Казахстан и Израиль объединяют усилия в сфере "зеленых" технологий и переработки отходов

В историко-культурном комплексе "Ниаваран" состоялся вечер казахстанской культуры. В мероприятии, организованном посольством Республики Казахстан в Исламской Республике Иран, приняли участие министр культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран Сейдреза Салехи Амири, представители Министерства культуры и туризма и Министерства иностранных дел Ирана, послы иностранных государств, аккредитованные в Тегеране, главы международных организаций, а также представители культурного и интеллектуального сообщества и средств массовой информации, сообщает пресс-служба МИД.





Посол Казахстана в Иране Онталап Оналбаев подчеркнул, что на протяжении веков две страны играли важную роль в соединении Востока и Запада, а в период Великого Шелкового пути между Великой Казахской степью и древней иранской цивилизацией существовали устойчивые связи в сфере торговли, науки и культуры.





Посол также отметил, что Казахстан на современном этапе является государством с динамично развивающейся экономикой и устойчивым международным авторитетом. Было подчеркнуто, что под руководством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в стране последовательно реализуются политические, экономические и культурные реформы.





В своем выступлении казахский дипломат заявил, что развитие добрососедских и дружественных отношений с Исламской Республикой Иран является одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана, отметив Иран в качестве одного из ключевых политических и экономических партнеров Казахстана на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом.





В свою очередь, министр культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран Сейдреза Салехи Амири отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества в области культуры и культурного наследия, выразив мнение, что проведение вечера казахстанской культуры в Тегеране будет способствовать возрождению исторических связей в новом формате.





Министр подчеркнул, что общая цивилизация и культурное наследие сближают народы, акцентировав внимание на важности сохранения и передачи этих ценностей будущим поколениям, а также эффективного использования потенциала культуры и искусства для укрепления межнациональных связей. Он выразил поддержку дальнейшему расширению сотрудничества между художественными коллективами двух стран и выразил уверенность, что данное мероприятие придаст новый импульс взаимодействию в сферах культуры, культурного наследия и туризма.





Культурная программа продолжилась выступлением ансамбля домбристов "Серпер" из Мангистауской области, который представил казахские народные кюи. Выступление было тепло встречено гостями мероприятия.





В рамках вечера также были представлены блюда национальной казахской кухни и организована выставка, посвященная обычаям и традициям, истории, культуре и природному наследию Казахстана.