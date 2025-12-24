Подписан указ о присуждении Президентской литературной премии молодым казахстанским писателям и поэтамПодписан указ о присуждении Президентской литературной премии молодым казахстанским писателям и поэтам
23.12.2025, 12:45 73836
В Казахстане до конца июня 2026 года зафиксировали предельную оптовую цену на автогаз
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана подписал приказ "Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж", передает корреспондент агентства.
Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж на период с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года в размере 59 722 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость", - сказано в документе.
Напомним, последний раз предельная оптовая цена на сжиженный газ была повышена 1 августа текущего года с 51 932 тенге до 59 722 тенге за тонну
новости по теме
23.12.2025, 14:30 67436
В КГД предупредили о сроках подачи уведомлений по специальным налоговым режимам
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи со вступлением в силу нового Налогового кодекса и с учетом изменений в специальных налоговых режимах налогоплательщикам, применяющим в настоящее время специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, розничный налог, а также режим с использованием фиксированного вычета, необходимо представить уведомление о применяемом режиме налогообложения, сообщили в Комитете государственных доходов.
Для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации налогоплательщикам необходимо в период с 1 января до 1 марта 2026 года представить уведомление о переходе на данный режим в соответствии с положениями статьи 840 нового Налогового кодекса. Налогоплательщики, представившие такое уведомление, будут признаны применяющими режим упрощенной декларации с 1 января 2026 года", - рассказали в ведомстве.
Это позволит обеспечить плавный переход и избежать автоматического применения общеустановленного порядка налогообложения.
Отмечается, что подача такого уведомления будет доступна с 1 января 2026 года.
Автоматическое подача уведомления осуществляется:
- в кабинете налогоплательщика информационной системе "Интегрированная система налогового администрирования" в разделе "Подать документы" будет доступно "Уведомление о применяемом режиме налогообложения", которое налогоплательщики смогут отправить, подписав своим ЭЦП и через мобильное приложение E-Salyq Business;
- в банковских приложениях крупных банков.
Также уведомление можно подать на бумажном носителе в управление государственных доходов по месту нахождения.
Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания правительства высказался о запрете на вычет расходов при взаимодействии с поставщиками, работающими в режиме упрощенной декларации.
23.12.2025, 11:48 79251
Правительство представило единую программу поддержки малого бизнеса
Программа обеспечит ежегодный объем кредитования через БВУ в размере 400 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства представили единую программу "Іскер аймақ", нацеленную на развитие малого и микробизнеса в особенности в моно- и малых городах, а также на селе.
Программа ориентирована на технологически простые, быстро реализуемые проекты, обеспечивающие оперативный эффект: переработку сельхозсырья, мини-пекарни, производство мебели и стройматериалов", - сказал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.
Программа обеспечит ежегодный объем кредитования через БВУ в размере 400 млрд тенге.
- Кредит: до 200 млн тенге на проект.
- Ставка: ~8,8% (40% субсидируется государством).
- Срок: до 3 лет.
- Гарантия "Даму": до 85% от суммы займа при дефиците залога.
По словам Серика Жумангарина, бизнес получит не только деньги, но и физические ресурсы: льготную аренду помещений, земельные участки и подведение коммуникаций. Для эффективного запуска производств внедряется сервисное сопровождение и отраслевое онлайн-обучение. При этом приоритет в получении господдержки закреплен за участниками проектов "Ауыл аманаты" и "Одно село - один продукт".
Подача заявок автоматизирована через порталы egov.business и Damu Online. Для отдаленных районов предусмотрен выездной формат: специальные мобильные офисы (автобусы) будут консультировать и принимать документы на местах.
22.12.2025, 14:46 130466
Казахстанский НПЗ в Румынии намерен переработать до 5,88 млн тонн сырья
Фото: КазМунайГаз
Рассказать друзьям
Бухарест. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский нефтеперерабатывающий завод "Петромидия" в Румынии намерен переработать до 5,88 млн тонн сырья в 2025 году, сообщает пресс-служба "КазМунайГаза".
Согласно предварительной оценке, в 2025 году на НПЗ "Петромидия" в Румынии планируется переработать 5,88 млн тонн сырья, что на 27% выше показателя за 2024 год. Выход светлых нефтепродуктов ожидается на уровне 87%. Рост показателей обеспечен за счет оптимизации технологических режимов, повышения операционной эффективности и улучшения структуры перерабатываемого сырья", - говорится в сообщении.
В частности, по итогам 11 месяцев 2025 года зафиксирован значительный рост объемов производства продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
- авиационное топливо - 528 тысяч тонн;
- бензин - 1,51 млн тонн;
- дизельное топливо - 2,28 млн тонн.
Ранее сообщалось, что Казахстанские НПЗ достигли исторического максимума переработки нефти.
22.12.2025, 09:38 151111
Токаев предложил внедрить технологии искусственного интеллекта в сферы деятельности ЕАЭС Дополнено
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Санкт-Петербург. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) предложил начать работу над внедрением технологии искусственного интеллекта в сферы деятельности ЕАЭС, сообщила пресс-служба Акорды.
Мир вступил в эпоху тотальной цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Считаю, что мы должны идти в ногу со временем и обеспечить внедрение современных технологий во все сферы экономик стран - участниц ЕАЭС. Предлагаем начать работу над внедрением технологии искусственного интеллекта в сферы деятельности ЕАЭС. В частности, такие системы уже сейчас могут использоваться для прогнозирования торговых потоков и оценки влияния таможенных пошлин. В следующем году Казахстан в рамках председательства в органах ЕАЭС будет принимать ежегодный Евразийский экономический форум. На полях форума можно было бы принять совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта на пространстве нашего объединения", - заявил он.
Президент отметил, что перед странами-участницами стоят непростые задачи, которые требуют выверенных решений и скоординированных действий. Он напомнил, что в следующем году ответственная миссия председателя в органах ЕАЭС перейдет к Республике Казахстан, которая настроена на дальнейшую совместную работу, призванную стать залогом новых достижений и способствовать повышению благополучия народов объединения. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что следующее заседание ВЕЭС состоится 28-29 мая в Астане.
Глава государства выразил признательность Александру Лукашенко за успешное председательство Республики Беларусь в уходящем году.
В саммите приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, а также представители Индонезии, Ирана и Кубы.
По итогам заседания был принят ряд документов:
1. Решение "О подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Евразийского экономического союза на среднесрочную перспективу".
2. Решение "О бюджете Евразийского экономического союза на 2026 год".
3. Решение "О начале переговоров с Республикой Узбекистан о заключении соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Узбекистан, с другой стороны, об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Республики Узбекистан".
4. Решение "Об Основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2026 год".
5. Решение "Об основных ориентирах макроэкономической политики государств - членов Евразийского экономического союза на 2026-2027 годы".
6. Решение "О порядке перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин".
7. Решение "Об утверждении планов либерализации по секторам услуг по руководству проектами в сфере строительства".
8. Решение "О Концепции развития туризма в рамках Евразийского экономического союза".
9. Решение "Об определении общих принципов и подходов в отношении установления в законодательстве государств - членов Евразийского экономического союза ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия в целях установления сходного (сопоставимого) регулирования в указанной сфере".
10. Решение "Об общих принципах и подходах к определению ответственности за нарушение требований и процедур в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер".
11. Решение "О результатах осуществления внешнего аудита (контроля) в органах Евразийского экономического союза в 2024 году".
12. Решение "Об отчете об исполнении бюджета Евразийского экономического союза за 2024 год".
13. Решение "Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза".
14. Решение "О председательстве в органах Евразийского экономического союза".
15. Распоряжение "О реализации Решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года № 13".
16. Распоряжение "О некоторых вопросах деятельности председателя Суда Евразийского экономического союза по кадровым вопросам".
17. Распоряжение "О подходах к гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка и формированию общего финансового рынка Евразийского экономического союза".
18. Распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета".
Также в присутствии членов Высшего Евразийского экономического совета подписаны:
План мероприятий (дорожная карта) по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".
Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Индонезией, с другой стороны.
Дополнено 22.12.2025, 16.00
Позже руководители стран СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит, посетили Государственный Эрмитаж. Главы государств осмотрели знаковые экспозиции, размещенные в Александровском зале и Зале искусства Франции XVIII века. Особое внимание было уделено уникальным коллекциям "Золотой кладовой", где хранятся археологические находки из драгоценных металлов, а также парадным интерьерам исторических помещений - Пикетного и Гербового залов.
Гости также ознакомились с другими экспозициями и залами музея, составляющими его всемирно известное собрание.
22.12.2025, 09:22 152626
Совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2025 году может увеличиться на 2%
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Санкт-Петербург. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Уходящий год является юбилейным для Евразийского экономического союза, который уверенно вступил во второе десятилетие своего развития. За этот период обеспечен устойчивый рост взаимной торговли, успешно реализуются инфраструктурные проекты, расширяется промышленная кооперация. Об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Касым-Жомарт Токаев отметил, что несмотря на глобальные потрясения последних лет удалось сохранить позитивную экономическую динамику.
Ожидается, что совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2025 году увеличится на 2%. Согласно прогнозам, в ближайшие два года рост ВВП приобретет устойчивый характер. За время функционирования Евразийского экономического союза накопленный объем взаимных прямых инвестиций в объединении превысил 20 млрд долларов. Приток инвестиций в Казахстан увеличился почти в семь раз (в 2015 году - $600 млн, в 2024 году - $4 млрд). Промышленное производство выросло на 29% и составило $1,5 трлн", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул необходимость последовательного укрепления экономического потенциала ЕАЭС и обозначил приоритетные направления дальнейшего развития интеграционного объединения.
Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что ЕАЭС способен претендовать на роль мирового транспортно-логистического узла.
Через территории наших государств пролегают важнейшие международные коридоры, такие как Западная Европа - Западный Китай, Север - Юг, Транскаспийский международный транспортный маршрут. Совместно с зарубежными партнерами Казахстан активно развивает сеть международных мультимодальных логистических центров (в РФ, КНР, Азербайджане и др.) и терминалов (в Румынии и Венгрии). Предлагаем нашим партнерам присоединиться к этой работе в целях оптимизации торговых потоков, сокращения издержек на перевозку грузов", - отметил глава государства.
Президент сообщил, что широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества открывает развитие морской инфраструктуры Казахстана на каспийском побережье. По его словам, современные контейнерные хабы в основных портах Каспийского моря способны обслуживать растущие объемы грузоперевозок. В связи с этим Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить вступление в силу соглашения о судоходстве, которое придаст импульс укреплению транзитного потенциала всех участников союза.
Глава государства считает важным сосредоточиться на развитии новых промышленных производств, ориентированных на выпуск востребованной на мировом рынке продукции с высокой добавленной стоимостью.
По расчетам аналитиков ЕАБР, дополнительные возможности производства и экспорта промышленных товаров в странах ЕАЭС оцениваются в $67 млрд. При полной реализации этого потенциала совокупный эффект роста может достичь $500 млрд. Для достижения этой цели важно усилить и промышленную кооперацию. Здесь необходимы инвестиции в прорывные инновационные проекты", - считает Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что пришло время полностью искоренить практику создания административных барьеров во взаимной торговле.
Нужно устранить искусственные ограничения при перемещении граждан, километровые очереди грузового транспорта на границах. Таможенное регулирование и меры государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного) не должны использоваться как инструмент продавливания определенных решений внутри союза. За период существования ЕАЭС принято значительное количество документов, направленных на обеспечение безбарьерной торговой среды. Необходимо неукоснительно соблюдать взаимные обязательства, своевременно устранять "узкие места". Для оперативного выявления потенциальных барьеров комиссии стоит рассмотреть возможность подключения технологий искусственного интеллекта к мониторингу законодательных инициатив стран ЕАЭС. Полноценное функционирование единого безбарьерного рынка и обеспечение свободного транзита товаров должны оставаться безусловными приоритетами. Наши граждане и бизнес должны ощущать практическую пользу от интеграции", - сказал глава государства.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, следует активно расширять географию торгово-экономического сотрудничества.
В текущем году состоялось подписание соглашения о зоне свободной торговли с Монголией и соглашения об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Сегодня будет подписано аналогичное соглашение с Индонезией. Мы приветствуем данный факт. Это важный итог нашей совместной работы и свидетельство растущего интереса третьих стран к углублению торговых связей с Евразийским экономическим союзом. В обозримой перспективе считаем важным расширять взаимодействие союза со странами глобального Юга, арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки. Нужно уделить особое внимание сотрудничеству с такими важными объединениями, как ШОС, АСЕАН и другими", - добавил президент.
19.12.2025, 14:01 379626
Halyk Bank и WeChat: Казахстан и Китай соединили границу цифровыми платежами
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан сделал очередной шаг к цифровому будущему - теперь китайские перевозчики могут оплачивать услуги на казахстанско-китайской границе через WeChat Pay, сообщили в пресс-службе банка.
Интеграция реализована при участии Halyk Bank и стала частью масштабной программы по упрощению трансграничных расчетов и развитию "умных" сервисов для бизнеса.
Цифровой мост между странами
Казахстан упростил оплату для китайских перевозчиков через WeChat.
Казахстан завершил интеграцию системы электронной очереди CarGoRuqsat с китайским WeChat Pay. Теперь тысячи китайских водителей могут бронировать очередь и оплачивать сборы прямо через WeChat, без казахстанских карт и посредников.
Отдельное мини-приложение для оплаты разработала китайская компания MiniByte при поддержке Tencent, со стороны Казахстана проект реализовал Halyk Bank и АО "Информационно-учетный центр" МФ РК.
Система CarGoRuqsat работает на пяти пунктах пропуска в направлении Китая. В ней зарегистрированы 1 621 пользователей из КНР, а с момента запуска сделано более 2,5 млн бронирований, поступления в бюджет составили около 15 млрд тенге.
Для удобства интерфейс добавлен на китайском языке, а код авторизации теперь приходит прямо в мессенджер WeChat.
Проект упрощает пересечение границы для китайских перевозчиков и создает полностью цифровой мост между системами двух стран.
Технологическое лидерство Halyk
Halyk Bank стал одним из первым банком страны, внедрившим прием платежей через WeChat Pay на своих POS-терминалах.
Теперь этот функционал масштабируется на государственные сервисы и транспортные платформы, открывая новые возможности для иностранных пользователей.
Интеграция с WeChat Pay демонстрирует не только технологическое лидерство банка, но и его стратегическую роль в развитии цифровой экономики Казахстана.
Решение полностью соответствует политике "умных границ" и способствует росту товарооборота и туристического потока между Казахстаном и Китаем.
Интеграция WeChat Pay - лишь один из этапов цифровой трансформации приграничной инфраструктуры.
18.12.2025, 18:00 445081
"КазТрансОйл" и "Транснефть" договорились о транспортировке казахстанской нефти через Россию
Фото: КазТрансОйл
Рассказать друзьям
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане национальный оператор по магистральному нефтепроводу РК "КазТрансОйл" и российская нефтепроводная компания "Транснефть" подписали договор о транспортировке казахстанской нефти на 2026 год, сообщает пресс-служба
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и подписали договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в транзитном режиме через территорию Российской Федерации на 2026 год", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что "КазТрансОйл" увеличит поставки нефти в Кыргызстан и возобновит транзит в Узбекистан.
18.12.2025, 17:14 398171
В Казахстане создадут инфраструктуру для ИИ-прорыва: запуск платформы AI SuperCloud
Реализация этого амбициозного проекта стала возможной благодаря поддержке Евразийского банка развития
Рассказать друзьям
Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан становится центральным хабом для развития искусственного интеллекта в Евразийском регионе. В стране запускается AI SuperCloud - единая облачная платформа, которая предоставит бизнесу и государственному сектору мощности, необходимые для обучения нейросетей и обработки сверхбольших объемов данных, заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в ходе итоговой пресс-конференции’25 ЕАБР, сообщает корреспондент агентства
До недавнего времени внедрение сложных ИИ-решений требовало от компаний гигантских вложений в дорогостоящее серверное оборудование. Появление AI SuperCloud кардинально меняет правила игры: теперь высокопроизводительные вычисления станут доступны по сервисной модели. Это позволит отечественным стартапам и крупным предприятиям ускорить разработку интеллектуальных продуктов - от систем "умного города" до промышленных ИИ-помощников.
Реализация этого амбициозного проекта стала возможной благодаря поддержке Евразийского банка развития. Банк выделил целевой грант на запуск платформы, рассматривая цифровую инфраструктуру как фундамент современной экономики.
"Мы придаем приоритетное значение проектам цифровой трансформации. Создание AI SuperCloud - это не просто инвестиция в IT, это формирование условий для технологического рывка наших стран. Мы рады, что именно Казахстан становится площадкой для реализации этого проекта, который обеспечит региону необходимый уровень технологической независимости в глобальной гонке ИИ-решений", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Помимо технических преимуществ, проект несет важную миссию по обеспечению цифрового суверенитета. Собственное "супер-облако" позволит хранить и обрабатывать данные внутри региона, создавая безопасную и независимую экосистему для инноваций, которая в будущем объединит разработчиков и ученых всего евразийского пространства.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.12.2025, 09:42 24.12.2025, 11:5513536Токаев посетил завод Tausogar в Астане 24.12.2025, 12:2211626Незаконно отчужденный земельный участок воинской части Нацгвардии возвращают государству 24.12.2025, 12:399741Баялиев освобожден от должности завотделом мониторинга регионального развития АП 24.12.2025, 10:138366Подозреваемую в торговле человеческими органами украинку экстрадировали из Польши в Казахстан 18.12.2025, 18:00444616"КазТрансОйл" и "Транснефть" договорились о транспортировке казахстанской нефти через Россию 18.12.2025, 20:37407976Минздрав опроверг информацию о применении наручников к беременным заключенным 17.12.2025, 14:49405786Тимур Турлов назвал информационные вбросы клеветой 18.12.2025, 17:14398131В Казахстане создадут инфраструктуру для ИИ-прорыва: запуск платформы AI SuperCloud 18.12.2025, 16:39380446Инвестиции в будущее: мегапроекты ЕАБР меняют экономический ландшафт Центральной Азии 05.12.2025, 14:50832416В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки829251Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16759096Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19756006Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25752641В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?