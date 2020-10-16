МСБ освободят от аренды госимущества до конца года

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - Сегодня официально опубликован приказ министра национально экономики об освобождении объектов малого и среднего бизнеса от аренды госимущества до конца года. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя аппарата бизнес-омбудсмена Шынгыс Темир, передает Kazakhstan Today.

9 октября министром национальной экономики принят приказ №75, и, что важно, освобождение начинается не с 1 сентября, чего мы опасались, а с 20 июня", - написал Шынгыс Темир в Facebook .

Он проинформировал, что данный приказ дополнил правила передачи государственного имущества в имущественный наём (аренду) пунктом 53-1, согласно которому, арендная плата за имущественный наём (аренду) объекта недвижимости не начисляется в период с 20 июня по 31 декабря 2020 года для субъектов малого и среднего бизнеса.

Освобождение от арендной платы за имущественный наём (аренду) объекта недвижимости осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к основному договору", - говорится в приказе.

Шынгыс Темир отметил, что ранее аналогичное освобождение вводилось на 3 месяца: с 20 марта по 20 июня.

Таким образом, из-за введенных карантинных ограничений малому и среднему бизнесу не будут начислять арендные платежи более 9 месяцев (с 20 марта по 31 декабря 2020 года). Предположительно, общая сумма сэкономленных бизнесом денежных средств за этот период составит порядка 3,6 млрд тенге", - пояснил он.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, то есть с 14 октября, и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 июня.

Имеются случаи, когда бизнес уже успел оплатить аренду после 20 июня. Наша твердая позиция - эти деньги должны идти в зачет будущих платежей. Для того чтобы получить освобождение от аренды до конца года, необходимо на портале gosreestr.kz подписать дополнительное соглашение к основному договору аренды посредством ЭЦП", - проинформировал он.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата бизнес-омбудсмена также рассказал об аренде объектов квазигоссектора.

Здесь несколько сложнее. Президент в послании 1 сентября поручил освободить от аренды не только арендаторов госимущества, но и арендаторов недвижимости, которая принадлежит субъектам квазигоссектора. Понимая, что здесь могут начаться всевозможные манипуляции, мы обратились к крупнейшим квазикомпаниям с просьбой во исполнение поручения главы государства не начислять арендную плату МСБ с 20 июня. Ответы стали приходить разные. Если одни нацкомпании (например, АО "Самрук-Казына") освободили бизнес от аренды и оперативно утвердили соответствующие внутренние нормативные акты, то некоторые посчитали, что послание президента - это не НПА (нормативно-правовой акт), соответственно, исполнять его не нужно. Имеются случаи, когда управляющие компании, арендующие площади у квазигоссектора, отказываются освобождать от аренды своих субарендаторов", - сказал он.

По его словам, по этой ситуации сейчас готовятся определенные материалы и вскоре проблема будет урегулирована.

Если вы столкнулись с тем, что арендодатель (субъект квазигоссектора) отказывается приостановить начисление арендных платежей, пожалуйста, сообщите об этом нам", - заключил Шынгыс Темир.

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