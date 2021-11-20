Премьер-министр Казахстана встретился с главой правительства России

Фото: сайт правительства РФ
ЕРЕВАН. 19 НОЯБРЯ - Премьер-министры Казахстана и России встретились на полях заседания Евразийского межправительственного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Встреча состоялась на полях заседания Евразийского межправительственного совета", - сообщила пресс-служба правительства РФ.
Напомним, 18 ноября в Ереване в очном формате состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.
Премьер-министры государств ЕАЭС утвердили план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств ЕАЭС на 2021–2024 годы, заслушали информацию о ходе работы по сближению позиций государств Союза в рамках климатической повестки.
Главы правительств стран ЕАЭС рассмотрели Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, проект Стратегии биологической безопасности ЕАЭС, вопросы электронной торговли.
На повестке дня были также вопросы внесения изменений в перечень произведенных на территории Республики Казахстан товаров, в отношении которых допускается использование сертификата о происхождении серийной продукции, вопросы обеспечения равных условий участия в программе закупки сельскохозяйственной техники и оборудования в Республике Казахстан для производителей ЕАЭС и третьих стран, изменения в техрегламент Союза "О безопасности пищевой продукции" и ряд других", - сообщили в ЕЭК.
Сегодня, 19 ноября, состоится заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.