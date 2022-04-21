В Минэнерго не исключают возврата к первоначальному плану добычи нефти - 87,5 млн тонн

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НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Отвечая на вопросы депутатов мажилиса, министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что Казахстан может вернуться к первоначальному плану добычи нефти на 2022 год на уровне 87,5 миллиона тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Если мы используем наши альтернативные маршруты и ситуация на нефтепроводе КТК разрешится как можно скорее, возможно, мы даже приблизимся к первоначальному плану в 87,5 млн тонн. У нас ожидания такие", - сказал Акчулаков.
При этом он отметил, что есть вероятность, что ремонт на КТК затянется, поэтому план по добыче нефти на 2022 год был пересмотрен с 87,5 до 86 млн тонн.
Ранее министр финансов Республики Казахстан оценил ущерб для Казахстана от аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме в 100 - 150 млрд тенге. При этом подчеркнул, что потери будут меньше, если нарушения исправят быстро.
6 апреля глава Минэнерго рассказал, что на Каспийском трубопроводном консорциуме работает один причал. Спустя неделю депутаты мажилиса заявили, что авария на КТК показала полномасштабный кризис в энергетической сфере. По их мнению, судьба казахстанского экспорта зависит от одной трубы.