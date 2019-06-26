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Антимонопольное ведомство уличило ряд компаний в сговорах и картельных соглашениях при участии в торгах и госзакупках

25.06.2019, 18:12 5050
Антимонопольное ведомство уличило ряд компаний в сговорах и картельных соглашениях при участии в торгах и госзакупках
Фото: Factum.kz
Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today -Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК во вторник распространил заявление о недопустимости мнимой конкуренции на государственных закупках и торгах, передает Kazakhstan Today.
 
В ведомстве напомнили, что с мая 2018 года в соответствии с поручением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева действует новый механизм антимонопольного контроля за проведением закупок и торгов. 
 

В рамках контроля установлено повсеместное распространение практики мнимой конкуренции при участии в государственных закупках, заключающейся в участии аффилированных друг с другом поставщиков. В результате имеет место минимальное снижение цены заявки победителя от начальной цены закупок, раздел лотов", - уточнили в пресс-службе.

 
Сообщается, что с начала текущего года антимонопольным органом инициировано более 60 расследований сговоров при государственных закупках медицинского оборудования, транспортных средств, оргтехники и прочего. 
 

Наработана эффективная практика выявления основных признаков картельных соглашений на закупках и торгах. Предусмотрено изъятие монопольного дохода, полученного от реализации картельного соглашения.

 
В целях предупреждения нарушений, а также учитывая массовый характер мнимой конкуренции на закупках и торгах, антимонопольный орган призывает субъектов предпринимательства соблюдать принципы добросовестной конкуренции. Также напоминаем об освобождении от ответственности субъекта рынка, участвующего в картельном соглашении, в случае добровольного предоставления сведений о правонарушении", - говорится в сообщении. 

 

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