ЕАБР переходит к практической реализации проекта строительства газопровода в Казахстане

Конаково. 25 апреля. Kazakhstan Today - В российском Конаково проходит второй Конгресс евразийских СМИ, передает корреспондент агентства.

В рамках конгресса проходит пленарное заседание на тему "Вызовы и возможности для ЕАЭС в условиях геоэкономической неопределенности".

В ходе обсуждения председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов проинформировал, что объем инвестиций банка по итогам 2018 года достиг $1,6 млрд, увеличившись к предыдущему году в 2,5 раза. В прошлом году Банк подписал договоры по 29 новым проектам, в результат объем инвестиций стал наибольшим за всю историю Банка. Кредитный портфель за прошлый год вырос на 48% и достиг $3,4 млрд, а на сегодня эта цифра выросла до $3,6 млрд. Доля интеграционных проектов в портфеле банка составляет 59%.

"У нас сейчас на выходе проект строительства газопровода в Казахстане. Наш кредитный комитет одобрил сделку, переходим к практической реализации. Для нас объем весьма значительный, он идет в тенге: транш 102 млрд тенге. Условия непростые, но мы работаем с Банком развития Казахстана. Поставка комплектующих, труб идет из России", - рассказал председатель ЕАБР.

При этом он подчеркнул, что работа ведется в сегменте национальных валют. "Я очень благодарен Национальному банку Казахстана за то, что они понимают насущные проблемы, стоящие перед нашим банком, через призму задач экономики Казахстана. Мы серьезно наращиваем взаимодействие в этом направлении", - отметил Бельянинов.

Также в ходе заседания была поднята тема введения единой расчетной системы. Как отметил руководитель Центра интеграционных исследований ЕАБР Андрей Петросьян, договором о Евразийском экономическом союзе поставлена цель по созданию общего финансового рынка.

"Общий финансовый рынок, очевидно, не сможет функционировать без единой расчетной системы. Необходимость ее создания продиктована следующими целями: повышение устойчивости платежных систем государств-членов и снижение их зависимости от доллара США и других валют третьих стран, обеспечение свободного перемещения капитала в рамках Союза, упрощение и ускорение расчетов во взаимной торговле товарами и услугами. Более того, функционирование единой расчетной системы позволит упростить и ускорить расчеты между гражданами нашего Союза, увеличить взаимные инвестиции и, главное, повысить уровень экономической интеграции и конкурентоспособности экономик государств-членов", - подчеркнул он.

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