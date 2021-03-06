ЕАБР прогнозирует замедление инфляции в Казахстане во втором полугодии

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Специалисты Евразийского банка реконструкции и развития прогнозируют замедление темпов инфляции в Казахстане во втором полугодии, передает Kazakhstan Today.

Согласно макроэкономическим итогам недели от специалистов ЕАВБР, инфляция в Казахстане стабилизировалась на уровне 7,4% год к году в феврале 2021 года.

Замедление темпов роста цен непродовольственных товаров было компенсировано продолжившимся удорожанием продовольствия (11,6% год к году в феврале после 11,4% месяцем ранее)", - объясняют аналитики.

По оценкам ЕАБР, инфляция в РК замедлится во второй половине года по мере снижения стоимости продовольствия на мировых рынках и исчерпания эффекта переноса обесценения тенге.

По данным аналитиков, инфляция в Армении в феврале ускорилась до 5,3% год к году с 4,5% в январе.

Это связано с увеличением стоимости импортируемых продовольственных товаров. В ближайшие месяцы на темп роста потребительских цен будут влиять ослабление драма и удорожание продовольствия. Дезинфляционным фактором станет слабый потребительский спрос", -прогнозируют в банке.

Тем временем, долг правительства Республики Беларусь с учетом гарантий увеличился на 0,8% ВВП за январь 2021 года и достиг 43,7% ВВП на 1 февраля. Увеличение госдолга связано с размещением внутренних валютных облигаций в размере 625,9 млн долл. Наращивание госдолга в условиях больших платежей по его погашению и обслуживанию, низкого потенциала экономического роста и снижения золотовалютных резервов повышает угрозы долговой устойчивости.

Чистый приток денежных переводов в Кыргызстан в 2020 года увеличился на 2,0% (падение на 13,6% в 2019 году и на 61,7% в апреле 2020 года). Восстановление роста трансфертов, направляемых трудовыми мигрантами, поддерживает внутренний потребительский спрос и сглаживает напряженность на рынке труда Кыргызстана", - рассказали специалисты.

Также отмечается, что деловая активность в частном секторе России продолжила восстанавливаться в феврале.

Совокупный PMI составил 52,6 пункта после 52,5 в январе. Показатель оставался выше порогового уровня в 50 пунктов, сигнализируя о расширении активности. Выпуск увеличивался как в секторе обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг. Этому способствует постепенное восстановление внутреннего спроса и улучшение экономических настроений по мере ослабления ограничительных мер", - говорится в сообщении ЕАБР.

Банк прогнозирует сохранение восстановительной тенденции в текущем году и возврат ВВП России к докризисным уровням в конце 2021 - начале 2022 года

В заключении аналитики добавили, что внешний государственный долг Таджикистана составил 3,2 млрд долларов США, или более 43% ВВП по итогам 2020 года.

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