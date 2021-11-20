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Граждане стран ЕАЭС смогут получать кредиты в любой стране пятерки независимо от гражданства

19.11.2021, 14:40 42391
Граждане стран ЕАЭС смогут получать кредиты в любой стране пятерки независимо от гражданства
ЕРЕВАН. 19 НОЯБРЯ - Граждане стран ЕАЭС смогут получать кредиты в любой стране пятерки независимо от гражданства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Решительные шаги делаются по сближению финансовых рынков. Сегодня подписывается соглашение о порядке обмена сведениями, входящих в состав кредитных историй. Граждане пятерки получат равные возможности при обращении за займами на территории всего союза", - отметил Мишустин.

 
При этом, по его словам, "банки смогут проверять историю своего клиента в независимости от того, какой у него паспорт и, проанализировав риски, соответственно принимать решения о выдаче кредитов".
 

Подписание соглашения позволит создать условия для развития трансграничного кредитования на общем финансовом рынке ЕАЭС, а также позволит гражданам союза получать кредиты на территории всех государств пятерки", - отметил также премьер-министр Армении Никол Пашинян. 

 
 

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В РК завершился электронный аукцион на право разведки и добычи углеводородов

19.11.2021, 21:18 67636
В РК завершился электронный аукцион на право разведки и добычи углеводородов
Фото: NeftOk.ru
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - 19 ноября в Казахстане прошел третий электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородному сырью. По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса составила порядка 1,8 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно Кодексу РК "О недрах и недропользовании", с 1 сентября 2020 года Министерство энергетики РК проводит аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам в электронном формате. Министерство энергетики РК разместило извещение о проведении аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам на интернет-ресурсе 18 августа 2021 года по 22 участкам недр, сообщает пресс-служба Минэнерго РК. 
 
Дата проведения аукциона была назначена на 19 ноября. По 8 участкам аукцион был отменен из-за отсутствия минимального количества участников. 
 
19 ноября, в 17.00 по времени Нур-Султана, аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам был завершен. По итогам состоявшегося аукциона - по 14 участкам недр были определены победители аукциона. Сумма стартового размера подписных бонусов по 14 участкам составляла - 425 миллионов тенге. По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса составила порядка 1,8 миллиарда тенге. 
 
Все вырученные в ходе аукциона средства пополнят бюджет государства.
 

Совет ЕЭК обнулил пошлины на сырье для ванадиевых лигатур для авиакосмической промышленности

19.11.2021, 20:30 72955
МОСКВА. 19 НОЯБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о снижении ставки ввозной таможенной пошлины в отношении оксидов и гидроксидов ванадия с 5 до 0% сроком на один год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мера вводится для снижения себестоимости производства ванадиевых и смешанных лигатур, предназначенных для титановых сплавов, которые применяются в авиакосмической отрасли. Ее введение направлено на повышение конкурентоспособности продукции предприятий стран Евразийского экономического союза", - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

 
Он уточнил, что обнуление пошлин на оксиды и гидроксиды ванадия будет способствовать повышению конкурентоспособности производителей Союза на мировом рынке лигатур, а также позволит нарастить объемы экспорта в третьи страны.
 
Обеспечение потребности предприятий государств-членов ЕАЭС в оксидах ванадия высокой чистоты за счет имеющегося на территории Союза производства находится на достаточно низком уровне. Потребность восполняется за счет поставок из ЮАР, Бразилии, Германии, США и Китая.
 
Решение Совета ЕЭК вступает в силу со 2 января 2022 года.
 

План по обеспечению сырьем металлургических предприятий на 2021-2024 годы утвердили в ЕАЭС

19.11.2021, 17:37 100630
План по обеспечению сырьем металлургических предприятий на 2021-2024 годы утвердили в ЕАЭС
Фото: domavlad.ru
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - На заседании Евразийского межправительственного совета 18-19 ноября принят план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств ЕАЭС на 2021-2024 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вопрос сырьевого обеспечения металлургических предприятий является очень чувствительным для всех наших стран - в ЕАЭС в настоящее время уже около 1/3 стали производится с использованием лома. Комиссией совместно с профильными ведомствами наших стран проведен комплексный анализ сложившейся ситуации на общем рынке лома металлов Союза. Основной вывод, который мы сделали, в ЕАЭС фактически отсутствует дефицит металлолома, то есть запасы лома достаточны, необходимо только организовать его эффективный сбор и логистику", - подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

 
По словам министра ЕЭК, производство металла с использованием лома позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа, поэтому утвержденный план также согласуется с текущей глобальной климатической повесткой, по которой сейчас на площадке ЕЭК формируются общие подходы в рамках ЕАЭС.
 
Как сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссия, документ содержит ряд системных мер - от реализации на национальном уровне мероприятий, направленных на стимулирование сбора и заготовки лома до оптимизации логистики, внедрения инновационных (экологически чистых и энергосберегающих) технологий переработки металлолома. 
 
 

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