В Казахстане вводятся ограничения на вывоз семян подсолнечника
07.07.2022, 18:09 6116
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - С завтрашнего дня и до 30 сентября текущего года вводятся квоты на вывоз с территории Республики Казахстан семян подсолнечника, сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На период действия квоты устанавливается допустимый ежемесячный лимит для одного заявителя на подачу заявки на вывоз товаров, который в совокупности составляет не более 6000 (шести тысяч) тонн", - сообщается в документе.
Количественные ограничения на вывоз семян подсолнечника вводятся в целях обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан, подчеркнули в ведомстве.
При этом товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан.
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
Напомним, сегодня МСХ установил квоту на ввоз сахара.
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Ограничения на вывоз пшеницы и муки вводятся в Казахстане
07.07.2022, 18:23 5536
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - До 30 сентября текущего года вводятся квоты на вывоз с территории Республики Казахстан пшеницы и меслина, муки пшеничной и пшенично-ржаной, сообщили в Комитете государственных доходов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Квоты на вывоз в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза пшеницы и меслина установлены в размере 550 тысяч тонн, муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тысяч тонн.
Ограничения вводятся в силу с 8 июля до 30 сентября 2022 года.
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
Товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане установили квоту на ввоз сахара и ограничения на вывоз семян подсолнечника.
Квоту на ввоз сахара установили в Казахстане
07.07.2022, 17:14 7621
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Министерство сельского хозяйства РК установило квоту на ввоз в Республику Казахстан сахара, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Совокупный объем составляет не более 102 377,8 тонны в Республику Казахстан без уплаты таможенных пошлин в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления", - говорится в сообщении ведомства.
Министерством сельского хозяйства РК осуществляется прием заявок на ввоз:
сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки, и сахара белого, предназначенного исключительно для реализации на внутреннем рынке, в размере 85% от объема распределяемой квоты между заявителями - сахарными заводами;
сахара белого (категория "экстра"), предназначенного исключительно для производства сахаросодержащей продукции, в размере 15% от объема распределяемой квоты между заявителями.
Прием заявок начнется 8 июля 2022 года в 09.00 и завершится 14 июля в 18.30.
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Нур-Султане состоялось открытие мультибрендового завода по выпуску специализированной техники Orbis Heavy Machinery. Завод стал первой производственной площадкой коммерческой техники КІА в Центральной Азии и странах Содружества Независимых Государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Первый в Центральной Азии и странах СНГ завод по сборке коммерческой и специализированной техники южнокорейской автомобилестроительной компании КІА Corporation открылся в Казахстане.
Комплекс площадью 9 тысяч квадратных метров включает производственные площади по сварке, окраске и сборке, а также цех по производству надстроек. Мощность предприятия на первом этапе рассчитана на выпуск 11 880 единиц техники в год. По подсчетам экспертов, такого объема будет достаточно для того, чтобы обеспечить казахстанский рынок качественной техникой по конкурентной цене, а также наладить поставки на рынки 11 стран.
На начальном этапе работой будут обеспечены 240 сотрудников, занятых на производстве и в административной деятельности.
В этой сфере мы должны стать локомотивом для развития всей отрасли. То есть это и металлургия, это и производство какой-то кабельной продукции. Мы знаем, что у нас на востоке страны есть заводы, которые остались с советских времен, и готовы нам поставлять узлы и агрегаты. Мы сейчас используем казахстанские аккумуляторы талдыкорганского завода "Кайнар". Мы готовы и открыты ко всем предложениям - хотим именно вкладывать и развивать всю отрасль и через это развивать всю экономику", - рассказал генеральный директор Orbis Machinery Темир Журын.
Локализация в цеху надстроек достигнет почти 99 процентов от общей массы готовой продукции, так как используется казахстанский металл и лишь небольшие компоненты импортируются из Турции.
Производство оснащено новейшим технологическим оборудованием из Южной Кореи, Турции, США, Германии и Китая. Южнокорейские специалисты подтвердили соответствие производственного процесса на столичном заводе всем технологическим стандартам КІА.
Запуск второй очереди предприятия намечен на третий квартал 2023 года. Проектная мощность завода по завершении второго этапа увеличится до 20 тысяч единиц.
По оценкам руководства завода, KIA Bongo должны стать лидером казахстанского рынка в малотоннажном сегменте. В планах есть производство автомобилей на бензине и газе, кроме того, есть автомобили, которые будут работать на газ-бензиновом двигателе, то есть потребитель будет иметь возможность пользоваться мультимодельным двигателем.
В ходе церемонии открытия предприятия представители Orbis Kazakhstan и KIA Corporation анонсировали запуск проекта Orbis Green Power, миссия которого заключается в том, чтобы бороться с изменением климата и способствовать снижению выбросов углекислого газа в ходе производства коммерческой техники на электрической и водородной тяге.
Как отметил старший вице-президент KIA Corporation Ик Тэ Ким, расширение присутствия крупнейшего южнокорейского автопроизводителя в РК свидетельствует о том, насколько большое значение корпорация придает продвижению на казахстанском рынке.
Мы здесь в качестве одного из крупнейших мировых поставщиков коммерческих автомобилей, и мы приложим все усилия для управления производством высококачественной техники КІА в Казахстане, способствуя росту экономики и обеспечивая большее процветание", - отметил Ик Тэ Ким.
По словам руководства компании, со временем доля экспортных поставок достигнет 80% от общего объема производства. Уже подписаны контракты о поставке 2 тысяч единиц KIA Bongo казахстанского производства на рынки стран СНГ до конца этого года.
Лицензионное соглашение между КIA Corporation и Orbis Kazakhstan о производстве было подписано в 2021 году. Следующим этапом должно стать подписание соглашения о промышленной сборке с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК. Инвестиции в проект составляют 11 млрд тенге, а его реализация осуществляется как за счет собственных средств компании Orbis, так и за счет кредитных средств, привлеченных в ДБ АО "Сбербанк Казахстан". Проект реализован при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, а также акимата Нур-Султана.
Группа компаний Orbis Kazakhstan была основана в 2001 году. Сегодня является многопрофильной казахстанской компанией, объединяющей десятки предприятий и организаций в различных отраслях экономики. Общая численность сотрудников Orbis Kazakhstan насчитывает более 5 тысяч высококвалифицированных специалистов, работающих в двенадцати городах Республики Казахстан.
В Казахстане изменены условия применения освобождения от НДС при импорте товаров
07.07.2022, 13:30 11646
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Казахстане изменены условия применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте товаров. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приказом министра финансов Республики Казахстан от 24 июня 2022 года № 623 внесены изменения в правила и условия применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте товаров, по которым изменен срок уплаты косвенных налогов и исполнены требования (приказ от 29 марта 2021 года № 262).
Внесенные изменения расширяют круг лиц, на которых распространяется действие правил и условий применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте товаров, по которым изменен срок уплаты косвенных налогов и исполнены требования. Теперь в круг лиц включены уполномоченные экономические операторы", - сообщили в КГД.
Изменениями исключены условия по установке на грузовые помещения (отсеки) транспортных средств электронных идентификаторов (навигационных пломб).
Однако включено новое условие, согласно которому предоставляется освобождение от налога на добавленную стоимость по товарам, предназначенным для дальнейшего экспорта на территорию государств - членов ЕАЭС. Освобождение от НДС возможно, если стоимость товара, отраженная в заявлении о ввозе товаров (графа 6 таблицы раздела 1), а также стоимость товара, отраженная в электронном счете-фактуре (раздел G графы 8), не ниже стоимости товара, указанной в декларации на товары (графа 45)", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что нововведения вводятся в действие с 11 июля 2022 года.
Экспорт казахстанской нефти через КТК осуществляется в штатном режиме - Минэнерго
07.07.2022, 13:11 12231
Фото: ritmeurasia.org
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО "КТК-Р" осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО "КТК-Р" осуществляется в штатном режиме", - проинформировали в ведомстве.
Как ранее сообщалось АО "Каспийский трубопроводный консорциум" (АО "КТК-Р"), постановлением судьи Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года назначено наказание в виде административного приостановления деятельности АО "КТК-Р" на 30 суток.
Учитывая непрерывный цикл производственного процесса, АО "КТК-Р" обратилось в суд с ходатайством с просьбой о приостановлении исполнения постановления судьи. Отмечаем, что консорциум уже ведет работу с соответствующими государственными органами и ведомствами Российской Федерации по устранению документарных нарушений, указанных в предписании Ространснадзора", - добавили в пресс-службе.
Предельные розничные цены на автогаз установлены в Казахстане
07.07.2022, 10:40 14161
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Казахстане до 1 января 2023 года установлены предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан подписал приказ "О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан".
Ввести временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан. Установить предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.
Так, согласно приказу, в регионах установлены следующие предельные розничные цены с налогом на добавленную стоимость, за исключением отдаленных районов:
Нур-Султан - 70 тенге за литр;
Алматы - 65 тенге за литр;
Актюбинская область - 50 тенге за литр;
Атырауская область - 50 тенге за литр;
Акмолинская область - 70 тенге за литр;
Алматинская область - 70 тенге за литр;
Восточно-Казахстанская область - 60 тенге за литр;
Жамбылская область - 60 тенге за литр;
Западно-Казахстанская область - 60 тенге за литр;
Костанайская область - 70 тенге за литр;
Кызылординская область - 60 тенге за литр;
Карагандинская область - 70 тенге за литр;
Мангистауская область - 50 тенге за литр;
Павлодарская область - 70 тенге за литр;
Северно-Казахстанская область - 70 тенге за литр;
Туркестанская область - 60 тенге за литр;
Шымкент - 60 тенге за литр;
область Абай - 60 тенге за литр;
область Жетісу - 70 тенге за литр;
область Улытау - 70 тенге за литр.
Последствия могут быть необратимыми: КТК просит российский суд приостановить решение об остановке производства
06.07.2022, 16:49 20561
Фото: ritmeurasia.org
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Каспийский трубопроводный консорциум направил в Приморский районный суд Новороссийска ходатайство с просьбой приостановить исполнение судебного решения о месячной остановке деятельности АО "КТК-Р", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В консорциуме напомнили, что законом не допускается применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса.
АО "КТК-Р" является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение, поскольку технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность", - заявили в КТК.
Напомним, суд Новороссийска приостановил деятельность КТК на месяц в связи с выявленными экологическими нарушениями на производственных объектах.
Сегодня в правительстве РК обсудили меры по минимизации потерь из-за остановки работы КТК.
Суд Новороссийска приостановил деятельность КТК на месяц
06.07.2022, 10:47 22776
Фото: ritmeurasia.org
НОВОРОССИЙСК. 6 ИЮЛЯ - Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, компания с участием России и Казахстана) с 5 июля на 30 суток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Причиной стало то, что Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Проверка состоялась 6 мая по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, спустя месяц был составлен протокол, сообщает РБК.
Каспийский трубопроводный консорциум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком", - сообщили в компании.
Напомним, в середине июня КТК приостановил работу двух причалов на 10 дней. В пресс-службе пояснили, что в ходе предварительных обследований в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2 были выявлены гидроакустические и магнитные цели, требующие их дообследования и утилизации в случае необходимости.
16 июня министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков заявил, что от приостановки работы двух причалов Казахстан ничего не теряет.
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?