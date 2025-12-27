26.12.2025, 16:43 36046

Казахстан и регионы Таиланда расширяют сотрудничество в торгово-экономической, туристической и цифровой сферах

В рамках установления и развития сотрудничества с регионами Таиланда состоялись встречи посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Маргулана Баймухана с губернатором провинции Чонбури Ниратом Пхонгситтхаворном, а также с мэром города Паттайя Пораметом Нгампичетом. Во встречах приняли участие представители местных органов власти, курирующие торгово-экономическое, образовательное, культурное и туристическое направления.

В ходе переговоров Маргулан Баймухан подробно проинформировал тайскую сторону об общественно-политических и социально-экономических реформах, реализуемых в Казахстане по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Кроме того, была представлена информация о текущем состоянии и перспективах политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Таиландом.

В рамках визита тайской стороной была презентована индустриальная, транспортно-логистическая и туристическая привлекательность провинции Чонбури и города Паттайя. Мэр Паттайи П. Нгампичет отметил, что среди приоритетных направлений сотрудничества особое значение придаётся привлечению иностранных туристов, развитию гостиничной и городской инфраструктуры, а также налаживанию прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран.

В свою очередь губернатор провинции Чонбури Н. Пхонгситтхаворн подчеркнул, что ключевыми драйверами развития региона, являющегося частью Восточного экономического коридора Таиланда (Eastern Economic Corridor, EEC), являются производство автокомпонентов, агропромышленная продукция, товары с высокой добавленной стоимостью, а также развитие современной транспортно-логистической инфраструктуры. Особое внимание было уделено расширению международного аэропорта "Утапао" и развитию порта "Лаем Чабанг" (Laem Chabang) - самого крупного и стратегически важного глубоководного порта Таиланда, расположенного на восточном побережье страны.

Отмечено, что на территории провинции Чонбури в настоящее время функционируют свыше 4000 производственных предприятий и 12 индустриальных зон, активно ориентированных на экспорт. Расширение транспортно-логистических мощностей порта Лаем Чабанг планируется завершить к 2028 году. В этой связи губернатор Чонбури пригласил казахстанские профильные компании к участию в совместных проектах и развитию взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь, казахский дипломат пригласил руководителей провинции Чонбури и города Паттайя посетить Казахстан с бизнес-делегацией. Он также особо отметил высокий уровень цифровизации в Казахстане и предложил развивать совместные проекты в сферах искусственного интеллекта и цифрового развития, подчеркнув наличие необходимой правовой базы на основе подписанного между Республикой Казахстан и Королевством Таиланд меморандума о сотрудничестве в области цифровизации.

По итогам встреч стороны договорились поддерживать прямые контакты между Посольством Казахстана и регионами Таиланда в целях продвижения конкретных двусторонних проектов на взаимовыгодной основе.

Провинция Чонбури ­ один из наиболее экономически развитых регионов Таиланда, расположенный на восточном побережье страны. Провинция является ключевым элементом Восточного экономического коридора (EEC) и специализируется на промышленном производстве, автомобилестроении и выпуске автокомпонентов, агропромышленной продукции, нефтехимии, логистике и экспортоориентированных отраслях. В Чонбури расположен крупнейший порт страны Лаем Чабанг, а также развивается международный аэропорт Утапао, обеспечивающий мультимодальную транспортную связность региона.

Город Паттайя - один из ведущих городов Таиланда с особым административным статусом. Помимо международного туризма, Паттайя активно развивает направления MICE-индустрии (деловой туризм, международные выставки и конференции), морскую логистику, спортивную инфраструктуру, цифровые и "умные" городские решения. Город также является частью стратегии устойчивого развития восточного побережья Таиланда.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

26.12.2025, 18:11 30261

Крупнейшие турецкие инвесторы продолжают успешную реализацию проектов в Казахстане

Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев и генеральный консул Республики Казахстан в Стамбуле Нуриддин Аманкул провели ряд встреч с руководителями ведущих турецких инвестиционных компаний, осуществляющих деятельность на территории Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

В частности, состоялись содержательные и конструктивные переговоры с представителями Tiryaki Holding, приступившей к реализации проекта по глубокой переработке пшеницы и гороха в городе Астане, Nobel Pharmaceuticals, реализующей второй этап проекта по производству фармацевтической продукции в городе Алматы, Makyol Holding, успешно завершившей проект по строительству Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), TAV Havalimanları Holding, реализующей проект по расширению и модернизации Международного аэропорта города Алматы, Koton, владельцем сети магазинов одежды в Казахстане и Çalık Holding с потенциальным партнёром, осуществляющие проект по переработке зерновых культур в Костанайской области, а также с рядом потенциальных инвесторов, рассматривающих возможность реализации проектов по разработке медных месторождений на территории Республики Казахстан.

В ходе встреч стороны обсудили текущее состояние и ход реализации действующих инвестиционных проектов, а также перспективы запуска новых инициатив в различных отраслях экономики Казахстана.

Кроме того, руководители указанных Холдингов выразили признательность правительству Республики Казахстан за проводимую политику по созданию благоприятного инвестиционного климата, а также за всестороннюю поддержку иностранных инвесторов.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

26.12.2025, 17:03 31861

В Стамбуле состоялся вечер казахской музыки

В Стамбуле состоялась концертная программа "QAZAQ CONCERT", направленная на широкое продвижение традиционного и современного музыкального искусства Казахстана. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле, а также при участии творческого коллектива "QAZAQ CONCERT", сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Основной целью концерта стало ознакомление турецкой общественности с богатым музыкальным наследием Казахстана, углубление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами и популяризация казахского национального искусства на международном уровне. В рамках мероприятия зрителям были представлены народные песни, кюй и этно-современные музыкальные произведения.

В концертной программе приняли участие известные деятели искусства Казахстана - Нурболат Арзамасулы, Перизат Турар, Жанту Дадабаев и Акерке Тажибаева. Каждый из исполнителей в своем репертуаре гармонично сочетал национальную самобытность, историческую преемственность и современные музыкальные формы, подарив зрителям яркие культурные впечатления.

Проведенное мероприятие стало не только концертной программой, но и важной культурной площадкой, способствующей представлению духовных ценностей, национальной идентичности и культурного многообразия казахского народа международной аудитории.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

26.12.2025, 16:58 32656

Мадейра открыта к сотрудничеству с Казахстаном в приоритетных сферах

Автономный регион Мадейра, являющийся одним из наиболее динамично развивающихся туристических направлений Португалии, стал площадкой для содержательного обмена мнениями по вопросам регионального развития, устойчивого туризма и международного позиционирования территорий. Обсуждение этих и других тем с представителями органов региональной власти и институтов развития состоялось в рамках визита Посла Республики Казахстан в Португалии Жана Галиева на Мадейру, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

На встрече с представителем Республики в Автономном регионе - судьей Ренеу Баррету состоялся обмен мнениями по вопросам институционального развития, роли правовых механизмов и стабильных институтов в обеспечении долгосрочного социально-экономического роста регионов, а также роль Казахстана на международной арене.

Отдельное внимание в рамках визита было уделено развитию политического и парламентского диалога. На встрече с Председателем Регионального Парламента Мадейры Рубиной Лил стороны отметили важность расширения межпарламентских контактов и обмена опытом в сфере регионального управления.

Региональный уровень играет все более значимую роль в формировании устойчивых моделей развития и в укреплении международных связей", - отметил Ж. Галиев.


Центральной темой встреч стало развитие двустороннего сотрудничества в сферах туризма и культурных обменов. Так, в ходе переговоров с Региональным секретарём по туризму Мадейры Эдуарду Жезушем был представлен опыт автономного региона в формировании устойчивой туристической модели, диверсификации туристических продуктов, продвижении региона на международных рынках и повышении качества туристической инфраструктуры. Было отмечено, что в 2024 году туристический кластер принес острову почти миллиард евро прибыли.

Достигнута договоренность о проведении в городе Фуншал в наступающем году практической конференции с участием представителей казахстанского бизнеса в сфере туризма, а также национальной компании "Kazakh Tourism".

Планируется, что данная конференция будет включать презентации туристического потенциала регионов Казахстана и Мадейры, круглый стол и отдельные встречи туроператоров в формате В2В.

Опыт Мадейры в развитии устойчивого туризма и качественной туристической инфраструктуры, а также в эффективном международном продвижении региона представляет практический интерес для Казахстана", - подчеркнул Посол.


Э.Жезуш заверил, что Посольству Казахстана будет оказано максимальное содействие в организации и проведении планируемых культурных мероприятий в г. Фуншал в целях сближения народов двух стран.

На встрече с Заместителем Мэра города Фуншал Карлушем Родригешем собеседники обсудили вопросы комплексного городского развития, формирования комфортной городской среды и сохранения баланса между интересами местных жителей и туристической привлекательностью города. Вице-мэр высказал свое восхищение темпами развития Казахстана, а также международным признанием нашей страны как надежного партнера и посредника.

Завершающим элементом визита стала встреча с представителями Madeira Development Society (MDS), ответственной за продвижение автономного региона на международных рынках. Мадейра зарекомендовала себя в системе международных финансов как один из крупнейших и конкурентоспособных центров деловой активности Европейского союза, предлагающий низкие ставки налога на прибыль, дивиденды, прирост капитала и другие льготы для привлечения международных инвестиций.

Стороны обменялись мнениями о современных инструментах территориального брендинга, привлечения инвестиций и выстраивания устойчивых международных партнерств.

Собеседники выразили надежду, что совместными усилиями удастся задействовать потенциал двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. Отмечено, что отсутствие прямого авиасообщения между Казахстаном и Португалией значительно сдерживает наращивание бизнес-контактов и туристических потоков. В этой связи Посол сообщил, что казахстанской стороной инициируется процесс переговоров для решения данного вопроса, выразив надежду, что бизнес-сообщество Португалии и, в частности, Мадейры поспособствуют продвижению этого важного проекта.

Исполнительный директор MDS Марина Пимента и ее коллеги выразили готовность посетить в ближайшее время Международный финансовый центр Астана с целью установления партнёрства между двумя институтами, "которые являются входными воротами на рынки Европы и Азии".

В контексте усилий Казахстана по развитию передовых цифровых технологий и внедрению инструментов искусственного интеллекта важно отметить, что остров Мадейра состоялся как технологический хаб и центр для цифровых кочевников, привлекающий IT-специалистов через низкие налоги, высокоразвитую инфраструктуру и специальные визы Digital Nomad. На данном направлении также намечены контуры возможного сотрудничества.

Встречи, проведённые при активном содействии Почётного консула Казахстана на Мадейре Жуау Бонал Силвы, подтвердили взаимный интерес к углублению диалога и расширению практического сотрудничества между Казахстаном и португальским автономным регионом.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

25.12.2025, 15:00 76311

В Иране состоялся вечер культуры Казахстана

В историко-культурном комплексе "Ниаваран" состоялся вечер казахстанской культуры. В мероприятии, организованном посольством Республики Казахстан в Исламской Республике Иран, приняли участие министр культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран Сейдреза Салехи Амири, представители Министерства культуры и туризма и Министерства иностранных дел Ирана, послы иностранных государств, аккредитованные в Тегеране, главы международных организаций, а также представители культурного и интеллектуального сообщества и средств массовой информации, сообщает пресс-служба МИД.

Посол Казахстана в Иране Онталап Оналбаев подчеркнул, что на протяжении веков две страны играли важную роль в соединении Востока и Запада, а в период Великого Шелкового пути между Великой Казахской степью и древней иранской цивилизацией существовали устойчивые связи в сфере торговли, науки и культуры.

Посол также отметил, что Казахстан на современном этапе является государством с динамично развивающейся экономикой и устойчивым международным авторитетом. Было подчеркнуто, что под руководством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в стране последовательно реализуются политические, экономические и культурные реформы.

В своем выступлении казахский дипломат заявил, что развитие добрососедских и дружественных отношений с Исламской Республикой Иран является одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана, отметив Иран в качестве одного из ключевых политических и экономических партнеров Казахстана на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом.

В свою очередь, министр культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран Сейдреза Салехи Амири отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества в области культуры и культурного наследия, выразив мнение, что проведение вечера казахстанской культуры в Тегеране будет способствовать возрождению исторических связей в новом формате.

Министр подчеркнул, что общая цивилизация и культурное наследие сближают народы, акцентировав внимание на важности сохранения и передачи этих ценностей будущим поколениям, а также эффективного использования потенциала культуры и искусства для укрепления межнациональных связей. Он выразил поддержку дальнейшему расширению сотрудничества между художественными коллективами двух стран и выразил уверенность, что данное мероприятие придаст новый импульс взаимодействию в сферах культуры, культурного наследия и туризма.

Культурная программа продолжилась выступлением ансамбля домбристов "Серпер" из Мангистауской области, который представил казахские народные кюи. Выступление было тепло встречено гостями мероприятия.

В рамках вечера также были представлены блюда национальной казахской кухни и организована выставка, посвященная обычаям и традициям, истории, культуре и природному наследию Казахстана.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

25.12.2025, 14:50 76806

Казахстан и Израиль объединяют усилия в сфере "зеленых" технологий и переработки отходов

Посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев посетил предприятие по переработке бытовых отходов The Hiriya Recycling Park, которое обслуживает Тель-Авивскую агломерацию, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе визита проведены встречи с генеральным директором Ассоциации городов Гуш-Дана Гилем Ливне, председателем правления Ассоциации городов Гуш-Дана и заместителем мэра Тель-Авива Реувеном Ладиянски.

Руководители ассоциации рассказали об истории и накопленном уникальном опыте деятельности Хирии, сложившейся успешной практике утилизации городских отходов, обеспечивающей их вторичное использование.

Особое внимание привлекли линия по переработке мусора в топливо для промышленных предприятий, а также Образовательный центр окружающей среды Хирии, который дает возможность школьникам и студентам, всем интересующимся экологией жителям и гостям Израиля узнать больше о том, что такое ответственность перед природой и забота об окружающей среде.

По итогам визита посол Казахстана и руководство Хирии договорились о совместных шагах по налаживанию контактов между представителями уполномоченных министерств, заинтересованных муниципалитетов и деловых кругов двух стран для обмена передовым опытом, а также реализации совместных проектов и инициатив в сферах экологии городов и переработки бытовых отходов.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

25.12.2025, 14:40 77256

В Нью-Дели обсуждены итоги года казахско-индийских отношений

Посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Индии Сиби Джорджем, сообщает пресс-служба МИД.

Посол А. Ескараев отметил положительную динамику взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, особенно на фоне состоявшейся в июне 4-й встречи министров иностранных дел в рамках диалога "Центральная Азия - Индия".

Отдельно казахский дипломат подчеркнул важность активизации работы на экономическом направлении. В этой связи стороны обсудили вопросы расширения импорта и экспорта продукции, а также возможности диверсификации торговой номенклатуры.

В вопросах укрепления культурно-гуманитарных связей, наращивания туристических обменов, развития образовательных программ, а также создания благоприятных условий для деловых поездок, стороны особо отметили важность вопроса расширения географии прямых авиаперелетов в такие индийские города, как Хайдарабад и Ахмедабад.

В контексте подготовки предстоящих двусторонних мероприятий на различных уровнях отдельное внимание было уделено подготовке ожидаемого 2-го саммита глав государств диалога "Центральная Азия - Индия", который станет важной площадкой для продвижения инициатив и дальнейшего укрепления связей между Индией и Казахстаном. В этой связи, С. Джордж выразил готовность ускорить работу по проведению очередных консультаций между внешнеполитическими ведомствами в ближайшее время, по результатам которых планируется выработать конкретные практические шаги для углубления диалога на высоком уровне.

По итогам встречи достигнута договоренность о поддержании регулярных контактов и дальнейшем продвижении совместных инициатив в сферах, представляющих взаимный интерес.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

25.12.2025, 14:30 77716

Диалог доверия и развития между Казахстаном и Словенией

Посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словении Мелитой Габрич обсудил политико-дипломатические итоги 2025 года, актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, "сверил часы" по ключевым направлениям сотрудничества, подтвердил ранее достигнутые договоренности на высшем и высоком уровне и стремление к дальнейшему углублению политического диалога, расширению партнерства в торгово- экономической, инвестиционной, инновационной, транспортно-логистической и культурной сферах, сообщает пресс-служба МИД.

Особое внимание было уделено содержательному наполнению 5 заседания межправительственной комиссии в 2026 году под председательством заместителей премьер-министров наших стран, созданию делового совета с участием заинтересованных деловых кругов и политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также затронуты практические визовые вопросы.

Собеседники отметили приоритетность дальнейшего развития сотрудничества в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта, транспортной логистики в рамках Среднего коридора, энергетического сотрудничества, промышленной кооперации, а также в сфере образования, науки и культуры.

Казахский дипломат поздравил Словению с успешным председательством в Совете безопасности ООН в декабре 2025 года, высоко оценив ее вклад в защиту прав и свобод, предотвращение конфликтов и продвижение гендерного равенства.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних отношений и развитию конструктивного взаимовыгодного сотрудничества.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

24.12.2025, 20:12 97366

Казахстан и Европейский союз продолжают сотрудничество в визовой сфере

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с послом Европейского союза Алешкой Симкич по итогам состоявшегося 2 декабря 2025 года в Брюсселе официального старта переговоров между РК и ЕС о заключении соглашений об упрощенном визовом режиме и реадмиссии, сообщили в МИД РК.

Стороны отметили, что запуск переговоров отражает рост доверия и стремление Казахстана и ЕС к усилению мобильности, расширению возможностей для граждан и укреплению гуманитарных и межобщественных связей. Подчеркнуто, что данный процесс стал первым между Европейским союзом и государством Центральной Азии, что придает этому шагу историческое значение.

Продолжение переговорного процесса запланировано на февраль 2026 года в Астане.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ВизаЕС

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?

      Архив опросов