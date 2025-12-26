Диалог доверия и развития между Казахстаном и Словенией

Рассказать друзьям

Посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словении Мелитой Габрич обсудил политико-дипломатические итоги 2025 года, актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, "сверил часы" по ключевым направлениям сотрудничества, подтвердил ранее достигнутые договоренности на высшем и высоком уровне и стремление к дальнейшему углублению политического диалога, расширению партнерства в торгово- экономической, инвестиционной, инновационной, транспортно-логистической и культурной сферах, сообщает пресс-служба МИД.





Особое внимание было уделено содержательному наполнению 5 заседания межправительственной комиссии в 2026 году под председательством заместителей премьер-министров наших стран, созданию делового совета с участием заинтересованных деловых кругов и политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также затронуты практические визовые вопросы.





Собеседники отметили приоритетность дальнейшего развития сотрудничества в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта, транспортной логистики в рамках Среднего коридора, энергетического сотрудничества, промышленной кооперации, а также в сфере образования, науки и культуры.





Казахский дипломат поздравил Словению с успешным председательством в Совете безопасности ООН в декабре 2025 года, высоко оценив ее вклад в защиту прав и свобод, предотвращение конфликтов и продвижение гендерного равенства.





В завершение встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних отношений и развитию конструктивного взаимовыгодного сотрудничества.