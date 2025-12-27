Казахстан и регионы Таиланда расширяют сотрудничество в торгово-экономической, туристической и цифровой сферах

Рассказать друзьям

В рамках установления и развития сотрудничества с регионами Таиланда состоялись встречи посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Маргулана Баймухана с губернатором провинции Чонбури Ниратом Пхонгситтхаворном, а также с мэром города Паттайя Пораметом Нгампичетом. Во встречах приняли участие представители местных органов власти, курирующие торгово-экономическое, образовательное, культурное и туристическое направления.





В ходе переговоров Маргулан Баймухан подробно проинформировал тайскую сторону об общественно-политических и социально-экономических реформах, реализуемых в Казахстане по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Кроме того, была представлена информация о текущем состоянии и перспективах политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Таиландом.





В рамках визита тайской стороной была презентована индустриальная, транспортно-логистическая и туристическая привлекательность провинции Чонбури и города Паттайя. Мэр Паттайи П. Нгампичет отметил, что среди приоритетных направлений сотрудничества особое значение придаётся привлечению иностранных туристов, развитию гостиничной и городской инфраструктуры, а также налаживанию прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран.





В свою очередь губернатор провинции Чонбури Н. Пхонгситтхаворн подчеркнул, что ключевыми драйверами развития региона, являющегося частью Восточного экономического коридора Таиланда (Eastern Economic Corridor, EEC), являются производство автокомпонентов, агропромышленная продукция, товары с высокой добавленной стоимостью, а также развитие современной транспортно-логистической инфраструктуры. Особое внимание было уделено расширению международного аэропорта "Утапао" и развитию порта "Лаем Чабанг" (Laem Chabang) - самого крупного и стратегически важного глубоководного порта Таиланда, расположенного на восточном побережье страны.





Отмечено, что на территории провинции Чонбури в настоящее время функционируют свыше 4000 производственных предприятий и 12 индустриальных зон, активно ориентированных на экспорт. Расширение транспортно-логистических мощностей порта Лаем Чабанг планируется завершить к 2028 году. В этой связи губернатор Чонбури пригласил казахстанские профильные компании к участию в совместных проектах и развитию взаимовыгодного сотрудничества.





В свою очередь, казахский дипломат пригласил руководителей провинции Чонбури и города Паттайя посетить Казахстан с бизнес-делегацией. Он также особо отметил высокий уровень цифровизации в Казахстане и предложил развивать совместные проекты в сферах искусственного интеллекта и цифрового развития, подчеркнув наличие необходимой правовой базы на основе подписанного между Республикой Казахстан и Королевством Таиланд меморандума о сотрудничестве в области цифровизации.





По итогам встреч стороны договорились поддерживать прямые контакты между Посольством Казахстана и регионами Таиланда в целях продвижения конкретных двусторонних проектов на взаимовыгодной основе.





Провинция Чонбури ­ один из наиболее экономически развитых регионов Таиланда, расположенный на восточном побережье страны. Провинция является ключевым элементом Восточного экономического коридора (EEC) и специализируется на промышленном производстве, автомобилестроении и выпуске автокомпонентов, агропромышленной продукции, нефтехимии, логистике и экспортоориентированных отраслях. В Чонбури расположен крупнейший порт страны Лаем Чабанг, а также развивается международный аэропорт Утапао, обеспечивающий мультимодальную транспортную связность региона.





Город Паттайя - один из ведущих городов Таиланда с особым административным статусом. Помимо международного туризма, Паттайя активно развивает направления MICE-индустрии (деловой туризм, международные выставки и конференции), морскую логистику, спортивную инфраструктуру, цифровые и "умные" городские решения. Город также является частью стратегии устойчивого развития восточного побережья Таиланда.