Алматы. 28 мая. Kazakhstan Today - В Алматы ощутимо выросли цены на продукты, передает Kazakhstan Today.

Только за последний месяц в городе ощутимо выросли в цене хлеб, мясо, яйца, молоко и масло. "Кусаются" ценники и на овощи. Кочан капусты подскочил почти на 25%, морковь подорожала на 8,5%. Немногим меньше в цене изменился лук репчатый, сообщает "Хабар 24" .

Отмечается, что дешевеет только картофель. Алматинцы теперь с ностальгией вспоминают, как покупали говядину по тысяче семьсот, молоко - за 235 тенге, а десяток яиц - по 370.

В акимате подорожание объясняют тем, что аппетиты потребителей в прямом смысле растут, а запасы стабфондов закончились.

"Благодаря всем мерам, которые предпринимались в прошлом году, мы смогли удержать цены на картофель, морковь, лук и капусту. На эти цели из городского бюджета выделено 750 млн тенге. До сих пор через социальные предпринимательские корпорации на точках города продавалась заранее закупленная плодоовощная продукция. Мы закупили 8 тысяч тонн овощей. Этого оказалось мало. В этом году потребление выросло на две с половиной тысячи тонн. В итоге спрос дал скачок цен", - прокомментировал главный специалист управления предпринимательства и инвестиций Алматы Канат Какен.

Напомним, в начале года президент РК Нурсултан Назарбаев напомнил акимам регионов о том, что повышение качества жизни и благосостояния населения является основной обязанностью государства.

Самое главное - это социальное вопросы, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты первой необходимости, лекарственные средства . Все данные аспекты должны быть на вашем особом контроле", - сказал Нурсултан Назарбаев.

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