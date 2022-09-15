Уровень бедности вырос в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Уровень бедности в Казахстане во II квартале 2022 года составил 5,1%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в соответствующем периоде 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По результатам выборочного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), во II квартале 2022 года составила 5,1%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в соответствующем периоде 2021 года", - сообщает Бюро нацстатистики.
По данным бюро, на риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства. Так, уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более лиц, по итогам II квартала 2022 года составил 9,3%, что выше общего уровня бедности почти в 2 раза.
Самая большая доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума - в Туркестанской области (10,4%), на втором месте по уровню бедности - Мангистауская область (7,4%) на третьем - Жетысуская (6,4%).
Самый низкий уровень бедности зафиксирован в Улытауской области и Нур-Султане - 1,6% и 1,8% соответственно.
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