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Акчулаков об аварии на КТК: ремонт может занять до 2 месяцев

24.03.2022, 15:59 9781
Акчулаков об аварии на КТК: ремонт может занять до 2 месяцев
Фото: cpc.ru
АТЫРАУ. 24 МАРТА - Министр энергетики Болат Акчулаков прогнозирует, что ремонт на Каспийском трубопроводном консорциуме может занять от 3 недель до двух месяцев. Часть нефти за это время удастся направить по другим маршрутам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По КТК отгружалось 53-54 млн тонн нефти. Перенаправить такой объем нефти достаточно сложно. Тем не менее есть альтернативы. Не весь объем можно будет перенаправить", - заявил министр в интервью YouTube-каналу Atameken Business News.


По словам министра, какое-то время на трубопроводе будет простой. Часть нефти будет перенаправлена через порт Актау и через Самару, также небольшой объем можно перевести в сторону Китая. Остальные более объемные маршруты займут время, потому что требуют технических решений.

Акчулаков также добавил, что вряд ли остановка КТК займет год или несколько месяцев. Министр прогнозирует, что работа будет возобновлена примерно через 3-4 недели. Сейчас, по его словам, ремонт одной ВПУ (выносное причальное устройство. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) займет около 3 недель. Еще одно ВПУ остановлено на проверку, которую водолазы пока не могут провести из-за сильного шторма.

На сегодняшний день погрузка на морском терминале остановлена полностью", - заявил генеральный директор АО "Каспийский трубопроводный консорциум" Николай Горбань. 

  
По его словам, прием по трубопроводу происходит, но объема в резервуарных емкостях осталось лишь до следующего вечера. Передача нефти будет сокращена практически в 5 раз. 

Глава консорциума заявил, что еще месяц назад у иностранных поставщиков были запрошены комплектующие, но им было отказано в поставке. У имеющихся запчастей проверяют срок годности. 

Напомним, из-за аварии на КТК поставки нефти могут быть снижены втрое. Министерство энергетики Казахстана прорабатывает возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам. 


 

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Глава МНЭ доложил президенту о мерах по переходу к постковидному развитию экономики

24.03.2022, 19:27 7031
Глава МНЭ доложил президенту о мерах по переходу к постковидному развитию экономики
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Министр национальной экономики Алибек Куантыров проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева об основных задачах министерства на текущий год, а также о мерах по переходу к постковидному развитию экономики и ее реагированию на внешние шоки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Алибек Куантыров ознакомил президента c ходом исполнения его поручений. В частности, речь шла о реализации программы повышения доходов населения и комплекса мер по контролю и снижению инфляции, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Главой государства в рамках послания народу Казахстана поставлены конкретные задачи по изменению административно-территориальной структуры страны. В настоящее время создана комиссия, разработан алгоритм работы по созданию новых областей.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по обеспечению макроэкономической стабильности, диверсификации экономики и созданию рабочих мест, уменьшения доли государства в экономике, а также поддержке населения и предпринимательства.
 

Переводы пенсионных накоплений УИП по порогам 2021 года возможны до 1 апреля

24.03.2022, 15:06 11241
Переводы пенсионных накоплений УИП по порогам 2021 года возможны до 1 апреля
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда могут передать часть своих пенсионных накоплений компаниям, управляющим инвестиционным портфелем (УИП). Сделать это по принятым в 2021 году порогам достаточности можно только до 1 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации пресс-службы ЕНПФ, пенсионные накопления вкладчика могут быть переданы в управление УИП:
 
  • в размере, не превышающем разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика в ЕНПФ и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений; 
  • в размере, не превышающем остатка пенсионных накоплений на счете вкладчика в ЕНПФ, в случае наличия заключенного договора пенсионного аннуитета со страховой организацией, предусматривающего пожизненные выплаты.
 
С 1 апреля текущего года вступают в силу пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений (ПМД), рассчитанные на 2022 год. Таким образом, перевести пенсионные накопления УИП согласно величинам ПМД, рассчитанным на 2021 год, по заявлениям можно по 31 марта 2022 года включительно. 
 
Информация о величинах ПМД размещена на сайте ЕНПФ.
 
Для перевода пенсионных накоплений одному или нескольким УИП вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением, которое может быть подано через личный кабинет на сайте enpf.kz либо при личном обращении в любое региональное отделение фонда.
 
ЕНПФ осуществляет перевод пенсионных накоплений в доверительное управление УИП в течение 30 календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика. Оставшаяся часть пенсионных накоплений вкладчика продолжит находиться под управлением Национального банка. 
 
Переданные в инвестиционное управление УИП пенсионные накопления не относятся к изъятиям единовременных пенсионных выплат (как в случае изъятий на цели улучшения жилищных условий и/или лечение) и не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом в момент их перевода УИП.
 
После первоначальной передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП вкладчик имеет право: 
 
  • не чаще одного раза в год предоставлять заявление в ЕНПФ на передачу своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП;
  • представить в ЕНПФ заявление на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление Национальному банку (не ранее чем через два года после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП).
 
В том числе за 10 календарных дней до достижения вкладчиком пенсионного возраста пенсионные накопления вкладчика возвращаются под инвестиционное управление Национального банка.
 
Согласно закону о пенсионном обеспечении, УИП имеют право на взимание комиссионного вознаграждения за инвестиционное управление в размере не более 7,5% от полученного инвестиционного дохода. Фактическая величина комиссионного вознаграждения ежегодно утверждается органом управления УИП и может меняться не чаще одного раза в год.
 
В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального банка до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, который рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.
 

В Казахстане начала работу комиссия по демонополизации экономики

24.03.2022, 12:18 14016
В Казахстане начала работу комиссия по демонополизации экономики
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Во исполнение поручения главы государства создана комиссия по демонополизации экономики при правительстве РК. В ее состав вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены правительства, представители Генеральной прокуратуры и АО "Самрук-Казына", сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Отмечается, что задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации экономики. В частности, в рамках ее работы будут рассматриваться вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях. 
 
Сегодня состоялось первое заседание комиссии. По его итогам Алихан Смаилов поручил Министерству финансов РК совместно с уполномоченными государственными органами и АО "Самрук-Казына" в недельный срок внести в правительство предложения по механизмам передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов.

Ранее сообщалось, что акимат Алматы и Агентство по защите и развитию конкуренции провели совместную работу по возврату в коммунальную собственность ГКП на ПХВ "Алматы кала жарык".
 

Почти на 2% за месяц подорожали амбулаторные услуги в РК

24.03.2022, 11:13 15926
Почти на 2% за месяц подорожали амбулаторные услуги в РК
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - В феврале текущего года цены на амбулаторные услуги выросли на 1,8% за месяц и на 6,4% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В месячной динамике услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на 6,1%, первичный прием у врача - на 2,1%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 1,4%, стоматологические услуги - на 0,6%. В годовой динамике услуги врачей-специалистов в амбулаториях стали дороже на 9,8%, первичный прием у врача - на 8,5%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 5,8%, стоматологические услуги - на 4,4%", - сообщает Energyprom.kz.

 
По данным аналитиков, в 2020 году в Казахстане насчитывалось 76,4 тыс. врачей всех специальностей (кроме зубных врачей) - на 3,2% больше, чем годом ранее.
 

Больше всего врачей работало в Алматы: 13,5 тыс. человек, плюс 3% за год. В тройке лидеров также оказались столица (9 тыс. человек, плюс 4,9% за год) и Карагандинская область (6,4 тыс. человек, плюс 2,4%). Меньше всего врачей насчитывалось в Северо-Казахстанской области - всего 1,7 тыс. человек", - уточняется в обзоре. 

 
На каждые 100 тыс. человек населения приходилось всего 405 врачей - на 2% больше, чем годом ранее. Наиболее "обеспечены" врачами были столица, Алматы и Карагандинская область, хуже всего ситуация складывалась в Акмолинской, Алматинской и Туркестанской областях.
 
На каждые 100 тысяч казахстанцев приходилось 14 провизоров, 21 фармацевт, 323 врача-специалиста, 10 стоматологов.
 
В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения Казахстан занял 58-е место из 95. Индекс страны составил 59,99. Чем выше индекс, тем лучше система здравоохранения. Индекс качества системы здравоохранения оценивает медицинских работников, оборудование, персонал, стоимость услуг и т. д.
 

Лучшими признаны системы здравоохранения Тайваня, Южной Кореи и Японии. Худшие показатели - в Венесуэле. Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, система здравоохранения Казахстана оказалось лучшей. Хуже, чем у РК, показатели России, Украины, Беларуси и Азербайджана", - добавили специалисты. 

 

В Казахстане инвестиции в АПК выросли на 3% за год

24.03.2022, 11:08 16051
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - В Казахстане на 3% за год выросли капитальные инвестиции в агропромышленный комплекс, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В январе инвестиции в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства составили 21,6 млрд тенге - на 8,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальный рост составил 2,7%. В аналогичном периоде 2021 года показатель составлял 19,9 млрд тенге - сразу плюс 73,1% за год", - сообщает finprom.kz.

 
В целом за январь-декабрь 2021 года капвложения в секторе составляли 773,2 млрд тенге, годовой рост в стоимостном выражении - на 34,9%.
 
Как отметили аналитики, в региональном разрезе наибольший объем капитальных инвестиций в АПК зафиксирован в Акмолинской области: 30,8% от РК, или 6,7 млрд тенге - на 3,1% больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчке расположились Костанайская (3,5 млрд тенге, минус 4%) и Северо-Казахстанская (3,3 млрд тенге, минус 16,1%) области.
 
Из 17 регионов РК инвестиции в АПК зафиксированы за соответствующий период лишь в 12, говорится в обзоре.
 

Большая часть инвестпортфеля в секторе сформирована за счет собственных средств предприятий: 15,3 против 14,3 млрд тенге в январе прошлого года, плюс 7,1%. Объем небанковских заемных средств сократился на 17,1% за год, до 4,3 млрд тенге. Объем банковских кредитов, напротив, вырос сразу в 4,5 раза за год, до 2,1 млрд тенге", - проинформировали аналитики.

 

Прямые поставки капусты из Туркестанской области обеспечат в Алматы

24.03.2022, 10:05 17551
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - Акиматы Алматы и Туркестанской области подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по прямым поставкам раннеспелой тепличной капусты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В рамках достигнутых договоренностей в период с 15 апреля по 15 мая 2022 года в торговые сети Алматы напрямую с фермерских полей будет доставлено 550 тонн капусты (в торговую сеть "Магнум" - 300 тонн, "Смолл" - 200 тонн, "Тоймарт" - 50 тонн). При этом розничная цена на полке составит около 185 тенге за килограмм", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы. 

 
Также согласно меморандуму, с июня 2022 года будут организованы бесперебойные поставки капусты, выращенной на открытом грунте, в объеме около 2 тысяч тонн. 
 

Предпринятые меры позволят сдержать цены на капусту, не допустить необоснованного повышения цен на социально значимую продукцию, в том числе в период межсезонья", - отметили в ведомстве.

 

Акимат: приватизация "Алматы кала жарык" противоречит законодательству

24.03.2022, 09:28 18606
Акимат: приватизация "Алматы кала жарык" противоречит законодательству
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - Акимат Алматы и Агентство по защите и развитию конкуренции провели совместную работу по возврату в коммунальную собственность ГКП на ПХВ "Алматы кала жарык", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В конце декабря 2021 года по решению акимата Алматы посредством тендера было реализовано ГКП на ПХВ "Алматы кала жарык". Победителем признано ТОО "ABM Group.com". Сумма сделки составила 4,6 млрд тенге при оценочной стоимости 14,8 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы. 

 
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Алматы провел анализ состояния конкуренции на рынке оказания услуг автоматизированного централизованного управления систем наружного освещения города за 2020-2021 годы для определения доли ГКП на ПХВ "Алматы кала жарык", занимаемой на этом рынке. Установлено, что данная организация занимает монопольное положение.
 

Согласно нормам закона РК "О государственном имуществе", принятие решений о приватизации организаций, являющихся субъектами рынка, занимающими доминирующее или монопольное положение, отнесено к компетенции правительства страны. Таким образом, решение акимата Алматы о приватизации ГКП на ПХВ "Алматы кала жарык" противоречит нормам законодательства о государственном имуществе и ограничивает конкуренцию", - заявили в ведомстве. 

 
Компания отвечает за автоматизированное и централизованное управление системами наружного освещения города.
 
В акимате пояснили, что приватизация "Алматы кала жарык" может привести к потере стратегического государственного предприятия. В этой связи акиматом Алматы принимаются меры по отмене решения о приватизации ГКП на ПХВ "Алматы кала жарык" на основании уведомления департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы.
 

Поставки нефти по трубопроводу КТК могут прекратиться

23.03.2022, 20:46 22606
Поставки нефти по трубопроводу КТК могут прекратиться
Фото: cpc.ru
МОСКВА. 23 МАРТА - Прием нефти по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава КТК Николай Горбань ранее в среду заявил, что танкерные отгрузки нефти на терминале КТК полностью остановлены в связи с ремонтом двух из трех выносных причалов, прокачка по трубопроводу пока продолжается, но на сниженных режимах. При этом резервуарный парк консорциума почти заполнен: места хватит до вечера четверга, сообщает РИА Новости.
 

Поставки по этому трубопроводу будут либо уменьшены в четыре-пять раз, либо полностью прекращены. Сейчас идет оценка специалистами всего технического состояния, идут работы, водолазные обследования, ситуация еще будет выясняться", - сказал Новак журналистам.

 
Ранее Минэнерго Казахстана сообщило, что прорабатывается возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам. 
 

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