Комитет госдоходов запустил Центр электронного декларирования

Нур-Султан. 3 октября. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Минфина 15 сентября запустил пилотный проект "Центр электронного декларирования", передает Kazakhstan Today.

В пилотном проекте осуществляется документальный контроль правильности определения таможенной стоимости, классификации товаров, а также правомерности предоставления льгот и освобождений. При этом необходимые документы и сведения для проверки участники внешнеэкономической деятельности представляют посредством ИС АСТАНА-1", - сообщили в пресс-службе КГД.

На первом этапе в пилоте задействованы таможенные посты департаментов госдоходов по Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областям. В дальнейшем планируется постепенное подключение других территориальных органов государственных доходов.

Запуск Центра электронного декларирования позволит централизовать на уровне Комитета процесс контроля таможенной стоимости товаров, что ведет к единообразию ценовой политики и принимаемых решений.

При этом будет исключен контакт проверяющего уполномоченного должностного лица и декларанта, поскольку всё взаимодействие производится посредством информационной системы исключительно в электронной форме.

Также запуск проекта позволит оптимизировать затраты на логистику внешнеторговых грузов ввиду того, что для декларирования товара месторасположение декларанта не имеет значения, при этом товары могут размещаться на любых приграничных терминалах.

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