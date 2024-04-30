29.04.2024, 11:20 77911
Паводки в Казахстане: 6,7 тысячи человек остаются в эвакопунктах
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мониторинг паводковой ситуации на реке Урал в Атырауской области осуществляется с помощью дрона, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Проводятся берегоукрепительные работы. За прошедшие сутки в Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах возведено свыше 500 км дамб. В городе Кульсары откачано более 207 тысяч кубометров воды с подтопленных территорий с помощью передвижных насосных станции и мотопомп", - рассказали в МЧС
В свои дома вернулись 38 521 человек, в эвакопунктах остаются 6726 человек.
С начала паводка откачано свыше 12,9 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала. В Актюбинской области проведена дезинфекция подтопленных территорий общей площадью 403 гектара.
В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 20 тысяч человек и 2772 единицы техники, 335 водооткачивающих средств и 249 плавательных средств, 7 воздушных судов", - проинформировали в ведомстве.
На места постоянной дислокации возвращаются часть военнослужащих Минобороны из Алматы и Карагандинской области, ранее направленных в Западно- и Северо-Казахстанскую области.
Ранее сообщалось, что уровень воды на реке Урал продолжает повышаться.
новости по теме
29.04.2024, 21:36 49211
Гибель детей в пожаре в Атырауской области: в больнице скончалась их мать
У нее было обожжено 95% кожного покрова
Рассказать друзьям
Атырау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла 25 апреля около 6.00 в пятиэтажном доме в Индерском районе Атырауской области. В квартире на втором этаже произошел пожар. Пожарные обнаружили в спальне тела двоих детей 10 и 7 лет. Мама детей и мужчина 1994 года рождения госпитализированы в реанимацию.
Как сообщает портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу здравоохранения Атырауской области, 26 апреля в 3.30 в реанимационном отделении скончалась и мать детей. Женщина получила 90-95% ожогов кожного покрова. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое.
Что касается мужчины, то он в сознании, находится в Индерской районной больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Подозреваемого в убийстве детей и поджоге задержали в тот же день. Полицейские ведут досудебное расследование. Ему грозит наказание в виде лишения свободы пожизненно.
29.04.2024, 18:10 57926
Большая вода идет в Атыраускую область: пик паводков ожидается в ближайшие дни
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Атырау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе оперативного совещания по паводковой ситуации на западе страны заявил, что большая вода идет в Атыраускую область, сообщает пресс-служба главы правительства.
Нужно мобилизовать все силы, использовать опыт Западно-Казахстанской области по привлечению дополнительных сил из других регионов. Необходимо обеспечить ежечасный мониторинг уровня воды, увеличить протяженность и высоту защитных дамб. Нам нужно отстоять регион и не допустить подтоплений", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Отмечается, что на сегодня в Атырауской области для проведения аварийно-спасательных работ задействовано свыше 13 тысяч человек и более 1200 единиц техники. Кроме того, в регионе построено более 500 километров дамб.
Также глава правительства отметил, что в основном по стране опасность паводков пройдена.
Президентом поставлена приоритетная задача по восстановлению поврежденных природной стихией домов, возвращению пострадавших граждан к нормальной жизни. Мы должны направить все наши усилия на строительство и ремонт социальных объектов, жилья и инфраструктуры, выплату компенсаций людям. Все эти шаги необходимо проделать четко и слаженно. Акиматам нужно проводить постоянную разъяснительную работу, встречаться с пострадавшим населением", - добавил он.
Напомним, ранее президент поручил срочно восстановить разрушенное стихией жилье.
29.04.2024, 08:18 88761
Сотни тонн сена загорелись в Атырауской области
Фото: скриншот из видео МЧС
Рассказать друзьям
Атырау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области произошло возгорание около 250 тонн сена. Площадь пожара составила 440 квадратных метров. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным МЧС, вчера в Курмангазинском районе на окраине села Каракул произошло загорание около 250 тонн складированного сена на открытой территории.
Ночью пожарным удалось локализовать пожар на предварительной площади 440 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 04.32.
Пострадавших нет. Скот отогнан в безопасное место. Причина пожара устанавливается", - отметили в ведомстве.
28.04.2024, 20:48 120666
Пожар в резервате "Семей орманы" потушили спустя трое суток
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Семей. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Спустя три дня спасатели ликвидировали пожар в природном резервате "Семей орманы", сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Природный пожар в Дмитриевском лесничестве Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы" ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС.
По информации министерства, площадь пожара составила 0,8 гектара.
Ранее сообщалось, что на труднодоступном участке в резервате "Семей орманы" горит лес.
Как сообщили в акимате области Абай, причиной пожара стало упавшее на высоковольтную линию электропередачи сухое дерево.
Ранее в Гидрометцентре заявили о риске возникновения пожаров в Абайской области. Также сообщалось, что резерват "Семей орманы" и три области в Казахстане не готовы к возможным пожарам.
Напомним, при пожаре, возникшем 8 июня прошлого года в Батпаевском лесничестве РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы", уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда. Погибли 15 работников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". После пожаров президент Токаев снял с должности министра по ЧС Юрия Ильина.
28.04.2024, 19:10 121896
В Актау прорвало два крупных водопровода
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Актау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За сутки в Актау произошло два прорыва на трубопроводах питьевой воды из-за изношенности инженерных сетей.
Очевидцы сняли на видео, как в 4 утра вода бьет фонтаном из-под земли, растекаясь на проезжую часть, сообщает lada.kz.
В "Каспий жылу, су арнасы" проинформировали, что ведутся работы по устранению прорыва. В одном жилом доме ограничили водоснабжение.
Авария повторилась утром уже в другом микрорайоне.
Коммунальщики заверили, что проблем с подачей питьевой воды в дома не ожидается. В обоих случаях прорывы связаны с изношенностью инженерных сетей.
28.04.2024, 13:57 134331
Очередное избиение женщины попало на камеру в Актау
Нападавшего арестовали
Рассказать друзьям
Актау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из микрорайонов Актау камера видеонаблюдения в лифте зафиксировала очередное избиение женщины в ходе семейной ссоры.
Как видно на записи, инцидент произошел вечером 27 апреля. Судя по всему, семейная пара конфликтовала в лифте. Выйдя на этаже, предполагаемый муж потерпевшей нанес ей несколько ударов руками и ногами.
За противоправное действие в сфере семейно-бытовых отношений мужчина привлечен к ответственности. Для принятия решения материал направлен в суд", - рассказали lada.kz в полиции.
Там добавили, что при таком правонарушении предусмотрен арест на пять суток.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Судебное следствие велось на протяжении месяца, суд транслировался онлайн в открытом режиме, поэтому дело стало известным не только в Казахстане, но и за рубежом. В начале мая Бишимбаеву должны вынести приговор.
Напомним, 15 апреля закон о защите женщин и детей от насилия вступил в силу в Казахстане. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
27.04.2024, 17:13 171786
Паводки в Казахстане: впервые за всю историю наблюдений вода поступила в озера Кызылординской области
Фото: пресс-служба правительства РК
Рассказать друзьям
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева рассказала о ситуации на водохранилищах страны.
Сброшенная из Ириклинского водохранилища РФ вода продолжает проходить по территории Казахстана. Половодье продолжается.
Специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят безопасный пропуск паводковых вод. Идет наполнение 4 водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы.
Западно-Казахстанский филиал "Казводхоза" направил 30 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, в Камыш-Самарские озера области. Кроме того, специалисты "Казводхоза" намерены направить паводковую воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием.
В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%.
В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Обстановка в регионе остается напряженной.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 82%.
В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 50%. В регионе продолжается период половодья.
В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они также работают в штатном режиме.
Вода из Тасоткельского водохранилища Жамбылской области сбрасывается по реке Шу. В начале апреля эта вода пересекла границу Созакского района Туркестанской области. Сброс воды из Тасоткельского водохранилища продлится до 1 мая.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.
Впервые за всю историю наблюдений вода, сброшенная с Кенгирского водохранилища Улытауской области, поступила через реку Сарысу в озера Кызылординской области. Наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер Кызылординской области, что должно оказать благоприятное влияние на сельское хозяйство региона.
26.04.2024, 18:53 189016
Частичные отключения электроэнергии произошли в Алматы
Ремонтные бригады устранила повреждения
Рассказать друзьям
Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По сообщению АО "АЖК", частичные отключения электроэнергии произошли в квадрате улиц Шарипова - Кожамкулова - Абая - Жамбыла.
Ремонтные бригады устранила повреждения, и электричество подали потребителям в обычном режиме.
Напомним, из-за сильного ветра и дождя в Алматы 24 апреля произошли аварийные отключения электроэнергии.
Читаемое
30.04.2024, 08:28Объекты массового скопления людей оштрафованы на 48 млн тенге по итогам проверок МВД 30.04.2024, 10:0128446Завершено расследование по факту хищения 862 млн тенге на руднике Каратау - Антикор 30.04.2024, 10:44Правительство выделило порядка 16 млрд тенге на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды28061Правительство выделило порядка 16 млрд тенге на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды 30.04.2024, 11:0026346Президент Казахстана поздравил короля Саудовской Аравии с 30-летием установления дипотношений 30.04.2024, 09:3426191Задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев 26.04.2024, 15:16291931Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы 25.04.2024, 16:48273621В Алматы прошла акция по посадке деревьев дружбы 25.04.2024, 15:53270066Новые дорожные знаки утверждены в Казахстане 26.04.2024, 14:13241341В Алматы вновь избили женщину 25.04.2024, 15:27237826Наркотическое опьянение выявили у пилота Air Astana 26.04.2024, 15:16291931Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы 25.04.2024, 16:48273621В Алматы прошла акция по посадке деревьев дружбы 25.04.2024, 15:53270066Новые дорожные знаки утверждены в Казахстане 13.04.2024, 17:34267891Подачу питьевой воды постепенно восстанавливают в домах Петропавловска 12.04.2024, 11:11250241Обвал дорожного полотна произошел на трассе в ВКО
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?