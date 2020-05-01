Мир обсуждает вероятность голода, а мы не знаем, что делать с выращенным урожаем - Назарбаева

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Спикер сената парламента РК Дарига Назарбаева обозначила перед депутатами палаты ряд задач, вытекающих из заявления главы государства, опубликованного 27 апреля, передает Kazakhstan Today.

Пандемия стала настоящим испытанием для всего мира. Она вызвала небывалое сокращение мировой экономики, обвал цен на нефтяном рынке, поставила в очень сложную ситуацию и предприятия, и частные домохозяйства. Ее последствия длительное время будут сказываться, без преувеличения, на жизни каждого человека. Это надо трезво осознавать. Придется всем немножко затянуть пояса. Мы все уже живем в новой реальности", - сказала Назарбаева.

Она напомнила, что 24 апреля состоялось заседание Совета безопасности, на котором выступил Елбасы Нурсултан Назарбаев, а 27 апреля было опубликовано заявление главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Ключевая мысль руководства страны - необходимо начинать готовиться к посткризисному периоду, к выходу экономической, социальной, общественной жизни из режима чрезвычайной ситуации. Это ставит перед всеми государственными органами и перед нами, уважаемые депутаты, целый комплекс задач и проблемных вопросов. Правительству и Национальному банку поручено до 11 мая подготовить Комплексный план по восстановлению экономического роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей. Судя по ситуации, в государственной поддержке нуждаются практически все отрасли экономики и население. С учетом неблагоприятной ситуации в мировой экономике и объективной ограниченности ресурсов необходимо рассмотреть различные сценарии и прогнозы, дать оценку реальных возможностей наших и наших резервов. Полагаю, что основные положения плана действий правительства необходимо обсудить с участием парламента, регионов, представителей отраслей экономики и общественности. Это не должно быть документом, которое принимается кулуарно. Эти вопросы волнуют все общество. Естественно, встает вопрос приоритетов. Сегодня они очевидны. На первом месте - безопасность. Продовольственная. Санитарно-эпидемиологическая. Импортозамещение. Снижение нефтяных доходов объективно сокращает возможности экспорта, а значит многое мы должны научиться делать сами", - отметила спикер палаты.

По ее мнению, особое внимание следует уделить стратегии развития агропромышленного комплекса.

Именно крупный, средний и малый бизнес, занимающийся земледелием и животноводством, обеспечивает продовольственную безопасность. На прошедших в начале года парламентских слушаниях анализ ситуации в этом секторе показал, что проблем в этой отрасли очень много. К существующим вопросам добавились и проблемы, вскрывшиеся во время чрезвычайного положения.

Это еще раз укрепляет нас в убежденности, что государственная программа развития АПК должна быть пересмотрена. Причем в новых реалиях это надо делать в первую очередь. Именно сельское хозяйство и связанные с ним индустрии - от химии, легкой промышленности до торговли - способны стать драйверами восстановительного роста экономики страны. Важно действовать по-новому, решительно и разумно, нужно не когда-то потом, а уже сейчас. Сегодня", - заявила Назарбаева.

Весь мир тревожно обсуждает высочайшую вероятность голода во многих странах, а мы не знаем, что делать с выращенным урожаем. Считаю, что эту ситуацию должны взять на особый контроль маслихаты и ревизионные комиссии. Просьба большая к депутатам маслихатов - провести инвентаризацию всех государственных и частных хранилищ, складов на предмет их загруженности. Свободные площади можно арендовать через СПК и завезти туда ранние овощи, а потом развозить уже оттуда по торговым точкам. Торговые сети сейчас получили на безвозмездной основе значительные средства на стабилизацию продовольственного рынка. Как они расходуются? Расширились ли возможности для работы с урожаем? Считаю, что и здесь есть предмет для контроля со стороны депутатов маслихатов и ревизионных комиссий. Кому и на каких условиях выделяют деньги, какие товары и в каких объемах закупаются, по каким ценам, у кого. Это не праздные вопросы. Сегодня это предмет продовольственной безопасности и жизни людей. Одновременно нужно еще раз оценить прогнозы урожая по областям и прогнозы возможных закупочных цен. Этим надо заниматься уже сейчас, потому что потом, когда будет урожай, на это просто не будет времени. Мы не имеем права позволить пропасть результатам труда фермеров. Как показывает опыт этого месяца, им потребуется помощь государства. Ее нужно оказывать в зависимости от потребностей внутреннего рынка, а также возможностей переработки и экспорта", - сказала Дарига Назарбаева.

Она также подняла вопрос контроля над расходованием средств, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса.

Почти 6 триллионов тенге направлены на реализацию антикризисных мер , которые предусматривают поддержку экономики, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и граждан в этих непростых условиях. Наша с вами задача - информировать население об этих мерах установить контроль за расходованием средств, выделенных на антикризисные меры. Поэтому поручаю комитетам сената вести постоянный мониторинг исполнения поручений президента, взять на контроль реализацию антикризисных мер правительства по своим направлениям, депутатам из регионов - по своим регионам", - сказала Назарбаева.

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