Черта бедности в Казахстане с 1 апреля определена в размере 70% от величины прожиточного минимума

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Принят приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 20 марта 2019 года №135 "О внесении изменений в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 августа 2017 года №290 "Об определении размера черты бедности", передает Kazakhstan Today.

Определить черту бедности по Республике Казахстан:

1) с 1 января 2018 года - в размере 50 процентов от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи, в случае если размер величины прожиточного минимума, рассчитанный местными исполнительными органами за указанный период составит ниже размера величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, то черта бедности определяется в размере 50 процентов от величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

2) с 1 апреля 2019 года - в размере 70 процентов от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи, но не ниже 70 процентов от величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год", - говорится в документе.

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