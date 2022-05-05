Фонд развития промышленности получит 100 млрд тенге на льготное автокредитование 6 мая

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - 6 мая Фонд развития промышленности получит 100 миллиардов тенге, которые направят на льготное автокредитование . Об этом на брифинге в правительстве заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Позднее эти средства должны поступить непосредственно на счета банков, сообщает " Хабар 24 ".

По словам министра, средств должно хватить на кредитование покупки 10 тысяч автомобилей. В настоящее время стороны заняты подписанием необходимых документов.

Сколько времени потребуется на это и когда казахстанцы уже смогут приобрести авто на льготных условиях, министр ответить затруднился, заявив, что с каждым банком вопрос прорабатывается индивидуально.