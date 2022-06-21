Иран обеспечит свободный транзит казахстанской сельхозпродукции

ТЕГЕРАН. 20 ИЮНЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбек Ускенбаев и министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев подписали меморандум о казахстанско-иранском сотрудничестве в торговле и транзите сельскохозяйственной продукцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с меморандумом Иран обеспечит свободный транзит казахстанской пшеницы и других сельскохозяйственных товаров через свою территорию без дополнительных пошлин и сборов. Стороны будут поощрять ввоз пшеницы, произведенной в Казахстане, в Иран по операциям СВОП и, с другой стороны, вывоз такого же количества пшеницы с выездных границ Ирана.

Казахстан также берет на себя обязательства по оказанию поддержки иранских грузов сельскохозяйственного происхождения", - сказали в пресс-службе МИИР.

Отмечается, что для решения вопросов, связанных с поставкой сельскохозяйственной продукции, планируется создать совместную рабочую группу.

МИИР РК и Министерство дорог и городского развития Ирана обязались поддерживать контакт с соответствующими органами третьих стран, чтобы обеспечить транзит товаров с оптимальной скоростью и ценой.

Меморандум вступил в силу в день подписания.