматели могут получить новые займы либо новое финансирование в рамках кредитных линий. Установленный лимит для ИП составляет до 50 млн тенге, для предприятий малого и среднего бизнеса - до 3 млрд тенге. При этом никаких отраслевых ограничений программа льготного кредитования не предусматривает. Комиссии за предоставление и обслуживание займа в рамках программы не взимаются, за исключением комиссий за нарушение и (или) изменение условий займа. 
 
Критериями, свидетельствующими об ухудшении финансового состояния предприятия или индивидуального предпринимателя, являются один либо несколько из следующих перечисленных случаев: снижение объема реализованных товаров и (или) услуг, задержка оплаты от покупателей, сокращение штатной численности работников, в период действия режима чрезвычайного положения и в течение 2 месяцев после его отмены. 
 
Основной перечень документов для получения займа:
 
- документ, удостоверяющий личность гаранта (физического лица);
 
- пакет учредительных документов;
 
- свидетельство о государственной регистрации либо иной документ, подтверждающий постановку на регистрационный учет;
 
- документ с образцами подписей и оттиска печати (печать - при наличии);
 
- решение уполномоченного органа о привлечении финансирования;
 
- финансовая отчетность за последний отчетный год;
 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;
 
- сведения об отсутствии / наличии ссудной задолженности в других банках;
 
- пакет документов по залогу (по залоговым займам).
 
- информация об ухудшении финансового состояния субъекта малого и среднего предпринимательства.
 
Полный пакет документов и актуальный список каналов принятия документов необходимо уточнять в банках. 
 
1.        Jysan Bank - сall center 7711;
 
2.        Альфа Банк - сall center 2510, WhatsApp круглосуточно +7 771 936 11 11;
 
3.        ВТБ - +7(727)330-50-50, с мобильного 5050;
 
4.        Нурбанк - сall center 2552;
 
5.        Сбербанк - 8 8000 80 60 60 - для всех регионов Казахстана (бесплатная линия); 5030 - для мобильных операторов Казахстана (бесплатная линия); Обращение по сервису и продуктам - post@sberbank.kz;
 
6.        Bank RBK - сall center 7888 (бесплатно);
 
7.        Forte Bank - сall center 7575. Информация и новости о работе банка в режиме ЧП будет обновляться на специальной странице https://forte.kz/covid19;
 
8.        Халык Банк - сall center 9595;
 
9.        АТФБанк - сall center 2424, онлайн чат WhatsApp c 9:00 до 21:00 (+7 705 776 88 62);
 
10.        Банк ЦентрКредит - +7 (727) 244 30 44, 605 - бесплатно с мобильного;
 
11.        Евразийский банк - e-mail: contactcenter@eubank.kz; Skype: skype.eubank.kz; мобильные номера: Beeline +7 (771) 000 77 22; Tele2-Altel +7 (700) 000 77 22; ActivKcell +7 (702) 000 77 22;
 
12.        Алтын Банк +7 (727) 356 57 77, +7 771 330 57 77 по WhatsApp;
 

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