Проверку провели центре ресоциализации Актобе после резонансного видео

В "ЕвроХиме" заявили, что аналогичные иски готовятся в других юрисдикциях присутствия итальянской группы

Мумбаи. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "ЕвроХим Северо-Запад-2" обратилась Высокий суд Индии по громкому делу с итальянской компанией Maire





ЕвроХим Северо-Запад-2" подала в Высокий суд Индии заявление о признании и приведении в исполнение решения Арбитражного суда города Москвы о солидарном взыскании более 171 млрд рублей с итальянской компании Tecnimont S.p.A. и ее российского дочернего общества "МТ Руссия", - пишет exclusive.kz.





В "ЕвроХиме" заявили, что это лишь первый шаг и аналогичные иски готовятся в других юрисдикциях присутствия итальянской группы, включая страны СНГ, БРИКС, Африки и Ближнего Востока.





Напомним, "строительство газосепарационного комплекса KMG PetroChem в Атырау стоимостью $2,8 млрд - один из ключевых проектов для экономики Казахстана - оказалось в зоне риска. Генеральный подрядчик, итальянская Maire Tecnimont, увязла в масштабном конфликте с российским "Еврохимом", который намерен взыскать с итальянцев миллиардные убытки по всему миру", пишет издание.





Ситуация корнями уходит в сорванный проект строительства завода в Кингисеппе в Россия. В ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Tecnimont S.p.A. и ее российской "дочки" солидарно более 171 млрд рублей (около $1,9 млрд) в счет неотработанного аванса и убытков.





Контракт подписали в 2020 году: фиксированная цена, точные сроки, сдача объекта - сентябрь 2023 года. К весне 2022 года готовность была лишь 25%, после чего Tecnimont остановила работы, сославшись на санкции ЕС. Суд привлек к делу и материнскую компанию Tecnimont - теперь взыскание может быть обращено солидарно, в том числе в странах СНГ, БРИКС и других "дружественных" юрисдикциях.





По данным "Еврохима", задержки начались еще осенью 2021 года: подрядчик якобы пытался увеличить бюджет и продлить сроки. При этом сама Tecnimont и ее обслуживающий банк под европейские санкции не подпадают.





В Казахстане у компании крупный контракт от KMG PetroChem на строительство газосепарационного комплекса для проекта "Силлено" на Тенгизе на $2,8 млрд.





Между тем казахстанская компания KMG PetroChem инициировала экстренное привлечение совместной юридической экспертизы в связи с внешним судебным разбирательством, в которое вовлечен подрядчик Tecnimont S.p.A.





KMG PetroChem опасается возможных последствий признания или исполнения внешних судебных решений, которые способны напрямую повлиять на операционную устойчивость Tecnimont и, как следствие, на реализацию крупных стратегических проектов в нефтегазохимической отрасли в Казахстане.