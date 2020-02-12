Акмолинская область на передовой применения альтернативных источников энергии

Кокшетау. 11 февраля. Kazakhstan Today - Акмолинская область стала первым регионом, использующим "зеленую" инфраструктуру, передает Kazakhstan Today.

Первым проектом в сфере развития альтернативных источников энергии в Казахстане стала ветровая электростанция в Ерейментауском районе мощностью 45 МВт, напоминает областное управление внутренней политики.

Реализация проекта ВЭС стала новым шагом на пути внедрения альтернативной энергетики путем применения ветровой энергии. За 4 с небольшим года своей работы станция выработала почти 600 млн кВт-ч.

Еще одним возобновляемым источником энергии стала ветроэнергетическая установка мощностью 750 кВт ТОО Агрофирма "Родина" в Целиноградском районе.

Сегодня в области не собираются останавливаться на достигнутом. В сфере альтернативной энергетики реализуются два крупных проекта, соответствующие контексту экологической тематики предстоящего Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в этом году в Кокшетау.

Крупнейший проект по строительству ветряной электростанции реализуется в окрестностях села Костомар Аршалынского района. В прошлом году здесь была запущена первая очередь ветровой электростанции мощностью 50 МВт , реализацию которой осуществляет ТОО "ЦАТЭК Green Energy". Сегодня идут работы по реализации второй очереди, предусматривающей увеличение мощности вдвое. Ввод планируют завершить в этом году. Эта мощность эквивалентна годовому потреблению энергии 10 000 домохозяйств.

Для региона этот проект можно назвать прорывным. И не только в части инновационной составляющей, но и по экономическим аспектам - инвестиции в проект составляют более 40 млрд тенге", - отметили в УВП.

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