Энергосберегающее освещение установят еще на 120 улицах Алматы

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы продолжается обновление системы уличного освещения и установка архитектурной подсветки знаковых объектов. Еще на 120 улицах города установят энергосберегающее светодиодное освещение, передает Kazakhstan Today.

По данным управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города, только за последние несколько месяцев больше 30% уличного освещения Алматы было заменено со старых газоразрядных ламп на светодиодные и энергосберегающие светильники. В рамках государственно-частного партнерства в ближайшие годы планируется модернизировать почти 1400 километров линий наружного освещения с возведением более 42 тысяч опор и установкой около 46 тысяч LED-светильников.

Помимо этого, в этом году в рамках благоустройства микрорайонов новое освещение появится почти в 600 старых дворах. Ранее новые светильники были установлены почти в 1400 отремонтированных дворах. Отдельное внимание в рамках концепции "город для людей" будет уделено и пешеходным зонам, где также установят тротуарное освещение, сообщили в пресс-службе акима Алматы.

В отличие от эксплуатируемых сегодня ламп накаливания, которым необходимо определенное время на "разогрев", светодиоды мгновенно входят в заданный режим. При равных параметрах светового потока и яркости, светодиодные светильники потребляют почти в 2,5 раза меньше электроэнергии по сравнению с газоразрядными лампами. Кроме того, современные светодиоды отличаются высокой цветопередачей. Минимальный коэффициент у них составляет 70±10 Ra. У натриевых же ламп этот показатель ниже почти на треть. То есть LED-светильники при своих высоких характеристиках позволяют видеть предметы более естественно, что очень важно для водителей автотранспортных средств", - проинформировали в акимате.

В этом году в Алматы продолжится модернизация городских пространств. На сегодня уже реконструировано две трети исторического центра города, отремонтированы 524 улицы и каждый третий алматинский двор. Заменено 300 километров арыков и порядка 1000 километров инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города. Кроме того, в рамках реализуемой транспортной реформы только в прошлом году на городские маршруты вышли 500 новых автобусов. В текущем году обновление автобусного парка города будет продолжено, отметили в пресс-службе.

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