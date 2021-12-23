АЭС могут построить в Алматинской области

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По словам Саткалиева, поселок Улкен в Алматинской области - это наиболее удобная площадка с точки зрения топографии электрической национальной сети.
Там находится возможность достаточно разветвленной линии 500 киловольт, там находится ключевая подстанция Юг-ГРЭСС 500. Эта площадка достаточно удобная. При размещении там базовой мощности обеспечится и стабилизация транзита электроэнергии Север - Юг, и возможность перераспределения электроэнергии как в Центральный Казахстан - Караганда, так и по транзиту Север - Юг в южные регионы Казахстана", - сказал Саткалиев.
Он отметил, что имеется ряд предложений от производителей оборудования атомных электрических станций из России, Китая, Франции. При этом глава нацфонда подчеркнул, что при выборе будут учитываться безопасность применяемых технологий, количество построенных станций, оптимальных практик эксплуатации атомных реакторов.
Будет также подниматься вопрос стоимости, возможность локализации топлива для этих станций в Казахстане, возможность локализации в ходе строительства других элементов производства в Казахстане", - уточнил он.
Саткалиев добавил, что при строительстве АЭС обязательным условием будет максимальное использование отечественных ресурсов.
Напомним, атомная энергетика набирает все большую популярность: в настоящее время АЭС обеспечивают около 10% мировой электроэнергии. Казахстан планирует построить атомную электростанцию.
Минэнерго Казахстана приступило к изучению возможной локации, технологии и мощности будущей АЭС.
10 ноября 2021 года в Усть-Каменогорске было запущено производство топлива для АЭС.
Российская госкорпорация "Росатом" заявила о готовности построить АЭС в Казахстане.