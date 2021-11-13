Экспорт газа в Китай из ВКО остановят в 2022 году

Фото: kg-rostov.ru
По решению правительства, весь оставшийся объем в месторождении Сарыбулак, около 500 млн кубометров, теперь предназначается для жителей Зайсанского района, сообщает телеканал "Хабар 24".
До этого дня там были газифицированы сам райцентр и 9 сёл в округе. В планах - подключить к системе еще 8 населенных пунктов. Магистральные сети уже проведены, теперь объявлен конкурс на внутриквартальные. Но на этом расширение закончится, запасы газа на исходе, информирует телеканал.
С 2013 года на месторождении добыто почти 3 млрд 400 млн кубометров газа. При этом больше 95% его уходило на экспорт в КНР.
По прогнозам Министерства энергетики, запасов газа, который сейчас добывается, хватит для Зайсанского района на 10-15 лет. Сейчас в целом в Зайсанском районе порядка 20 тыс. абонентов обеспечены газом", - отметил заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов.
Ранее в Казахстане на полгода запретили вывозить бензин, дизельное топливо, а также отдельные виды нефтепродуктов автотранспортом.
Как сообщалось ранее, первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков сообщил о возможном введении ограничений на вывоз сжиженного газа.
Также напомним, что в Казахстане на 6 месяцев введен запрет на вывоз черных и цветных металлов.