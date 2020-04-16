Фермеры вынуждены выбрасывать урожай: депутаты просят отменить запрет на экспорт скоропортящейся сельхозпродукции

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса Нуржан Альтаев обратился к главе правительства с запросом, в котором попросил рассмотреть возможность отмены всех запретов и ограничений на вывоз скоропортящейся продукции сельского хозяйства из Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В своем запросе депутат отметил, что в связи с отсутствием единых и прозрачных процедур по получению разрешения на передвижение людей, сельскохозяйственной техники, перевозку и реализацию товаров в разных регионах исполнительные и правоохранительные органы по-разному понимают вопрос ограничения передвижения грузового транспорта, в связи с чем имеются недопонимания и перегибы на местах.

Например, на границе Жамбылской и Алматинской области фуры с сельскохозяйственной продукцией сутками стоят на блок постах, где не обеспечено их быстрое и беспрепятственное передвижение. Такая же ситуация на границе с Кыргызстаном, где скапливается огромное количество машин, пытающихся вывезти продукцию на экспорт. А между тем сельскохозяйственная продукция в основной своей массе является скоропортящейся. В то же время недоумение вызывает запрет и ограничение экспорта скоропортящейся продукции, такой как лук, капуста, морковь, репа и так далее. В настоящее время в южных регионах страны скапливается около 800 тысяч тонн скоропортящейся продукции (капуста, лук, морковь). Потребление данных продуктов в Казахстане в десятки раз меньше и наблюдается большой переизбыток производимой продукции. Это огромный труд фермеров, которые могут обанкротиться, не реализовав данную продукцию. Фермеры из южных областей Казахстана вынуждены выбрасывать созревший урожай, который не востребован внутри страны", - сказал Альтаев.

Он обратился к премьер-министру с предложением ввести всеобщие правила и инструкции оперативного согласования передвижения людей, товаров и транспорта в условиях карантина и чрезвычайного положения, с учетом необходимости обеспечения беспрепятственного передвижения людей, товаров и техники СХТП по нуждам производства, переработки и реализации продукции. Также предложено перевести все процедуры согласования в онлайн-режим.

Кроме того, депутат просит рассмотреть возможность отмены всех запретов и ограничений на вывоз скоропортящейся продукции сельского хозяйства, а на блок постах обеспечить отдельный коридор для грузовых автомобилей, перевозящих скоропортящуюся сельскохозяйственную продукцию.





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