Акмолинская область на передовой применения альтернативных источников энергии

Первым проектом в сфере развития альтернативных источников энергии в Казахстане стала ветровая электростанция в Ерейментауском районе мощностью 45 МВт, напоминает областное управление внутренней политики.
Реализация проекта ВЭС стала новым шагом на пути внедрения альтернативной энергетики путем применения ветровой энергии. За 4 с небольшим года своей работы станция выработала почти 600 млн кВт-ч.
Еще одним возобновляемым источником энергии стала ветроэнергетическая установка мощностью 750 кВт ТОО Агрофирма "Родина" в Целиноградском районе.
Сегодня в области не собираются останавливаться на достигнутом. В сфере альтернативной энергетики реализуются два крупных проекта, соответствующие контексту экологической тематики предстоящего Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в этом году в Кокшетау.
Крупнейший проект по строительству ветряной электростанции реализуется в окрестностях села Костомар Аршалынского района. В прошлом году здесь была запущена первая очередь ветровой электростанции мощностью 50 МВт, реализацию которой осуществляет ТОО "ЦАТЭК Green Energy". Сегодня идут работы по реализации второй очереди, предусматривающей увеличение мощности вдвое. Ввод планируют завершить в этом году. Эта мощность эквивалентна годовому потреблению энергии 10 000 домохозяйств.
Для региона этот проект можно назвать прорывным. И не только в части инновационной составляющей, но и по экономическим аспектам - инвестиции в проект составляют более 40 млрд тенге", - отметили в УВП.
В Целиноградском районе (в рамках соглашения, заключенного на прошедшем ХVI Форуме в Омске) совместно с группой компаний "ХЕВЕЛ" (Россия) реализуется проект строительства солнечной электростанции мощностью 100 МВт. Запуск объектов позволит увеличить долю "зеленой" энергии до 40%.
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