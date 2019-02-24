Алматы. 8 февраля. Kazakhstan Today - АО "АК Алтыналмас" приобрело право недропользования на разведку золотосодержащих руд в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.



АО "АК Алтыналмас" (Алматы) уведомило о приобретении права недропользования путем заключения 4 февраля 2019 года дополнения к контракту от 9 июня 2016 года на разведку золотосодержащих руд на Бактайском рудном поле в Карагандинской области, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.



Документ подписан Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, ТОО "Молдір Мунай" (недропользователь) и АО "АК Алтыналмас".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства