Казахстан отметил вклад ректора Пекинского университета языка и культуры орденом "Достық" II степени

В посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике состоялась церемония вручения государственной награды РК ордена "Достық" II степени ректору Пекинского университета языка и культуры Дуань Пэну, сообщает пресс-служба МИД.





Государственную награду от имени Республики Казахстан вручил посол РК в КНР Шахрат Нурышев.





В ходе церемонии посол отметил значительный вклад Дуань Пэна в развитие казахско-китайского гуманитарного и образовательного сотрудничества, а также расширение академических обменов. Особо подчеркнута роль филиала Пекинского университета языка и культуры в Астане как одного из ведущих центров подготовки специалистов со знанием китайского языка.





В рамках встречи также были обсуждены перспективы взаимодействия в научно-образовательной сфере, включая развитие технологий искусственного интеллекта в обучении, подготовку квалифицированных лингвистов-китаеведов, а также расширение совместных академических программ.





В свою очередь Дуань Пэн рассказал о возможностях реализации совместных проектов в области прикладной лингвистики и цифрового обучения, выразив заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества с казахскими образовательными и научными учреждениями.





Церемония вручения награды стала очередным подтверждением высокого уровня образовательного сотрудничества между Казахстаном и Китаем.