КТК временно вывел из эксплуатации два ВПУ

НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - В связи с обнаруженными повреждениями оборудования двух причальных устройств Каспийский трубопроводный консорциум временно выведет из эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В августе 2022 года в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести, информирует пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.
В пресс-службе при этом заверили, что угроза населению, флоре и фауне Черного моря отсутствует, герметичность оборудования сохранена.
В связи с обнаруженными повреждениями подводного оборудования КТК незамедлительно обратился к производителю ВПУ компании IMODCO и в контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS за консультациями по вопросу возможности дальнейшей эксплуатации комплекса ВПУ, предоставив исчерпывающие материалы по обнаруженным дефектам. Данные организации настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести. Классификационное общество ABS, в частности, подчеркнуло, что в зимний период 2021-2022 года наблюдались исключительные сложные гидрометеоусловия, которые, вероятно, могли стать причиной обнаруженных повреждений", - сказано в сообщении.
В компании напоминают, что именно аномальные штормы привели к повреждениям секций плавучих шлангов в марте 2022 года
Сообщается, что акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа 2022 года по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно. Погрузочные операции на морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3.
Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, значительно снизился объем перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск.