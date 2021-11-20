Премьер-министр Казахстана встретился с главой правительства России

Фото: Пресс-служба NurOtan

НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Партия Nur Otan с февраля следующего года запускает публичный рейтинг депутатов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказал первый зампред партии, по поручению Елбасы - председателя партии Нурсултана Назарбаева с сентября в пилотном режиме впервые была запущена электронная платформа по комплексной оценке депутатов фракций Nur Otan в маслихатах всех уровней.

Он рассказал, что этому предшествовала большая подготовительная работа: решением Бюро политсовета разработаны и утверждены правила формирования рейтинга депутатов, создана информационная система, оцифрована база данных и т. д.

Байбек отметил, что введение рейтинга дало системный импульс активизации деятельности депутатов от правящей партии, усилению обратной связи с населением и повышению эффективности реализации электоральных обещаний на местах. Бауыржан Байбек напомнил, что за общественно-партийный мониторинг 217 предвыборных программ персонально отвечают 2,7 тысяч депутатов.

Как отметил Елбасы - лидер партии Нурсултан Назарбаев, "сегодня общество предъявляет к депутатам особые требования: они должны представлять интересы граждан, быть проводниками их воли, "мостом" между обществом и государством". Поэтому в рамках поездок по регионам он провел кустовые совещания с депутатами от Nur Otan для обсуждения хода исполнения региональных предвыборных программ и внедрения системы рейтинга. С учетом поступивших предложений от регионов был сформирован пакет изменений по совершенствованию рейтинга. Сегодня решением Бюро политсовета Nur Otan доработанные правила утверждены", - сказал Байбек.

Как подчеркнул первый зампред партии, теперь рейтинг более точечно ориентирует депутатов от Nur Otan, секретарей и руководителей фракций партии в маслихатах на конечный результат и медийную активность, направленную на прозрачность и подотчетность деятельности.

С февраля следующего года рейтинг депутатов-нуротановцев будет проводиться в публичном формате. Каждый желающий в режиме реального времени сможет ознакомиться с работой народных избранников, задавать вопросы и получать ответы для решения острых проблем. Этот шаг будет способствовать практической реализации концепции главы государства Касым-Жомарта Токаева "Слышащее государство" и курса на дальнейшую открытость и публичность государственной системы", - заключил Бауыржан Байбек.