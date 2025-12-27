В Стамбуле состоялся вечер казахской музыки

Рассказать друзьям

Автономный регион Мадейра, являющийся одним из наиболее динамично развивающихся туристических направлений Португалии, стал площадкой для содержательного обмена мнениями по вопросам регионального развития, устойчивого туризма и международного позиционирования территорий. Обсуждение этих и других тем с представителями органов региональной власти и институтов развития состоялось в рамках визита Посла Республики Казахстан в Португалии Жана Галиева на Мадейру, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





На встрече с представителем Республики в Автономном регионе - судьей Ренеу Баррету состоялся обмен мнениями по вопросам институционального развития, роли правовых механизмов и стабильных институтов в обеспечении долгосрочного социально-экономического роста регионов, а также роль Казахстана на международной арене.





Отдельное внимание в рамках визита было уделено развитию политического и парламентского диалога. На встрече с Председателем Регионального Парламента Мадейры Рубиной Лил стороны отметили важность расширения межпарламентских контактов и обмена опытом в сфере регионального управления.





Региональный уровень играет все более значимую роль в формировании устойчивых моделей развития и в укреплении международных связей", - отметил Ж. Галиев.





Центральной темой встреч стало развитие двустороннего сотрудничества в сферах туризма и культурных обменов. Так, в ходе переговоров с Региональным секретарём по туризму Мадейры Эдуарду Жезушем был представлен опыт автономного региона в формировании устойчивой туристической модели, диверсификации туристических продуктов, продвижении региона на международных рынках и повышении качества туристической инфраструктуры. Было отмечено, что в 2024 году туристический кластер принес острову почти миллиард евро прибыли.





Достигнута договоренность о проведении в городе Фуншал в наступающем году практической конференции с участием представителей казахстанского бизнеса в сфере туризма, а также национальной компании "Kazakh Tourism".





Планируется, что данная конференция будет включать презентации туристического потенциала регионов Казахстана и Мадейры, круглый стол и отдельные встречи туроператоров в формате В2В.





Опыт Мадейры в развитии устойчивого туризма и качественной туристической инфраструктуры, а также в эффективном международном продвижении региона представляет практический интерес для Казахстана", - подчеркнул Посол.





Э.Жезуш заверил, что Посольству Казахстана будет оказано максимальное содействие в организации и проведении планируемых культурных мероприятий в г. Фуншал в целях сближения народов двух стран.





На встрече с Заместителем Мэра города Фуншал Карлушем Родригешем собеседники обсудили вопросы комплексного городского развития, формирования комфортной городской среды и сохранения баланса между интересами местных жителей и туристической привлекательностью города. Вице-мэр высказал свое восхищение темпами развития Казахстана, а также международным признанием нашей страны как надежного партнера и посредника.





Завершающим элементом визита стала встреча с представителями Madeira Development Society (MDS), ответственной за продвижение автономного региона на международных рынках. Мадейра зарекомендовала себя в системе международных финансов как один из крупнейших и конкурентоспособных центров деловой активности Европейского союза, предлагающий низкие ставки налога на прибыль, дивиденды, прирост капитала и другие льготы для привлечения международных инвестиций.





Стороны обменялись мнениями о современных инструментах территориального брендинга, привлечения инвестиций и выстраивания устойчивых международных партнерств.





Собеседники выразили надежду, что совместными усилиями удастся задействовать потенциал двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. Отмечено, что отсутствие прямого авиасообщения между Казахстаном и Португалией значительно сдерживает наращивание бизнес-контактов и туристических потоков. В этой связи Посол сообщил, что казахстанской стороной инициируется процесс переговоров для решения данного вопроса, выразив надежду, что бизнес-сообщество Португалии и, в частности, Мадейры поспособствуют продвижению этого важного проекта.





Исполнительный директор MDS Марина Пимента и ее коллеги выразили готовность посетить в ближайшее время Международный финансовый центр Астана с целью установления партнёрства между двумя институтами, "которые являются входными воротами на рынки Европы и Азии".





В контексте усилий Казахстана по развитию передовых цифровых технологий и внедрению инструментов искусственного интеллекта важно отметить, что остров Мадейра состоялся как технологический хаб и центр для цифровых кочевников, привлекающий IT-специалистов через низкие налоги, высокоразвитую инфраструктуру и специальные визы Digital Nomad. На данном направлении также намечены контуры возможного сотрудничества.





Встречи, проведённые при активном содействии Почётного консула Казахстана на Мадейре Жуау Бонал Силвы, подтвердили взаимный интерес к углублению диалога и расширению практического сотрудничества между Казахстаном и португальским автономным регионом.