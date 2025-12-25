Казахстан отметил вклад ректора Пекинского университета языка и культуры орденом "Достық" II степени
Генеральный консул Казахстана в городе Сиане Жошыхан Кыраубаев встретился с директором управления иностранных дел народного правительства города Чунцина Ван Вэнь, сообщает МИД РК.
Стороны обсудили приоритетные направления укрепления двустороннего сотрудничества.
Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических связей, привлечению инвестиций, транзитно-транспортной инфраструктуры, а также взаимодействию в горнодобывающей, энергетической, культурной и образовательной сферах. Генеральный консул подчеркнул необходимость разработки комплексного плана действий на 2026 год для расширения межрегионального сотрудничества между Казахстаном и городом Чунцин.
В рамках визита генеральный консул также встретился с ректором Чунцинского университета науки и технологий Чжао Минцзе и принял участие в церемонии завершения программы повышения квалификации для руководителей и специалистов в области новых материалов стран Центральной Азии. В программе приняли участие 20 слушателей, из которых 12 - граждане Казахстана.
Стороны отметили высокий потенциал сотрудничества в сфере высшего образования, научно-технических инноваций и академических обменов. Генеральное консульство выразило готовность содействовать развитию партнерства между казахстанскими и китайскими вузами и предприятиями, в том числе в нефтегазовой отрасли, новых материалах и энергетике.
Кроме того, генеральный консул посетил индустриальный парк "Чунцинский узловой порт", являющийся ключевым элементом развития мультимодальных перевозок в рамках Западного сухопутно-морского коридора. В ходе встречи с руководством порта обсуждены перспективы укрепления транзитного потенциала, развития логистических хабов и цифровых коридоров, а также расширения торговли между Казахстаном, регионами Китая и странами АСЕАН. Стороны выразили готовность к совместному изучению и реализации данных инициатив.
