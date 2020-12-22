Глава МНЭ РК представил план восстановления экономики Казахстана

Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - Глава Министерства нацэкономики Руслан Даленов представил на пленарном заседании Сената поправки в проект закона по вопросам восстановления экономического роста, передает Kazakhstan Today.

По словам Даленова, проект направлен на реализацию поручений президента страны, которые были озвучены в рамках послания народу страны "Казахстан в новой реальности: время действий", госкомиссии по чрезвычайному положению, а также в реализацию мер, предусмотренных в Комплексном плане по восстановлению экономического роста.

По данным ведомства, предлагаемые поправки в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста" предусматривают внесение изменений и дополнений в 85 законодательных актов, в том числе 14 кодексов и 71 законов по девяти направлениям. Это привлечение инвестиций, развитие предпринимательства и реального сектора, устойчивого финансового рынка, цифровизации, проектного управления, денежно-кредитной, социальной и торговой политики.

В целом принятие проекта закона позволит стимулировать развитие сфер экономики, в том числе пострадавших вследствие ограничительных мер в связи с пандемией, а также обеспечит основу для устойчивого экономического роста", - резюмировал глава Миннацэкономики страны.

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