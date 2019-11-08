Делегация Акмолинской области приняла участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Кокшетау. 7 ноября. Kazakhstan Today - Главным событием международного статуса в ноябре стал ХVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества", прошедший 6-7 ноября в городе Омске. В работе Форума приняла участие делегация Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

В рамках развития "зеленой экономики" и привлечения инвестиций в регион на полях Форума аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев подписал соглашение с генеральным директором дочерней компанией Группы Компаний "ХЕВЕЛ" ООО "Авелар Солар Технолоджи" Игорем Шахраем о реализации проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 100 МВт.

Запуск электростанции в 2020 году позволит увеличить долю вырабатываемой энергии возобновляемых источников энергии области до 40%, а также снизить выбросы парниковых газов в окружающую среду.

Также подписано соглашение о сотрудничестве между управлением предпринимательства и промышленности Акмолинской области и Министерством промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области. Достигнутая договоренность придаст импульс экономическим отношениям и наращиванию взаимовыгодных торговых связей между предприятиями Омской и Акмолинской областей.

На Форуме обсуждены и вопросы сотрудничества в сфере туризма. Для эффективного совместного внедрения новых туристских продуктов и мер по стимулированию развития данной отрасли подписан меморандум между Туристским информационным центром "Visit Aqmola" и Общества с ограниченной ответственностью "Казкурорт".

Также с российскими туроператорами были обсуждены вопросы развития и привлечения российских туристов на известные курорты Бурабай и Зеренда.

К слову, на протяжении последних 10 лет курорт Бурабай входит в топ-5 популярных курортов для россиян. По данным Росстата в прошлом году Бурабай возглавил рейтинг популярных курортов СНГ среди туристов России.

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