25.12.2025, 14:40 41696

В Нью-Дели обсуждены итоги года казахско-индийских отношений

Посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Индии Сиби Джорджем, сообщает пресс-служба МИД.

Посол А. Ескараев отметил положительную динамику взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, особенно на фоне состоявшейся в июне 4-й встречи министров иностранных дел в рамках диалога "Центральная Азия - Индия".

Отдельно казахский дипломат подчеркнул важность активизации работы на экономическом направлении. В этой связи стороны обсудили вопросы расширения импорта и экспорта продукции, а также возможности диверсификации торговой номенклатуры.

В вопросах укрепления культурно-гуманитарных связей, наращивания туристических обменов, развития образовательных программ, а также создания благоприятных условий для деловых поездок, стороны особо отметили важность вопроса расширения географии прямых авиаперелетов в такие индийские города, как Хайдарабад и Ахмедабад.

В контексте подготовки предстоящих двусторонних мероприятий на различных уровнях отдельное внимание было уделено подготовке ожидаемого 2-го саммита глав государств диалога "Центральная Азия - Индия", который станет важной площадкой для продвижения инициатив и дальнейшего укрепления связей между Индией и Казахстаном. В этой связи, С. Джордж выразил готовность ускорить работу по проведению очередных консультаций между внешнеполитическими ведомствами в ближайшее время, по результатам которых планируется выработать конкретные практические шаги для углубления диалога на высоком уровне.

По итогам встречи достигнута договоренность о поддержании регулярных контактов и дальнейшем продвижении совместных инициатив в сферах, представляющих взаимный интерес.
 
25.12.2025, 15:00 40751

В Иране состоялся вечер культуры Казахстана

В историко-культурном комплексе "Ниаваран" состоялся вечер казахстанской культуры. В мероприятии, организованном посольством Республики Казахстан в Исламской Республике Иран, приняли участие министр культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран Сейдреза Салехи Амири, представители Министерства культуры и туризма и Министерства иностранных дел Ирана, послы иностранных государств, аккредитованные в Тегеране, главы международных организаций, а также представители культурного и интеллектуального сообщества и средств массовой информации, сообщает пресс-служба МИД.

Посол Казахстана в Иране Онталап Оналбаев подчеркнул, что на протяжении веков две страны играли важную роль в соединении Востока и Запада, а в период Великого Шелкового пути между Великой Казахской степью и древней иранской цивилизацией существовали устойчивые связи в сфере торговли, науки и культуры.

Посол также отметил, что Казахстан на современном этапе является государством с динамично развивающейся экономикой и устойчивым международным авторитетом. Было подчеркнуто, что под руководством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в стране последовательно реализуются политические, экономические и культурные реформы.

В своем выступлении казахский дипломат заявил, что развитие добрососедских и дружественных отношений с Исламской Республикой Иран является одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана, отметив Иран в качестве одного из ключевых политических и экономических партнеров Казахстана на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом.

В свою очередь, министр культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран Сейдреза Салехи Амири отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества в области культуры и культурного наследия, выразив мнение, что проведение вечера казахстанской культуры в Тегеране будет способствовать возрождению исторических связей в новом формате.

Министр подчеркнул, что общая цивилизация и культурное наследие сближают народы, акцентировав внимание на важности сохранения и передачи этих ценностей будущим поколениям, а также эффективного использования потенциала культуры и искусства для укрепления межнациональных связей. Он выразил поддержку дальнейшему расширению сотрудничества между художественными коллективами двух стран и выразил уверенность, что данное мероприятие придаст новый импульс взаимодействию в сферах культуры, культурного наследия и туризма.

Культурная программа продолжилась выступлением ансамбля домбристов "Серпер" из Мангистауской области, который представил казахские народные кюи. Выступление было тепло встречено гостями мероприятия.

В рамках вечера также были представлены блюда национальной казахской кухни и организована выставка, посвященная обычаям и традициям, истории, культуре и природному наследию Казахстана.
 
25.12.2025, 14:50 41246

Казахстан и Израиль объединяют усилия в сфере "зеленых" технологий и переработки отходов

Посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев посетил предприятие по переработке бытовых отходов The Hiriya Recycling Park, которое обслуживает Тель-Авивскую агломерацию, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе визита проведены встречи с генеральным директором Ассоциации городов Гуш-Дана Гилем Ливне, председателем правления Ассоциации городов Гуш-Дана и заместителем мэра Тель-Авива Реувеном Ладиянски.

Руководители ассоциации рассказали об истории и накопленном уникальном опыте деятельности Хирии, сложившейся успешной практике утилизации городских отходов, обеспечивающей их вторичное использование.

Особое внимание привлекли линия по переработке мусора в топливо для промышленных предприятий, а также Образовательный центр окружающей среды Хирии, который дает возможность школьникам и студентам, всем интересующимся экологией жителям и гостям Израиля узнать больше о том, что такое ответственность перед природой и забота об окружающей среде.

По итогам визита посол Казахстана и руководство Хирии договорились о совместных шагах по налаживанию контактов между представителями уполномоченных министерств, заинтересованных муниципалитетов и деловых кругов двух стран для обмена передовым опытом, а также реализации совместных проектов и инициатив в сферах экологии городов и переработки бытовых отходов.
 
25.12.2025, 14:30 42156

Диалог доверия и развития между Казахстаном и Словенией

Посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словении Мелитой Габрич обсудил политико-дипломатические итоги 2025 года, актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, "сверил часы" по ключевым направлениям сотрудничества, подтвердил ранее достигнутые договоренности на высшем и высоком уровне и стремление к дальнейшему углублению политического диалога, расширению партнерства в торгово- экономической, инвестиционной, инновационной, транспортно-логистической и культурной сферах, сообщает пресс-служба МИД.

Особое внимание было уделено содержательному наполнению 5 заседания межправительственной комиссии в 2026 году под председательством заместителей премьер-министров наших стран, созданию делового совета с участием заинтересованных деловых кругов и политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также затронуты практические визовые вопросы.

Собеседники отметили приоритетность дальнейшего развития сотрудничества в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта, транспортной логистики в рамках Среднего коридора, энергетического сотрудничества, промышленной кооперации, а также в сфере образования, науки и культуры.

Казахский дипломат поздравил Словению с успешным председательством в Совете безопасности ООН в декабре 2025 года, высоко оценив ее вклад в защиту прав и свобод, предотвращение конфликтов и продвижение гендерного равенства.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних отношений и развитию конструктивного взаимовыгодного сотрудничества.
 
24.12.2025, 20:12 82721

Казахстан и Европейский союз продолжают сотрудничество в визовой сфере

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с послом Европейского союза Алешкой Симкич по итогам состоявшегося 2 декабря 2025 года в Брюсселе официального старта переговоров между РК и ЕС о заключении соглашений об упрощенном визовом режиме и реадмиссии, сообщили в МИД РК.

Стороны отметили, что запуск переговоров отражает рост доверия и стремление Казахстана и ЕС к усилению мобильности, расширению возможностей для граждан и укреплению гуманитарных и межобщественных связей. Подчеркнуто, что данный процесс стал первым между Европейским союзом и государством Центральной Азии, что придает этому шагу историческое значение.

Продолжение переговорного процесса запланировано на февраль 2026 года в Астане.
 
24.12.2025, 13:10 92301

Казахстан отметил вклад ректора Пекинского университета языка и культуры орденом "Достық" II степени

В посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике состоялась церемония вручения государственной награды РК ордена "Достық" II степени ректору Пекинского университета языка и культуры Дуань Пэну, сообщает пресс-служба МИД.

Государственную награду от имени Республики Казахстан вручил посол РК в КНР Шахрат Нурышев.

В ходе церемонии посол отметил значительный вклад Дуань Пэна в развитие казахско-китайского гуманитарного и образовательного сотрудничества, а также расширение академических обменов. Особо подчеркнута роль филиала Пекинского университета языка и культуры в Астане как одного из ведущих центров подготовки специалистов со знанием китайского языка.

В рамках встречи также были обсуждены перспективы взаимодействия в научно-образовательной сфере, включая развитие технологий искусственного интеллекта в обучении, подготовку квалифицированных лингвистов-китаеведов, а также расширение совместных академических программ.

В свою очередь Дуань Пэн рассказал о возможностях реализации совместных проектов в области прикладной лингвистики и цифрового обучения, выразив заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества с казахскими образовательными и научными учреждениями.

Церемония вручения награды стала очередным подтверждением высокого уровня образовательного сотрудничества между Казахстаном и Китаем.
 
24.12.2025, 13:00 92791

В Маскате представлены приоритеты развития и результаты казахстанско-оманского взаимодействия

В посольстве Казахстана в Султанате Оман состоялся круглый стол на тему "Социально-экономическое развитие Казахстана и результаты казахстанско-оманского сотрудничества в 2025 году". В мероприятии приняли участие представители экспертно-аналитических кругов и представители государственных органов, сообщает МИД.

Посол Республики Казахстан в Султанате Оман Айдарбек Туматов проинформировал оманских экспертов об основных положениях послания главы государства "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".

В ходе выступления был подчеркнут стратегический курс страны на построение "Справедливого, сильного и цифрового Казахстана", отмечены ключевые результаты социально-экономического развития Республики Казахстан за десять месяцев текущего года, а также представлена информация о туристическом потенциале страны и возможностях расширения сотрудничества в этой области.

Посол отметил, что ключевыми аспектами послания президента Касым-Жомарта Токаева 2025 года являются ускоренная цифровая трансформация, создание Министерства искусственного интеллекта, принятие нового закона о банках, развитие обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса с акцентом на внедрение технологий, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, защита прав инвесторов, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, а также проведение социально ориентированных реформ. Главная цель этих мер - обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности Казахстана перед лицом глобальных вызовов на прагматической основе.

Кроме того, казахский дипломат кратко представил результаты казахско-оманских двусторонних отношений за 2025 год, подчеркнув активизацию политического диалога, экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных контактов между странами.

В завершение выступления посла состоялось содержательное обсуждение обозначенных аспектов и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между РК и Оманом.
 
23.12.2025, 20:00 135156

Казахстан подтвердил приверженность Конвенции ООН против коррупции

Казахстанская делегация приняла участие в 11-й сессии Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции, сообщает МИД РК.

Конференция, проводимая один раз в два года, в этом году собрала в Дохе более 2500 участников из 170 государств, включая представителей государственных органов, международных и региональных организаций, институтов гражданского общества и экспертного сообщества.

В состав казахстанской делегации вошли представители службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности, а также Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В ходе общих выступлений глава делегации - заместитель директора службы по противодействию коррупции КНБ РК Данияр Акжанов подтвердил твердую приверженность Казахстана целям и принципам Конвенции ООН против коррупции. Он отметил, что страна последовательно приводит национальное законодательство и правоприменительную практику в соответствие с международными стандартами, в том числе при активном содействии Управления ООН по наркотикам и преступности и других международных партнеров.

Также была представлена информация о текущих институциональных преобразованиях в национальной системе противодействия коррупции и подчеркнуто сохранение всех ранее принятых международных и межведомственных обязательств.

Отдельное внимание в выступлении было уделено внедрению современных антикоррупционных инструментов, ориентированных на профилактику правонарушений, повышение транспарентности и обеспечение неотвратимости ответственности.

Казахстанская делегация также выразила готовность к дальнейшему расширению международного сотрудничества, обмену передовыми практиками и реализации совместных проектов на межведомственном и межгосударственном уровнях, подчеркнув, что эффективное противодействие коррупции возможно исключительно на основе постоянного диалога, партнерства и внедрения инновационных подходов.

На полях конференции также состоялся ряд двусторонних встреч с делегациями иностранных государств. В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы антикоррупционного взаимодействия, а также достигнуты договоренности о дальнейшем обмене опытом, лучшими практиками и экспертными наработками в сфере выявления, пресечения и расследования коррупционных правонарушений.
 
23.12.2025, 19:21 109091

Казахстан и Черногория обсудили развитие правового сотрудничества

Генеральный консул Республики Казахстан в Черногории Габиден Темирбек встретился с министром юстиции Черногории Бояном Бозовичем, сообщает МИД РК.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в правовой сфере, включая расширение договорно-правовой базы, а также взаимодействие в области экстрадиции и взаимной правовой помощи.

По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии практического взаимодействия между профильными ведомствами двух стран и договорились рассмотреть проекты двусторонних соглашений.
 
