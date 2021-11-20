Граждане стран ЕАЭС смогут получать кредиты в любой стране пятерки независимо от гражданства

Решительные шаги делаются по сближению финансовых рынков. Сегодня подписывается соглашение о порядке обмена сведениями, входящих в состав кредитных историй. Граждане пятерки получат равные возможности при обращении за займами на территории всего союза", - отметил Мишустин.
При этом, по его словам, "банки смогут проверять историю своего клиента в независимости от того, какой у него паспорт и, проанализировав риски, соответственно принимать решения о выдаче кредитов".
Подписание соглашения позволит создать условия для развития трансграничного кредитования на общем финансовом рынке ЕАЭС, а также позволит гражданам союза получать кредиты на территории всех государств пятерки", - отметил также премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Как сообщалось ранее, премьер-министры Казахстана и России встретились на полях заседания Евразийского межправительственного совета.