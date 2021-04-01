ЕАБР прогнозирует восстановление экономики Казахстана к докризисному уровню к концу 2021 года

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Аналитики Евразийского банка реконструкции и развития прогнозируют восстановление экономики Казахстана к докризисному уровню - IV квартал 2019 года - к концу 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аналитики ЕАБР прогнозируют повышение агрегированного ВВП Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана на 3,3% в 2021 году после сокращения на 3% в 2020 году.

По их мнению, во внутригодовой динамике наибольший рост экономики Казахстана придется на II квартал 2021 года, "что будет обусловлено, прежде всего, низкой базой аналогичного периода предыдущего года, когда вследствие введения карантинных мер работа большей части предприятий была приостановлена".

Ослабление санитарных требований создаст условия для восстановления динамики роста в сфере услуг, в первую очередь оптовой и розничной торговли, ресторанного бизнеса и деятельности культурно-развлекательных центров. Снятие ограничений на трансграничные передвижения, по нашей оценке, будет происходить неравномерно, что затянет процесс восстановления активности в транспортно-логистической отрасли и сфере международного туризма", - считают специалисты.

Меры налогово-бюджетного стимулирования продолжат оказывать поддержку экономике, хотя их вклад несколько снизится на фоне увеличения экономической активности в 2021 года и высокой базы 2020 года, сказано в Макроэкономическом обзоре ЕАБР.

Ожидается ускорение роста экономики в 2022-2023 годах по мере введения новых мощностей.





Повышение деловой активности в 2022 году во многом будет обусловлено полным снятием санитарных ограничений в Казахстане и странах - торговых партнерах. Восстановление международного пассажирооборота и полноценное функционирование цепочек поставок обусловят активизацию международной торговли товарами и услугами и станут импульсом для роста иностранных инвестиций", - отметили аналитики.

В 2023 году ожидается, что добыча нефти на месторождении Тенгиз будет увеличена в результате реализации проекта по его расширению. Таким образом, по оценкам ЕАБР, рост ВВП РК в 2022 и 2023 годах ускорится до 4,5% и 5,1%, соответственно.

Инфляция, по прогнозам банка, останется выше целевого ориентира по итогам 2021 года.

Темп прироста потребительских цен будет иметь тенденцию к замедлению в течение года. Однако инфляция останется выше целевого ориентира, установленного в размере 4,0-6,0%. Инфляционный фон продолжит формироваться под воздействием произошедшего в 2020 году ослабления тенге и повышения цен на продовольствие", - разъяснили аналитики.

Специалисты предполагают, что эффект повышения мировых цен на продовольствие будет ослабевать в течение всего года и полностью исчезнет в начале 2022 года.

Дополнительное дезинфляционное влияние окажет слабый потребительский спрос. В результате инфляция по итогам 2021 года прогнозируется в размере 6,3%. Инфляция стабилизируется в пределах целевых ориентиров 2022-2023 годов", - проинформировали в банке.

Специалисты отмечают, что текущий уровень базовой ставки позволит замедлить инфляцию, не оказывая существенного давления на деловую активность в стране. По оценкам ЕАБР, базовая ставка к концу прогнозируемого периода может быть снижена до 7,5-8,5%.

Курс нацвалюты к доллару прогнозируется на уровне 421,6 в среднем за 2021 год.

Стремительный рост мировых цен на нефть и металлы в конце 2020 - начале 2021 года. "Прогнозируется ослабление казахстанского тенге к доллару на 1,0% в среднем за год в 2022-2023 годах", - говорится в докладе.





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