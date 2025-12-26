В Нью-Дели обсуждены итоги года казахско-индийских отношений

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Индии Сиби Джорджем, сообщает пресс-служба МИД.





Посол А. Ескараев отметил положительную динамику взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, особенно на фоне состоявшейся в июне 4-й встречи министров иностранных дел в рамках диалога "Центральная Азия - Индия".





Отдельно казахский дипломат подчеркнул важность активизации работы на экономическом направлении. В этой связи стороны обсудили вопросы расширения импорта и экспорта продукции, а также возможности диверсификации торговой номенклатуры.





В вопросах укрепления культурно-гуманитарных связей, наращивания туристических обменов, развития образовательных программ, а также создания благоприятных условий для деловых поездок, стороны особо отметили важность вопроса расширения географии прямых авиаперелетов в такие индийские города, как Хайдарабад и Ахмедабад.





В контексте подготовки предстоящих двусторонних мероприятий на различных уровнях отдельное внимание было уделено подготовке ожидаемого 2-го саммита глав государств диалога "Центральная Азия - Индия", который станет важной площадкой для продвижения инициатив и дальнейшего укрепления связей между Индией и Казахстаном. В этой связи, С. Джордж выразил готовность ускорить работу по проведению очередных консультаций между внешнеполитическими ведомствами в ближайшее время, по результатам которых планируется выработать конкретные практические шаги для углубления диалога на высоком уровне.





По итогам встречи достигнута договоренность о поддержании регулярных контактов и дальнейшем продвижении совместных инициатив в сферах, представляющих взаимный интерес.