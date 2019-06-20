МНЭ изучает мясной рынок на предмет ценового сговора

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Министерство национальной экономики РК держит уровень цен на мясо на постоянном контроле. Об этом на пресс-конференции итогам отчетной встречи с населением сообщил глава ведомства Руслан Даленов, передает Kazakhstan Today.

Мы продолжаем получать обращения, жалобы граждан о наличии ценового сговора на тех или иных рынках. В последнее время были жалобы, в том числе и на мясо. По мясу мы проводим анализ. Дождемся квартальных данных, чтобы понять баланс мяса - по производству, экспорту, импорту. По отдельным вопросам Антимонопольной комитет уже сделал аналитические запросы по ценам на мясо, чтобы затем выйти на проверку и установить ценовой сговор. Эти вопросы находятся на постоянном контроле", - цитирует Даленова Kazpravda.kz .

При этом он заявил, что следит за ценами и лично ездит на рынки.

Это совместная работа с акиматами. У акиматов есть инструменты - установление предельных цен. Также есть работа стабилизационных фондов СПК, которые находятся при акиматах. Что касается работы министерства, то вопросы конкуренции, ценовых сговоров, а также развития торговли находятся в нашей компетенции. Это также помогает удерживать цены или держать их на приемлемом уровне", - заключил Даленов.

По данным Комитета по статистике, инфляция в Казахстане в январе - мае составила 2,4%, при этом цены на продовольственные товары за пять месяцев текущего года (май 2019 года к декабрю 2018 года) увеличились на 5,7%. С начала года баранина подорожала на 6,4%, конина - на 4,2%, свинина - на 4,1%, изделия из мяса на 3,8%, мясо птицы - на 3,7%.

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