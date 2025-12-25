Казахстан и Европейский союз продолжают сотрудничество в визовой сфере

Рассказать друзьям

Казахстанская делегация приняла участие в 11-й сессии Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции, сообщает МИД РК.





Конференция, проводимая один раз в два года, в этом году собрала в Дохе более 2500 участников из 170 государств, включая представителей государственных органов, международных и региональных организаций, институтов гражданского общества и экспертного сообщества.





В состав казахстанской делегации вошли представители службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности, а также Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел Республики Казахстан.





В ходе общих выступлений глава делегации - заместитель директора службы по противодействию коррупции КНБ РК Данияр Акжанов подтвердил твердую приверженность Казахстана целям и принципам Конвенции ООН против коррупции. Он отметил, что страна последовательно приводит национальное законодательство и правоприменительную практику в соответствие с международными стандартами, в том числе при активном содействии Управления ООН по наркотикам и преступности и других международных партнеров.





Также была представлена информация о текущих институциональных преобразованиях в национальной системе противодействия коррупции и подчеркнуто сохранение всех ранее принятых международных и межведомственных обязательств.





Отдельное внимание в выступлении было уделено внедрению современных антикоррупционных инструментов, ориентированных на профилактику правонарушений, повышение транспарентности и обеспечение неотвратимости ответственности.





Казахстанская делегация также выразила готовность к дальнейшему расширению международного сотрудничества, обмену передовыми практиками и реализации совместных проектов на межведомственном и межгосударственном уровнях, подчеркнув, что эффективное противодействие коррупции возможно исключительно на основе постоянного диалога, партнерства и внедрения инновационных подходов.





На полях конференции также состоялся ряд двусторонних встреч с делегациями иностранных государств. В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы антикоррупционного взаимодействия, а также достигнуты договоренности о дальнейшем обмене опытом, лучшими практиками и экспертными наработками в сфере выявления, пресечения и расследования коррупционных правонарушений.