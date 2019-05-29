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В Алматы ощутимо выросли цены на продукты

28.05.2019, 15:16 6265
В Алматы ощутимо выросли цены на продукты
Алматы. 28 мая. Kazakhstan Today - В Алматы ощутимо выросли цены на продукты, передает Kazakhstan Today.
 
Только за последний месяц в городе ощутимо выросли в цене хлеб, мясо, яйца, молоко и масло. "Кусаются" ценники и на овощи. Кочан капусты подскочил почти на 25%, морковь подорожала на 8,5%. Немногим меньше в цене изменился лук репчатый, сообщает "Хабар 24".
 
Отмечается, что дешевеет только картофель. Алматинцы теперь с ностальгией вспоминают, как покупали говядину по тысяче семьсот, молоко - за 235 тенге, а десяток яиц - по 370. 
 
В акимате подорожание объясняют тем, что аппетиты потребителей в прямом смысле растут, а запасы стабфондов закончились. 
 
"Благодаря всем мерам, которые предпринимались в прошлом году, мы смогли удержать цены на картофель, морковь, лук и капусту. На эти цели из городского бюджета выделено 750 млн тенге. До сих пор через социальные предпринимательские корпорации на точках города продавалась заранее закупленная плодоовощная продукция. Мы закупили 8 тысяч тонн овощей. Этого оказалось мало. В этом году потребление выросло на две с половиной тысячи тонн. В итоге спрос дал скачок цен", - прокомментировал главный специалист управления предпринимательства и инвестиций Алматы Канат Какен.
 
Напомним, в начале года президент РК Нурсултан Назарбаев напомнил акимам регионов о том, что повышение качества жизни и благосостояния населения является основной обязанностью государства.
 

Самое главное - это социальное вопросы, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты первой необходимости, лекарственные средства. Все данные аспекты должны быть на вашем особом контроле", - сказал Нурсултан Назарбаев.

 
Также перед акимами городов и областей ставится задача обеспечить стабильность цен на социально значимые продовольственные товары.
 

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