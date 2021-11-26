ЕАБР прогнозирует рост совокупного ВВП стран-участниц банка на 2,9% в 2022 году

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МОСКВА. 25 НОЯБРЯ - Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Руслан Даленов сегодня в ходе онлайн-презентации макроэкономического прогноза для региона операций ЕАБР на 2022 год заявил, что в следующем году рост совокупного ВВП стран-участниц банка составит 2,9%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мировая экономика в текущем году проходит пик своего экономического роста, завершается активная фаза восстановления и уже в следующем году, мировой ВВП начнет возвращаться к своим привычным умеренным темпам. Соответственно можно ожидать в следующем году снижение глобальной инфляции - мега-тренда, сложившегося вследствие разбалансировки спроса и предложения. По этой же причине цены на энергоресурсы будут также умеренными", - отметил Даленов в ходе презентации.

По его словам, государства участники ЕАБР успешно адаптировались к функционированию в условиях пандемии, суммарный ВВП стран превзошел допандемийный уровень почти на 1%, где лидирующее место среди стран ЕАЭС по данным темпам занимает Казахстан.

Экономика региона сохранит уверенные показатели роста и в 2022 году совокупный ВВП вырастет на 2,9%, в том числе рост ВВП Казахстана - на 4,2% и России - на 2,8%", - сказал заместитель главы ЕАБР.

Как считает Даленов, факторами роста являются меры государств по поддержке инвестиций, реализаций потенциала восстановления активности в сфере услуг и рост промышленности.

В целом экономический рост в регионе операций ЕАБР в 2022 году прогнозируется выше допандемийных темпов", - отметил он.

В то же время, аналитики ЕАБР указывают на неравномерность процесса восстановления среди стран региона операций банка. ВВП Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана превышают допандемические уровни, в то время как Армении и Кыргызстану достичь их пока не удалось. В силу большего спада экономик Армении и Кыргызстана в прошлом году им требуется больше времени для восстановления. В целом по итогам года рост ВВП региона прогнозируется в размере 4%: в Армении - 4,5%, Беларуси - 2,1%, Казахстане - 3,8%, Кыргызстане - 3,7%, России - 4,1%, Таджикистане - 7,9%.

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По информации Даленова, рост совокупного ВВП государств-участников банка в текущем году составляет 4%. Экономический рост останется выше допандемийных темпов, которые составляли 2,3% в 2019 году. Высокие мировые цены на энергоресурсы и государственные программы развития поддержат экономическую активность в крупнейших экономиках региона.



Сильные показатели роста ВВП в 2022 году прогнозируются в Армении и Кыргызстане - 4,8 и 4,5% соответственно. Экономики этих стран завершат восстановление к допандемическим уровням. В Таджикистане ожидается выход к устойчивым темпам экономического роста - около 6-7% в год. В Беларуси в базовом сценарии ожидаем рост ВВП на 0,7% в 2022 году", - также проинформировал заместитель председателя правления банка.

Кроме того, аналитики ЕАБР прогнозируют приближение инфляции в государствах - участниках банка к целевым уровням к концу 2022 году, но отмечают, что на нейтрализацию инфляционных факторов потребуется время. В базовом сценарии прогнозируется замедление инфляции в регионе операций банка до 5,3% в 2022 году с 8,2% в 2021 году. В Армении инфляция ожидается в размере 5% на конец 2022 года после 8% в 2021 году, в Беларуси - 7,4% после 10%, в Казахстане - 6% после 8,4%, в Кыргызстане - 7,0% после 9,8%, в России - 4,9% после 7,9%, в Таджикистане - 6,3% после 8,3%.

Аналитики ЕАБР считают, что денежно-кредитные условия в государствах - участниках банка будут оказывать дезинфляционное влияние в 2022 году. В условиях высокой инфляции ключевые ставки в государствах - участниках ЕАБР могут быть увеличены до конца 2021 году. В России ключевая ставка ожидается в диапазоне 8-8,5% на конец текущего года, в Казахстане - 9,75-10%. Длительный период повышенной инфляции, скорее всего, потребует продолжительного нахождения ключевых процентных ставок на уровнях выше их нейтральных значений.

Кроме того, специалисты ЕАБР видят возможным начало цикла снижения ставок в России и Казахстане в 2022 году по мере замедления инфляционных процессов. Ключевая ставка в России может быть понижена до около 7% к концу 2022 года, базовая ставка в Казахстане - до 9,5-9,75%. Движение к нейтральному уровню, вероятнее всего, завершится в течение 2023 года.

По мнению главного экономиста ЕАБР и ЕФСР Евгения Винокурова, инфляция активов выступила в качестве мощного тренда, ставшего следствием пандемии и реакции на нее экономических властей.