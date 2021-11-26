Система Orphus

ЕАБР прогнозирует рост совокупного ВВП стран-участниц банка на 2,9% в 2022 году

25.11.2021, 15:59 63829
ЕАБР прогнозирует рост совокупного ВВП стран-участниц банка на 2,9% в 2022 году
Фото: kommersant.ru
МОСКВА. 25 НОЯБРЯ - Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Руслан Даленов сегодня в ходе онлайн-презентации макроэкономического прогноза для региона операций ЕАБР на 2022 год заявил, что в следующем году рост совокупного ВВП стран-участниц банка составит 2,9%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мировая экономика в текущем году проходит пик своего экономического роста, завершается активная фаза восстановления и уже в следующем году, мировой ВВП начнет возвращаться к своим привычным умеренным темпам. Соответственно можно ожидать в следующем году снижение глобальной инфляции - мега-тренда, сложившегося вследствие разбалансировки спроса и предложения. По этой же причине цены на энергоресурсы будут также умеренными", - отметил Даленов в ходе презентации.

 
По его словам, государства участники ЕАБР успешно адаптировались к функционированию в условиях пандемии, суммарный ВВП стран превзошел допандемийный уровень почти на 1%, где лидирующее место среди стран ЕАЭС по данным темпам занимает Казахстан.
 

Экономика региона сохранит уверенные показатели роста и в 2022 году совокупный ВВП вырастет на 2,9%, в том числе рост ВВП Казахстана - на 4,2% и России - на 2,8%", - сказал заместитель главы ЕАБР.

 
Как считает Даленов, факторами роста являются меры государств по поддержке инвестиций, реализаций потенциала восстановления активности в сфере услуг и рост промышленности.
 

В целом экономический рост в регионе операций ЕАБР в 2022 году прогнозируется выше допандемийных темпов", - отметил он.

 
В то же время, аналитики ЕАБР указывают на неравномерность процесса восстановления среди стран региона операций банка. ВВП Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана превышают допандемические уровни, в то время как Армении и Кыргызстану достичь их пока не удалось. В силу большего спада экономик Армении и Кыргызстана в прошлом году им требуется больше времени для восстановления. В целом по итогам года рост ВВП региона прогнозируется в размере 4%: в Армении - 4,5%, Беларуси - 2,1%, Казахстане - 3,8%, Кыргызстане - 3,7%, России - 4,1%, Таджикистане - 7,9%.
eabr.org

По информации Даленова, рост совокупного ВВП государств-участников банка в текущем году составляет 4%. Экономический рост останется выше допандемийных темпов, которые составляли 2,3% в 2019 году. Высокие мировые цены на энергоресурсы и государственные программы развития поддержат экономическую активность в крупнейших экономиках региона.

 

Сильные показатели роста ВВП в 2022 году прогнозируются в Армении и Кыргызстане - 4,8 и 4,5% соответственно. Экономики этих стран завершат восстановление к допандемическим уровням. В Таджикистане ожидается выход к устойчивым темпам экономического роста - около 6-7% в год. В Беларуси в базовом сценарии ожидаем рост ВВП на 0,7% в 2022 году", - также проинформировал заместитель председателя правления банка.

 
Кроме того, аналитики ЕАБР прогнозируют приближение инфляции в государствах - участниках банка к целевым уровням к концу 2022 году, но отмечают, что на нейтрализацию инфляционных факторов потребуется время. В базовом сценарии прогнозируется замедление инфляции в регионе операций банка до 5,3% в 2022 году с 8,2% в 2021 году. В Армении инфляция ожидается в размере 5% на конец 2022 года после 8% в 2021 году, в Беларуси - 7,4% после 10%, в Казахстане - 6% после 8,4%, в Кыргызстане - 7,0% после 9,8%, в России - 4,9% после 7,9%, в Таджикистане - 6,3% после 8,3%.
 
Аналитики ЕАБР считают, что денежно-кредитные условия в государствах - участниках банка будут оказывать дезинфляционное влияние в 2022 году. В условиях высокой инфляции ключевые ставки в государствах - участниках ЕАБР могут быть увеличены до конца 2021 году. В России ключевая ставка ожидается в диапазоне 8-8,5% на конец текущего года, в Казахстане - 9,75-10%. Длительный период повышенной инфляции, скорее всего, потребует продолжительного нахождения ключевых процентных ставок на уровнях выше их нейтральных значений.
 
Кроме того, специалисты ЕАБР видят возможным начало цикла снижения ставок в России и Казахстане в 2022 году по мере замедления инфляционных процессов. Ключевая ставка в России может быть понижена до около 7% к концу 2022 года, базовая ставка в Казахстане - до 9,5-9,75%. Движение к нейтральному уровню, вероятнее всего, завершится в течение 2023 года.
 
По мнению главного экономиста ЕАБР и ЕФСР Евгения Винокурова, инфляция активов выступила в качестве мощного тренда, ставшего следствием пандемии и реакции на нее экономических властей.
 
 
 

Комментарии

новости по теме

МНЭ: с 1 января 2022 года иностранные интернет-компании будут платить НДС в бюджет РК

26.11.2021, 11:10 5536
МНЭ: с 1 января 2022 года иностранные интернет-компании будут платить НДС в бюджет РК
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - С 1 января 2022 года вступают в силу нормы Налогового кодекса об обязательствах иностранных интернет-компаний по уплате НДС по реализованным товарам, оказанным услугам физическим лицам, находящимся на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министерство национальной экономики сообщает, что все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС в бюджет Казахстана.
 
Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг. Казахстанских плательщиков это не коснется, подчеркнули в ведомстве.
 

Порядок уплаты будет очень простым. Компании не будут вставать на налоговый учет. В упрощенном порядке они направляют письмо в налоговые органы и уведомляют о готовности платить НДС", - сообщил вице-министр МНЭ Азамат Амрин.

 
Администрирование осуществляется на основании данных банков второго уровня о суммах, переведенных в разрезе иностранных интернет-компаний. 
 
В целях администрирования предлагается установить понятие Merchant ID или MID, который является уникальным набором символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и/или перевода денег с использованием платежных систем. 
 
Merchant ID является одним из реквизитов, представляемых иностранными интернет-компаниями, по которым банки будут идентифицировать соответствующие платежи и переводы денег.
 
Это международная практика. При рассмотрении вопроса был изучен международный опыт как стран Европы, так и опыт ближайших соседей - России и Беларуси.
 
Согласно прогнозам МНЭ, поступления в бюджет за счет этого НДС в год составят два миллиарда тенге.
 
Напомним, 25 ноября сенат принял поправки в Налоговый кодекс, которыми предусматривается ввод цифрового налога на товары, реализованные через интернет.
 

Товарооборот Казахстана с Китаем вырос почти на 13% за год

26.11.2021, 10:57 12070
Товарооборот Казахстана с Китаем вырос почти на 13% за год
Фото: investopedia.com
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - По итогам трех кварталов текущего года товарооборот Казахстана с Китаем составил 13,5 млрд долларов США - на 12,5% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Finprom.kz, экспорт из Казахстана в Китай сократился на 1,3% - до 7,3 млрд долларов США, а импорт, напротив, вырос на 34,7% - до 6,2 млрд долларов США.
 
В структуре товарооборота РК Китай занимает 18,5%; в структуре экспорта - 16,8%, импорта - 21%.
 

С начала года Казахстан отправил в Китай 163,2 тыс. тонн пшеницы, 90,4 тыс. тонн ячменя, 4 млн тонн железных руд, 44,3 тыс. тонн марганцевых руд, 37,1 млн тонн цинковых руд, 85,1 тыс. тонн угля, 2,5 млн тонн сырой нефти, 5,3 млрд кубометров природного газа, 3,7 тыс. тонн шерсти, 529,8 тыс. тонн ферросплавов, 28,1 тыс. тонн жиров и масел животного или растительного происхождения, 8,7 тыс. тонн текстильных изделий", - рассказали аналитики.

 
В то же время из Китая Казахстан завез 531 тонну кондитерских изделий, 1,3 тыс. тонн медикаментов, 9,5 тыс. тонн гигиенических и косметических средств, 1,7 млн шин и покрышек, 10,6 тыс. тонн бумаги, картона и целлюлозной ваты, 77,5 тыс. квадратных метров линолеума, 46,5 тыс. тонн трикотажной одежды, 2,5 тыс. тонн радиаторов, 1,9 тыс. тонн двигателей внутреннего сгорания, 9,7 тыс. тонн воздушных или вакуумных насосов, 9,6 тыс. тонн холодильников и морозильников, 1,7 тыс. тонн телефонных аппаратов, 303,6 тыс. мониторов и проекторов и т. д.
 
Согласно информации, обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из Китая на 1 июля 2021 года составили 12,9 млрд долларов США, сократившись на 4,1% за год. Сокращение в секторе наблюдается с 2019 года, когда объем обязательств достигал 14,6 млрд долларов США.
 
Наибольший объем средств инвесторов из Китая пришелся на обрабатывающую промышленность РК - 2,7 млрд долларов США. В тройку популярных отраслей также вошли сфера транспорта и складирования (2,5 млрд долларов США), оптовая и розничная торговля и авторемонт (1,9 млрд долларов США).
 
В то же время валовой приток прямых инвестиций из Китая по итогам первого полугодия 2021 года достиг 508,7 млн долларов США - на 63,7% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года наблюдался спад сразу на 60,6% - до 310,7 млн долларов США.
 
На 1 ноября текущего года в стране насчитывалось 1,4 тыс. компаний с китайским участием - на 9,6% больше, чем годом ранее. Среди них 1,3 тыс. малых компаний, 15 средних и 20 крупных.
 
Большая часть компаний работает в сфере торговли и авторемонта, строительства и горнодобывающей промышленности.
 

Moody's повысило рейтинги "Банка "ЦентрКредит" до уровня B1, прогноз "Стабильный"

25.11.2021, 19:14 148258
ЛОНДОН. 25 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг АО "Банк "ЦентрКредит", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Moody's, был повышен долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам в национальной и иностранной валюте по международной шкале с уровня "В2" до "В1", прогноз "Стабильный".
 
Кроме того, рейтинговое агентство повысило долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам по национальной шкале с "Ba3.kz" до "Ba2.kz".
 

Повышение рейтингов банка отражает улучшение качества активов и прибыльности банка, укрепление его буферов капитала и ликвидности, а также стабильность его депозитной базы",- считают аналитики Moody's.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов