В Казахстане вводятся ограничения на вывоз семян подсолнечника

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Нур-Султане состоялось открытие мультибрендового завода по выпуску специализированной техники Orbis Heavy Machinery. Завод стал первой производственной площадкой коммерческой техники КІА в Центральной Азии и странах Содружества Независимых Государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первый в Центральной Азии и странах СНГ завод по сборке коммерческой и специализированной техники южнокорейской автомобилестроительной компании КІА Corporation открылся в Казахстане.

Комплекс площадью 9 тысяч квадратных метров включает производственные площади по сварке, окраске и сборке, а также цех по производству надстроек. Мощность предприятия на первом этапе рассчитана на выпуск 11 880 единиц техники в год. По подсчетам экспертов, такого объема будет достаточно для того, чтобы обеспечить казахстанский рынок качественной техникой по конкурентной цене, а также наладить поставки на рынки 11 стран.

На начальном этапе работой будут обеспечены 240 сотрудников, занятых на производстве и в административной деятельности.

В этой сфере мы должны стать локомотивом для развития всей отрасли. То есть это и металлургия, это и производство какой-то кабельной продукции. Мы знаем, что у нас на востоке страны есть заводы, которые остались с советских времен, и готовы нам поставлять узлы и агрегаты. Мы сейчас используем казахстанские аккумуляторы талдыкорганского завода "Кайнар". Мы готовы и открыты ко всем предложениям - хотим именно вкладывать и развивать всю отрасль и через это развивать всю экономику", - рассказал генеральный директор Orbis Machinery Темир Журын.

Локализация в цеху надстроек достигнет почти 99 процентов от общей массы готовой продукции, так как используется казахстанский металл и лишь небольшие компоненты импортируются из Турции.

Производство оснащено новейшим технологическим оборудованием из Южной Кореи, Турции, США, Германии и Китая. Южнокорейские специалисты подтвердили соответствие производственного процесса на столичном заводе всем технологическим стандартам КІА.

Запуск второй очереди предприятия намечен на третий квартал 2023 года. Проектная мощность завода по завершении второго этапа увеличится до 20 тысяч единиц.

По оценкам руководства завода, KIA Bongo должны стать лидером казахстанского рынка в малотоннажном сегменте. В планах есть производство автомобилей на бензине и газе, кроме того, есть автомобили, которые будут работать на газ-бензиновом двигателе, то есть потребитель будет иметь возможность пользоваться мультимодельным двигателем.

В ходе церемонии открытия предприятия представители Orbis Kazakhstan и KIA Corporation анонсировали запуск проекта Orbis Green Power, миссия которого заключается в том, чтобы бороться с изменением климата и способствовать снижению выбросов углекислого газа в ходе производства коммерческой техники на электрической и водородной тяге.

Как отметил старший вице-президент KIA Corporation Ик Тэ Ким, расширение присутствия крупнейшего южнокорейского автопроизводителя в РК свидетельствует о том, насколько большое значение корпорация придает продвижению на казахстанском рынке.





Мы здесь в качестве одного из крупнейших мировых поставщиков коммерческих автомобилей, и мы приложим все усилия для управления производством высококачественной техники КІА в Казахстане, способствуя росту экономики и обеспечивая большее процветание", - отметил Ик Тэ Ким.

По словам руководства компании, со временем доля экспортных поставок достигнет 80% от общего объема производства. Уже подписаны контракты о поставке 2 тысяч единиц KIA Bongo казахстанского производства на рынки стран СНГ до конца этого года.

Лицензионное соглашение между КIA Corporation и Orbis Kazakhstan о производстве было подписано в 2021 году. Следующим этапом должно стать подписание соглашения о промышленной сборке с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК. Инвестиции в проект составляют 11 млрд тенге, а его реализация осуществляется как за счет собственных средств компании Orbis, так и за счет кредитных средств, привлеченных в ДБ АО "Сбербанк Казахстан". Проект реализован при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, а также акимата Нур-Султана.

Группа компаний Orbis Kazakhstan была основана в 2001 году. Сегодня является многопрофильной казахстанской компанией, объединяющей десятки предприятий и организаций в различных отраслях экономики. Общая численность сотрудников Orbis Kazakhstan насчитывает более 5 тысяч высококвалифицированных специалистов, работающих в двенадцати городах Республики Казахстан.