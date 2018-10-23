В 40 километрах от Астаны появится еще один "зеленый" аул

Кокшетау. 23 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области появится еще один "зеленый" аул, передает Kazakhstan Today.

В 40 километрах от Астаны, селе Костомар Акмолинской области, полным ходом идет строительство первого пускового комплекса ветровой электростанции мощностью 100 МВт, полностью адаптированной под местные климатические условия, сообщает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

Ввод в эксплуатацию ветропарка, проект которого был представлен на международной выставке "ЭКСПО-2017", позволит снизить выбросы парниковых газов на 230 тысяч тонн в год. Его стоимость составляет свыше 46 млрд тенге. Новый проект дает уникальную возможность для дальнейшего роста пристоличного региона.

"В ходе строительства ВЭС создано порядка 300 рабочих мест. Местными властями создается благоприятная среда для развития села Костомар. Сейчас в данном населенном пункте активно застраивается частный сектор, прокладываются инженерные сети. На следующий год планируется проектирование дороги. Цены на земельные участки здесь считаются относительно невысокими. Таким образом, село Костомар имеет все возможности для своего дальнейшего развития", - отметили в УВП.

Напомним, звание первого "зеленого" аула в Казахстане носит село Арнасай Акмолинской области. Именно здесь начали внедрять "зеленые" технологии. Таким образом, в пристоличном регионе появится еще один населенный пункт, в полной мере соответствующий стратегии страны по переходу к "зеленой экономике".

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