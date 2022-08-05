Значительно снизился объем перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск
04.08.2022, 08:31 11366
Фото: cpc.ru
АТЫРАУ. 4 АВГУСТА - Значительно снизился объем перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск, сообщили в пресс-службе КТК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с ремонтом на Тенгизском месторождении Республики Казахстан на головном участке трубопроводной системы КТК (НПС "Тенгиз") прием нефти с месторождения осуществляется в сниженном режиме. Также по причине остановки производства нефти на месторождении Кашаган снижены объемы приема нефти в трубопроводную систему КТК. Указанные факторы повлекли значительное снижение общего объема перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о восстановлении режимных объемов перекачки будет объявлено дополнительно.
Акционеры компании и грузоотправители уведомлены о сложившейся ситуации и осуществляют постоянное взаимодействие по актуальной обстановке", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в конце июля неблагоприятные погодные условия повлекли падение семи опор воздушных линий электропередачи (ВЛ), что стало причиной отключения от энергоснабжения двух производственных объектов АО "КТК-К" - НПС "Курмангазы" и НПС "Исатай". Отключение электроэнергии произошло и на Атырауском НПЗ, в связи с чем на предприятии было приостановлено производство.
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Лимит на продажу дизтоплива планирует ввести Минэнерго
04.08.2022, 17:52 3691
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Министерство энергетики РК опубликовало проект приказа, которым устанавливаются предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, а также лимиты на продажу дизтоплива, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Так, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай:
гражданам РК при предъявлении удостоверения личности, выданного в РК, дизельное топливо будет продаваться в объеме до 100 литров в сутки по цене 260 тенге за литр;
гражданам РК при предъявлении удостоверения личности и технического паспорта на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в РК, в объеме до 300 литров в сутки по цене 260 тенге за литр.
В городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Улытау:
гражданам РК при предъявлении удостоверения личности, выданного в РК, в объеме до 100 литров в сутки - 230 тенге за литр;
гражданам РК при предъявлении удостоверения личности и технического паспорта на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в РК, в объеме до 300 литров в сутки - 230 тенге за литр;
Продажа дизтоплива свыше установленного объема или для иных случаев реализации будет осуществляться по цене 450 тенге за литр.
Лимиты на отпуск дизтоплива вводятся для сохранения баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков дизельного топлива в приграничные страны, говорится в документе.
Также в проекте приказа устанавливаются следующие цены на бензин:
бензин марки Аи-80 - 89 тенге за литр;
бензин марки Аи-92 и Аи-93:
в Костанайской, Северо-Казахстанской областях - 187 тенге за литр;
в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Абай, Жетісу, Улытау - 182 тенге за литр.
Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 18 августа.
Напомним, ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства сообщил, что осенью в Казахстане может возникнуть дефицит дизельного топлива.
В Казахстане одежда и обувь подорожали почти на 10% за год
04.08.2022, 13:36 6696
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - В Казахстане в июне текущего года одежда и обувь подорожали на 1,4% за месяц и на 9,7% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В месячной динамике заметнее всего - на 3,5% - цены выросли в Северо-Казахстанской области. В тройке антилидеров также оказались Мангистауская и Кызылординская области. Наименьший рост цен был зарегистрирован в Алматы и Восточно-Казахстанской области", - сообщает energyprom.kz.
В годовой динамике сильнее всего рост цен на одежду и обувь ощутили жители Мангистауской области: на 16,5%. В тройку антилидеров также попали Кызылординская и Атырауская области.
По данным аналитиков, наименьшее удорожание было зафиксировано в Алматы - на 6,3%.
Среди одежды мужские трусы подорожали на 15,6% за год, майки - на 14,9%, джинсы - на 10,7%, спортивные костюмы - на 10%, футболки - на 9,8%, носки - на 9,7%, зимние куртки (пуховики) - на 8,7%, сорочки - на 8,2%, ветровки - на 7,9%, демисезонные пальто - на 6,7%, джемперы - на 5,4%, брюки - на 5,2%, костюмы-двойки - на 4,3%", - заявили аналитики.
Среди мужской обуви сандалеты, летние туфли подорожали в годовой динамике на 11,6%, зимние сапоги - на 10,4%, домашняя обувь для взрослых - на 9,8%, демисезонные ботинки, полуботинки - на 8,9%, туфли - на 8,1%, кроссовки - на 7,9%.
В годовой динамике платья подорожали сразу на 11,9% за год, ветровки и футболки - на 11,2%, пуховики - на 10,8%, бюстгальтеры - на 9,6%, костюмы-двойки и трусы - на 9,1%, блузки, ночные сорочки, спортивные костюмы - на 8,8%, брюки и колготки - на 8,7%, демисезонные пальто - на 8,5%, халаты - на 8,3%, меховые шубы - на 7,9%, джинсы - на 6,4%, юбки - на 6,2%, джемперы - на 4,5%.
Среди обуви кожаные босоножки выросли в цене на 12,5% за год, зимние сапоги и ботинки - на 10,2%, демисезонные сапоги и ботинки - на 8,8%, кожаные туфли на низком каблуке - на 8,4%, модельные туфли - на 7,5%, кроссовки - на 7,2%.
В детском секторе верхняя одежда показала месячный рост на 1,1% и годовой на 9%, цены на обувь выросли за месяц на 1,9%, за год - на 14,7%", - сообщили аналитики.
Среди обуви зимние детские сапоги и ботинки подорожали на 15,9% за год, кроссовки - на 15%, летние сандалеты, босоножки и туфли - на 13,4%, демисезонные детские ботинки и полуботинки - на 13%, девичьи туфли - на 9,7%.
Отмечается, что на 1 августа текущего года среди стран СНГ дороже всего одежда стоила в России. Так, одна пара джинсов (Levi's 501 или аналогичных) стоила 89,8 доллара США, одна пара мужской кожаной деловой обуви - 125,2 доллара США, одна пара кроссовок Nike - 109,9 доллара США, одно летнее платье в сети магазинов (Zara, H&M или аналогичной) - 55,2 доллара США.
В то же время и Казахстан не может похвастать самыми низкими в СНГ ценами. Так, одна пара джинсов (Levi's 501 или аналогичных) на 1 августа 2022 года в стране стоила 67,4 доллара США, одна пара мужской кожаной деловой обуви - 81,3 доллара США, одна пара кроссовок Nike - 69 долларов США, одно летнее платье в сети магазинов (Zara, H&M или аналогичной) - 33,4 доллара США", - добавили аналитики.
Многочисленные нарушения промбезопасности выявлены на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
КАРАГАНДА. 4 АВГУСТА - Многочисленные нарушения промышленной безопасности выявили после проверки опасных производственных объектов шахты имени Владимира Ильича Ленина угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным пресс-службы Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, в ходе проверки обследовано 110 объектов, таких как: проходческие забои, стационарные ленточные конвейеры, рельсовая откатка, монорельсовые дороги и транспорт, подъемные установки, вентиляторы главного проветривания, электромеханическое оборудование, техническая документация, документация геолого-маркшейдерской службы, пылегазовый режим и другое.
Выявлено 171 нарушение требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание в виде штрафа по части 1 статьи 298 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - проинформировали в комитете.
При этом установлено, что пункты актов специальных расследований несчастных случаев (Групповой несчастный случай, от 07 ноября 2021 года) не выполняются.
При проведении противовыбросных мероприятий не используются станки с управлением, исключающим нахождение рабочих в зоне возможного выброса, с электронным контролем углов заложения, длины скважин и фиксирующие изменение нагрузки на буровой снаряд.
Также не приобретены станки, обеспечивающие достоверные сведения при бурении скважин эксплуатационной разведки (длина, угол заложения скважин, крепость, тип пород, с возможностью отработки керна и др.).
Кроме того, не оснащены дегазационные трубопроводы в узловых точках приборами контроля газовой смеси с выводом к оператору аэрогазового контроля (АГК) на шахтах УД АО "АМТ".
Основные нарушения требований промышленной безопасности:
- не ведется отчистка рельсовых путей и ленточных конвейеров от просыпей горной массы;
- в местах перегрузов ленточных конвейеров пылеподавляющие каркасы не выполняют свои функции;
- на шахте в эксплуатации находятся выработки, не обеспеченные расчетной скоростью воздуха 0,5 метра в секунду.
Страны ОПЕК+ приняли решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи
03.08.2022, 20:02 18551
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - 3 августа состоялось министерское заседание стран - участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Казахстан на заседании представлял министр энергетики Болат Акчулаков, сообщает пресс-служба МЭ РК.
На заседании обсуждалось выполнение в июне странами обязательств по соглашению.
По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на сентябрь на 0,1 млн барр./сут.
Обязательства Казахстана на сентябрь составят 1,710 млн барр./сут.
Свыше 147 млн тонн грузов перевезено по сети КТЖ за 7 месяцев
03.08.2022, 17:45 21181
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Погрузка на сети АО "НК "КТЖ" за январь-июль составила 147,6 млн тонн, что на 0,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Объем внутренних перевозок вырос на 2,7%, до 97,8 млн тонн. Экспортные перевозки составили 49,7 млн тонн груза, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".
По итогам 7 месяцев погрузка каменного угля составила 62 млн тонн, что на 4,6% выше уровня 2021 года. Из них внутри страны - 42,4 млн тонн. Экспорт твердого топлива вырос на 12,2%, до 19,7 млн тонн. Объем перевозок зерна на уровне 4,9 млн тонн, из них на экспорт 3,7 млн тонн.
За данный период увеличились перевозки химических удобрений на 7% (2,4 млн тонн), нефтяных грузов на 4,1% (10,5 млн тонн), строительных грузов на 1% (8,8 млн тонн). Погрузка железных и марганцевых руд составила 12 млн тонн, цветной руды -13 млн тонн.
В Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал аэропорта
03.08.2022, 16:24 22791
АЛМАТЫ. 3 АВГУСТА - В Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал международного аэропорта. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берик Солтанбаев в ходе брифинга региональной службы коммуникаций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Новый терминал позволит увеличить пропускную мощность аэропорта с нынешних 2,5 миллиона пассажиров в год до 14 миллионов. Общая стоимость проекта составляет 90 млрд тенге. Срок реализации запланирован на 2024 год", - сказал Солтанбаев.
В рамках работы с иностранными инвесторами в городе прорабатывается ряд новых проектов с иностранным участием.
Еще одним проектом с иностранным участием, по его словам, является строительство завода по производству желатина на территории индустриальной зоны Алматы.
Для этих целей турецкому холдингу Iskefe выделен земельный участок площадью 4,5 гектара. Компания планирует вложить в строительство завода около 9,8 млрд тенге и создать более 100 постоянных рабочих мест. Производственные мощности завода позволят выпускать более 7 тысяч тонн желатина.
Основные иностранные инвесторы мегаполиса приходятся на страны СНГ, Ближнего Востока, США, Турцию и Израиль.
По словам Солтанбаева, приток иностранных инвестиций за первый квартал 2022 года составил 1,6 млрд долларов США, что на 40,4% больше аналогичного периода прошлого года.
В этом году уже реализовано два иностранных проекта на сумму 2,1 млрд тенге. Среди них инновационное производство по выпуску шкафов автоматизированных систем управления технологическими процессами и систем противоаварийной защиты.
Проект реализуется американской корпорацией Honeywell, которая входит в список Fortune 500 и является одним из мировых лидеров на рынке электронных систем управления и автоматизации", - рассказал спикер.
Еще один инвестпроект инициирован ТОО "International Business Group" по строительству медицинского центра на общую сумму 2 млрд тенге с созданием 150 рабочих мест.
Солтанбаев также рассказал о продолжающемся строительстве многофункционального автоцентра Mercedes. Сумма проекта составляет 10,5 млрд тенге с созданием 250 рабочих мест.
Кроме того, в ближайшее время иностранными инвесторами запланировано начало реализации проекта по строительству гипермаркета "Леруа Мерлен Казахстан".
РК отрабатывает техусловия с Россией по газификации севера
03.08.2022, 15:34 23986
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Казахстан отрабатывает техусловия с Россией по газификации севера, сообщил на брифинге СЦК министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Если мы хотим приступить к этой работе сегодня, соответственно, если мы это делаем сегодня, наиболее оптимальный вариант - это подача газа с территории РФ. Это самый экономически более целесообразный вариант и устойчивый по снабжению самим газом. Такие переговоры мы ведем с компанией "Газпром" на уровне компании QazaqGaz", - заявил министр.
Он подчеркнул, что предварительные переговоры на уровне ведомств проведены, на сегодня идет отработка технических условий.
По объему: первый этап, скажем так, порядка 4 млрд кубических метров газа с возможностью увеличения примерно до 7, давайте округлим до 10 млрд, потому что, скорее всего, придется многие станции угольные, которые там расположены, переводить на газ", - пояснил глава Минэнерго.
По его словам, по Туркменистану были проведены также переговоры, но это договоренности короткие по срокам.
Поэтому для газификации севера и востока страны мы пока их не рассматриваем. Еще и по той причине, что у нас на той стороне просто нет газопровода", - добавил главам ведомства.
В Минэнерго рассказали о планах по строительству второй АЭС в РК
03.08.2022, 15:02 23516
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов рассказал о планах по строительству второй АЭС в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Жандоса Нурмаганбетова, вполне возможно, что вторая атомная станция в Казахстане может появиться на Иртыше в районе города Курчатов.
Озеро Балхаш - это место расположения первой атомной станции в Казахстане. Если Казахстан принимает путь к углеродной нейтральности, то другого выхода, как строить несколько станций, нет. Иртыш - безусловно перспективная площадка", - сообщил он.
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