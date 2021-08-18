В Казахстане на полгода введен запрет на вывоз кормов

НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - И.о. министра сельского хозяйства и министр финансов приняли совместный приказ "О введении запрета на вывоз отдельных товаров с территории Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу , на шесть месяцев введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан следующих товаров: сено, силос, овес семенной и прочий, рожь семенная и прочая.

Контроль за исполнением совместного приказа возложить на курирующих соответствующее направление вице-министров сельского хозяйства и финансов Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним: в текущем году вследствие засухи осложнилась заготовка кормов для сельхозживотных. Кроме того, в Мангистауской и Кызылординской областях зафиксирована массовая гибель скота от бескормицы.

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