Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Казахстанских предпринимателей будут идентифицировать через специальный QR-код, который можно получить на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в Комитете государственных доходов, пилотный проект "Визуальный осмотр" призван сократить долю теневой экономики и повысить налоговую культуру. Пилотный проект планируют завершить к концу 2022 года.

Предприниматели, осуществляющие оптовую и (или) розничную торговлю в РК на территории крытых рынков, торговых домов, магазинов, павильонов (не считая открытых рынков) должны получить штрих-код (QR-код) на портале Комитета государственных доходов (kgd.gov.kz) во вкладке "Информационные ресурсы", - пояснили в КГД.

Идентификатор содержит сведения о предпринимателе (ИИН/БИН, наименование, адрес места нахождения контрольно-кассовой машины, статус налогоплательщика, наличие лицензии на алкогольную продукцию). Он необходим для идентификации предпринимателя покупателями.

К примеру, в случае невыдачи фискального чека, отказа в приеме оплаты за товары банковской картой, отсутствия лицензии на алкогольную продукцию покупатель вправе направить жалобу в органы государственных доходов с использованием данных об участнике пилотного проекта, считанных по QR-коду с помощью мобильного телефона", - пояснили в пресс-службе Комитете государственных доходов.

Визуальный осмотр проводится должностными лицами органов государственных доходов исключительно по жалобам, с применением средств видеофиксации и (или) фотофиксации.

При этом в обязательном порядке, решение о проведении визуального осмотра размещается на интернет-ресурсе органов государственных доходов не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала срока проведения визуального осмотра, указанного в решении.

Более подробно ознакомиться с порядком проведения пилотного проекта по администрированию налогоплательщиков с проведением визуального осмотра можно по ссылке http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021928 (Приказ министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № 1232).

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