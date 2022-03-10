Новые подходы к субсидированию сельского хозяйства угрожают продовольственной безопасности страны - аграрии

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В совещании приняли участие 25 представителей ассоциаций и предприятий отрасли, отраслевые вице-министры, депутаты парламента, заместители акимов областей и руководство палаты предпринимателей "Атамекен".
Прежде всего нарекания предпринимателей вызывает то, что новый механизм планируется запустить уже в текущем году. А значит, пересматривать бюджет придется на ходу, когда все деньги уже подсчитаны, распланированы и даже потрачены", - сообщает пресс-служба нацпалаты.
По мнению предпринимателей, в такой ситуации нужно не сокращать субсидии, а увеличивать, причем как минимум вдвое. С аграриями в этом солидарны и представители акиматов: сейчас стране нужно гарантировать наличие продовольствия и не зависеть от импорта.
Кроме того, подходы Минсельхоза разработаны для удобства контролирующих органов, в частности антикоррупционной службы, и без учета интересов фермеров", - заявил председатель комитета АПК нацпалаты "Атамекен" Иван Сауэр.
Недоработки в документе отмечают и депутаты. Секретарь комитета АПК сената Ахылбек Куришбаев настаивает на сохранении действующих правил субсидирования в этом году. Он предлагает дополнительно проработать меры субсидирования на предстоящих рабочих группах в парламенте.
По итогам совещания правительству рекомендовано доработать документ, а действующие меры господдержки сохранить до конца 2022 года и рассмотреть вопрос по выделению дополнительных средств из республиканского бюджета на поддержку АПК в 2 раза, с 350 млрд тенге до 700 млрд.
Кроме того, участники совещания подчеркнули, что в условиях геополитической турбулентности, курсовой волатильности и нарушения большинства логистических связей при возможном ухудшении экономической ситуации может возникнуть необходимость вынести вопросы продовольственной безопасности на уровень руководства страны", - сообщили в нацпалате.