В Маскате представлены приоритеты развития и результаты казахстанско-оманского взаимодействия

В посольстве Казахстана в Султанате Оман состоялся круглый стол на тему "Социально-экономическое развитие Казахстана и результаты казахстанско-оманского сотрудничества в 2025 году". В мероприятии приняли участие представители экспертно-аналитических кругов и представители государственных органов, сообщает МИД.





Посол Республики Казахстан в Султанате Оман Айдарбек Туматов проинформировал оманских экспертов об основных положениях послания главы государства "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".





В ходе выступления был подчеркнут стратегический курс страны на построение "Справедливого, сильного и цифрового Казахстана", отмечены ключевые результаты социально-экономического развития Республики Казахстан за десять месяцев текущего года, а также представлена информация о туристическом потенциале страны и возможностях расширения сотрудничества в этой области.





Посол отметил, что ключевыми аспектами послания президента Касым-Жомарта Токаева 2025 года являются ускоренная цифровая трансформация, создание Министерства искусственного интеллекта, принятие нового закона о банках, развитие обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса с акцентом на внедрение технологий, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, защита прав инвесторов, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, а также проведение социально ориентированных реформ. Главная цель этих мер - обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности Казахстана перед лицом глобальных вызовов на прагматической основе.





Кроме того, казахский дипломат кратко представил результаты казахско-оманских двусторонних отношений за 2025 год, подчеркнув активизацию политического диалога, экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных контактов между странами.





В завершение выступления посла состоялось содержательное обсуждение обозначенных аспектов и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между РК и Оманом.